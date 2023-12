Le gouvernement russe et la Fondation Wikimedia sont lancés dans un bras de fer depuis le début de la guerre en Ukraine

La Fondation Wikimedia avait déclaré sans détour la Russie n’a pas compétence sur elle

La Wikimedia Foundation est une organisation caritative à but non lucratif ayant pour but d’encourager la croissance, le développement et la distribution de contenus libres et multilingues, et de fournir gratuitement au public l’intégralité de ces projets basés sur des wikis. La fondation américaine fait fonctionner quelques-uns des plus importants projets de l’édition collaborative, en particulier Wikipédia, un des 6 sites les plus visités au monde. La branche russe de l’organisation annonce sa fermeture après la réception par son directeur d’avertissements de désignation comme « agent étranger » par les autorités du pays. Sa filiation de base et le contexte de la guerre en Ukraine peuvent permettre de comprendre l’actuel tableau.« Nous avons décidé de fermer Wikimedia.ru. Nous préparons les documents pour la dissolution de l'organisation après 15 ans de travail », rapporte l’agence de presse gouvernementale TASS des propos de Stanislav Kozlovsky, directeur de Wikimedia Russie.Sa décision de fermer l'organisation intervient quelques heures seulement après qu'il a été contraint de démissionner de son poste au département de psychologie de l'université d'État de Moscou, où il exerçait depuis près de 25 ans.« Le doyen m'a dit qu'il existait des informations fiables selon lesquelles le ministère de la justice me qualifierait d'agent étranger », rapporte la chaîne d'information Telegram Ostorozhno Media.« On m'a remis deux documents : une lettre de licenciement pour absentéisme et une lettre de démission volontaire. J'ai choisi cette dernière », a-t-il ajouté.Après sa démission, Kozlovskly et d'autres membres de la branche russe de Wikimedia ont voté à l'unanimité pour la dissolution de l'organisation afin de protéger tous ceux qui avaient participé à ses activités au fil des ans.Il insiste néanmoins sur le fait que la fermeture de la branche russe de Wikimedia ne signifie pas que la version russe de Wikipédia cessera d'exister, même si les autorités pourraient décider de procéder au blocage total du site web.Le tribunal de Moscou a condamné Wikimedia à une amende de 5 millions de roubles (environ 84 000 euros) après une décision d'avril qui couvrait sept articles en russe, dont les invasions russes de l'Ukraine (2022) , les crimes de guerre lors de l'invasion russe de l'Ukraine, le bombardement de l'hôpital de Marioupol et le massacre à Bucha. La décision faisait suite à une ordonnance de l'agence russe de technologie et de communication Roskomnadzor, ainsi qu'à l'adoption d'une loi sur les « fake news » qui imposait des sanctions pénales aux reportages de base sur l'invasion, notamment en faisant référence à des victimes et des crimes de guerre russes bien documentés ou en décrivant l’opération comme une guerre.Début mars 2022, le président Vladimir Poutine a signé une loi interdisant la publication de « fake news ». Les contrevenants s'exposent à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. L'adoption de cette loi a conduit un certain nombre d'organisations médiatiques occidentales à suspendre leurs reportages en Russie. Il est interdit aux médias russes de décrire l'invasion de l'Ukraine comme une invasion ou une guerre ; l'euphémisme « opération militaire spéciale » est préféré.Au mois de mars de l’année précédente, l'agence de régulation des technologies et des communications Roskomnadzor a partiellement bloqué Facebook pour avoir prétendument restreint les comptes des médias d'État, puis a bloqué Twitter peu après. Elle a exigé que Wikipédia supprime des rapports prétendument faux sur les pertes parmi les troupes militaires russes et les civils ukrainiens, y compris les enfants, bien qu'elle n'ait pas semblé mettre à exécution sa menace de blocage.Plus récemment, elle a bloqué l'accès à la BBC et à d'autres sites d'information pour « atteinte à la stabilité et à la sécurité de la Russie », ce qui a conduit le média britannique à diffuser ses émissions sur ondes courtes. La BBC a ensuite annoncé qu'elle suspendait le travail de ses journalistes et de son personnel de soutien en réponse à l'adoption de la loi.Le Parlement russe a voté à l'unanimité pour approuver un projet de loi criminalisant la diffusion intentionnelle de ce que la Russie considère comme des informations « fausses ». Le règlement prévoit des amendes ou des peines de prison pour la diffusion de fausses informations sur l'armée, ainsi que des amendes pour les personnes qui appellent publiquement à des