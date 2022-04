Roskomnadzor, sur la base de la demande du Procureur général de la Fédération de Russie ou de son adjoint, Rosnadzor envoie immédiatement aux opérateurs de services de communication fournissant un accès à Internet ( opérateur de télécommunications) ;

une demande visant à prendre des mesures pour restreindre l'accès aux ressources d'informations sur laquelle sont affichées des informations diffusées en violation de la loi ;

l'opérateur de télécommunications est tenu de restreindre l'accès à la ressource d'information sur laquelle se trouve l'information diffusée en violation de la loi.

le fournisseur d'hébergement ou la personne qui héberge la ressource d'information susmentionnée sur Internet doit : immédiatement après la réception de cet avis informer le propriétaire de la ressource d'information de la nécessité de retirer immédiatement les informations diffusées en violation de la loi ;

à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la réception du présent avis, de restreindre l'accès à ladite ressource d'information en cas de refus ou d'inaction de l'utilisateur ;

Le propriétaire d'une ressource d'information est tenu, dans les 24 heures suivant la réception d'une notification de l'hébergeur ou de toute autre personne mentionnée ci-dessus, de retirer les informations diffusées en violation de la loi.

L'autorité de régulation des télécommunications Roscomnadzor doit procéder lui-même au blocage à l'aide des moyens techniques de lutte contre les menaces (TCTU) qui sont installés sur les réseaux des opérateurs de télécommunications. Selon les experts, le problème est que l'équipement n'est pas installé sur les réseaux de tous les opérateurs et qu'il peut présenter des dysfonctionnements. À long terme, la situation pourrait être aggravée par une pénurie de composants.Parallèlement aux terribles images partagées dans le monde entier, la Russie utilise ses systèmes de blocage de sites pour refuser l'accès aux sites web qui osent remettre en question le récit de l' « opération spéciale » de Poutine. L'autorité de régulation des télécommunications Roscomnadzor s'efforce plus que jamais de maintenir ses blocages contre tout, de Google News, Twitter, Facebook et Instagram aux milliers de sites pirates et autres ressources figurant sur les listes noires du pays. Mais, à l'instar de l'invasion elle-même, les choses ne se déroulent pas non plus comme prévu.Kommersant a étudié la lettre du Centre de radiofréquences de l'entreprise unitaire de l'État fédéral aux opérateurs, datée du 22 mars. Dans ce document, l'agence demande de vérifier de toute urgence le blocage des ressources Internet. Selon la lettre, les opérateurs de télécommunications doivent le faire en coopération avec les représentants du département technique de Roskomnadzor jusqu'au 31 mars. La lettre ne précise pas à quelles ressources elle fait référence. Rostelecom a confirmé à Kommersant qu'elle avait reçu la lettre de GRCTS et qu'elle la vérifiait. MTS, VimpelCom, MegaFon, ER-Telecom et Tele2 ont refusé de faire des commentaires.Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le régulateur a bloqué les sites web de plus de 30 médias, ainsi que Twitter, Facebook et Instagram (la société mère de ces deux derniers, Meta, est reconnue comme extrémiste en Russie). Roskomnadzor a précédemment expliqué qu'un « ensemble exhaustif de mesures stipulées par la loi russe » est utilisé pour bloquer Facebook, Instagram et Twitter.Des problèmes sont également signalés avec le système d'inspection approfondie des paquets, TSPU, que Roskomnadzor installe sur les réseaux des opérateurs en vertu de la loi sur le « runet souverain », entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et intégré dans les réseaux d'environ 80 FAI locaux et récemment utilisé pour restreindre le trafic Tor, VPN et Twitter.Les TCBM sont des équipements de filtrage du trafic de type Deep Packet Inspection (DPI). En avril 2021, Roskomnadzor a déclaré que TSPU était installé sur les réseaux de plus de 80 entreprises, dont tous les opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que les principaux opérateurs de téléphonie fixe. Selon le PDG de Telecom Daily, Denis Kuskov, il existe plusieurs milliers d'opérateurs dans l'ensemble de la Russie, mais 65 % du marché est détenu par les cinq plus grands.=Selon la source chez l'un des opérateurs, Roskomnadzor vérifie l'efficacité avec laquelle TSPU bloque Facebook, Instagram et Twitter : « Il semble que l'inspection ait été lancée après des plaintes des autorités supérieures concernant la mauvaise qualité du blocage ». Il a ajouté que le blocage ne se fait pas seulement par le biais du TSPU mais aussi avec les opérateurs. Toutefois, l'un des opérateurs affirme que Roskomnadzor effectue lui-même tous les blocages.Selon l'informaticien indépendant Philip Kulin, tous les opérateurs russes n'ont pas installé TSPU : « En outre, l'équipement peut ne pas être installé sur tous les réseaux et ne pas toujours fonctionner correctement. » Oleg Blinov, maître de conférences à l'école numérique de Moscou, note que personne ne sait exactement comment fonctionne le TSPU.Comme il n'existe pratiquement aucune information publique détaillée sur le fonctionnement du système TSPU, il est presque