sanctions contre la Russie. Les tribunaux prononceront les peines les plus sévères pour les fausses nouvelles qui pourraient entraîner des conséquences graves.Début avril 2022, Roskomnadzor a mis en garde Wikipédia contre la « désinformation des utilisateurs russes ». Dans un communiqué, l'agence s'est plainte que « Wikipédia soit devenue une nouvelle ligne d'attaques informationnelles constantes contre les Russes ». « Les auteurs des articles publiés sur Wikipédia désinforment délibérément les utilisateurs de la ressource Internet avec de fausses informations, écrit l'agence. Dans les articles publiés sur la ressource, une interprétation exclusivement anti-russe des événements est promue. »Selon la presse russe, Wikipédia a été inondé de documents qui diffusent des informations inexactes au sujet de « l'opération militaire spéciale » en Ukraine et les actions des forces armées de la Fédération de Russie. La presse russe estime que Wikipédia est devenu une nouvelle ligne d'attaque d'information constante sur les Russes.Un tribunal d'instance de Moscou a enregistré le 15 avril 2022 des poursuites contre Wikimedia Foundation Inc. et Google concernant des refus de supprimer des contenus interdits en Russie. « Le tribunal a reçu deux protocoles d'infraction administrative pour Wikimedia Foundation Inc. et deux protocoles administratifs pour Google », a déclaré le tribunal.Le tribunal indiquait alors que la Wikimedia Foundation et Google pourraient être tenus responsables en vertu du droit administratif russe et encourir des amendes pour avoir refusé de supprimer des informations incorrectes sur l'opération militaire spéciale en Ukraine, les appels à l'extrémisme contre les citoyens russes et d'autres choses.Plus tard le même mois, Wikimedia a été condamné à une amende de 5 millions de roubles. Selon la décision du tribunal de première instance, les informations sur Wikipédia sont considérées comme de la désinformation, ce qui présente un risque de désordre public de masse en Russie. En outre, la Cour a déclaré que la Fondation Wikimedia opère à l'intérieur du territoire russe et serait donc tenue de se conformer à la loi russe.Google a également été condamné à une amende en avril et sa filiale russe a déclaré faillite après le gel de son compte bancaire pour non-paiement.« Cette action s'inscrit dans une tendance croissante des entreprises et des sites Web à être invités à créer des entités juridiques dans le pays, plaçant ainsi les utilisateurs, le personnel et les équipements sous l'autorité du gouvernement russe, et facilitant la demande de suppression de contenu de leurs plateformes ».« En plus de faire valoir que la demande du gouvernement russe de supprimer des informations des projets Wikimedia constitue une violation des droits de l'homme, l'appel de la Wikimedia Foundation soutient que la Russie n'a pas compétence sur la Wikimedia Foundation. Décrire Wikipédia comme opérant à l'intérieur du territoire russe dénature la nature mondiale de son modèle. Wikipédia est une ressource mondiale disponible dans plus de 300 langues. Toutes ses éditions linguistiques, y compris Wikipédia en russe, sont accessibles à tous dans n'importe quel pays du monde ».« Wikipédia en langue russe est une deuxième version cruciale de l'histoire, écrite par et pour des russophones du monde entier qui donnent de leur temps pour mettre à la disposition de tous des informations fiables et vérifiées. Bloquer l'accès à Wikipédia en Russie empêcherait plus de 145 millions de personnes d'accéder à cette ressource d'information vitale. De plus, les articles signalés pour suppression respectent les normes de neutralité, de vérifiabilité et de sources secondaires fiables de Wikipédia pour garantir que les articles sont basés sur des faits. Ils sont bien documentés, y compris des citations à une variété de sources d'information établies. Les articles continuent d'être améliorés par les éditeurs bénévoles de Wikipédia du monde entier avec plus de sources et des informations à jour ».« La Wikimedia Foundation reste engagée à défendre le droit de chacun d'accéder librement et de partager les connaissances. À ce jour, nous n'avons respecté aucun ordre du gouvernement russe et continuerons de respecter notre mission de fournir des connaissances gratuites au monde ».Roskomnadzor a périodiquement demandé à Wikipédia de supprimer du contenu dans le passé, mais sa guerre contre Wikipédia – et d'autres sites Web – s'est intensifiée après l'invasion de l'Ukraine. Les bénévoles de Wikipédia ont également été confrontés à des défis en dehors de la Russie, notamment l'arrestation d'un rédacteur en chef en Biélorussie en mars.Sources : TASS News Agency La décision russe vous surprend-elle compte tenu du contexte de guerre en Ukraine ?