impossible de dire quels sont les problèmes ou ce qui les a causés. Cela étant dit, les rapports suggèrent que TPSU ne fonctionne pas sur tous les FAI et que sur d'autres, il n'est pas configuré correctement. Toutefois, si les problèmes d'aujourd'hui préoccupent le Kremlin, ils risquent de s'aggraver dans quelques mois.La Russie est confrontée à une grave crise du stockage informatique après le retrait des fournisseurs occidentaux de services cloud, ce qui ne laisse à la Russie que deux mois avant d'être à court de stockage de données . Le gouvernement russe se prépare à cette pénurie de capacités informatiques, qui pourrait entraîner dans les prochains mois des problèmes de fonctionnement des systèmes d'information de l'État.Selon les médias russes, les autorités sont prêtes, si nécessaire, à racheter la capacité des centres de données commerciaux et à reprendre les ressources informatiques des entreprises qui ont annoncé leur retrait de la Fédération de Russie. Pour l'instant, le ministère du numérique a indiqué « qu'il analyse la situation ». Les exploitants de centres de données soulignent qu'ils ont eux-mêmes besoin d'aide : les prix des systèmes de stockage et des serveurs ont explosé, les banques n'accordent pas de prêts et la chaîne logistique est perturbée.Si le gouvernement décide de pressurer le secteur privé, les experts estiment que les services de divertissement seront les premiers à en souffrir. « L'offre d'équipements de centres de données en proie aux sanctions pourrait obliger le gouvernement à "réutiliser" les ressources privées ».Alors que les sanctions commencent à faire sentir leurs effets, la Russie subit une pression croissante. Il s'agit notamment d'un manque d'équipements de télécommunications dû à une pénurie de composants, ce qui affectera directement non seulement l'efficacité des systèmes de blocage russes, mais aussi l'ensemble du secteur des télécommunications.Selon un rapport de Kommersant citant une étude de la commission russe RSPP pour les communications et les technologies de l'information, les conditions économiques désastreuses ont conduit à une évaluation selon laquelle les FAI et autres sociétés de télécommunications ne disposent que de réserves de matériel suffisantes pour assurer le fonctionnement des infrastructures pendant quatre à six mois.Si l'on ajoute à cela une augmentation de 40 % des prix d'achat des équipements et les prévisions selon lesquelles jusqu'à 30 % des experts techniques pourraient quitter le pays dans les prochains mois, il n'est pas difficile d'imaginer la crise qui s'annonce. En effet, Entre 50 000 et 70 000 professionnels russes de l'informatique ont quitté le pays ces dernières semaines et d'autres prévoient de suivre. C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l'Association russe des communications électroniques. Les concernés évoquent leur sevrage des services en ligne au travers desquels ils gagnent leur vie. Le tableau fait suite à des plaintes desdits professionnels de leur impossibilité de sortir du pays en raison des sanctions à leur encontre au travers des réseaux Visa et Mastercard : « Ici Alex au nom de la communauté informatique russe (plus de 40 000 personnes). Veuillez lire notre message.L'arrêt des transactions Visa et Mastercard à l'étranger va bloquer des milliers de spécialistes en informatique au sein du régime. Ces personnes tentent actuellement de fuir le pays. Pour les autorités russes, cependant, le désir de bloquer semble plus grand que jamais, comme en témoigne l'instruction donnée cette semaine de bloquer une section de Wikipédia.« Nous vous informons par la présente que, suite à une demande du Procureur Général de la Fédération de Russie ou son adjoint pour prendre des mesures visant à restreindre l'accès à la ressource d'information "ru.wikipedia.org" contient des informations diffusées en violation de la loi avec des Faux rapports sur des actes de terrorisme ou autres information trompeuse d'intérêt public diffusés sous le couvert de rapports crédibles qui met en danger la vie et/ou la santé de la santé et la propriété des citoyens, la menace d'une perturbation massive l'ordre public et/ou la sécurité publique ou une menace d'interférer avec ou la perturbation du fonctionnement des fonctions vitales », a déclaré Roskomnadzor.L'ordre, daté du 28 mars exige le blocage des informations liées à « l'invasion russe de l'Ukraine », ce qui semble décrire précisément cette situation. Cependant, selon le Kremlin, cette page contient de « faux rapports » d'actes de terrorisme et de fausses informations « distribuées sous l'apparence de messages fiables. » La page représente une « menace ou une atteinte à la vie » et pourrait conduire à une « violation massive de l'ordre public », ajoute l'avis.Voici, ci-dessous, la procédure de restriction de l'accès à l'information appliquée par le régulateur russe :Voici, ci-dessous, la procédure à suivre pour répondre à cet avis par les opérateurs de services de communication :Les citoyens russes peuvent déposer un recours pour obtenir le déblocage d'une ressource, mais il semble peu probable qu'une grande attention soit accordée à ces recours dans le contexte actuel. Si le système de blocage de la Russie s'effondre, les détenteurs de droits d'auteur seront sans doute déçus.Source : Kommersant Quel est votre avis sur le sujet ?