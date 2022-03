Selon les médias russes, les autorités sont prêtes, si nécessaire, à racheter la capacité des centres de données commerciaux et à reprendre les ressources informatiques des entreprises qui ont annoncé leur retrait de la Fédération de Russie. Pour l'instant, le ministère du numérique a indiqué « qu'il analyse la situation ». Les exploitants de centres de données soulignent qu'ils ont eux-mêmes besoin d'aide : les prix des systèmes de stockage et des serveurs ont explosé, les banques n'accordent pas de prêts et la chaîne logistique est perturbée. Si le gouvernement décide de pressurer le secteur privé, les experts estiment que les services de divertissement seront les premiers à en souffrir.« L'offre d'équipements de centres de données en proie aux sanctions pourrait obliger le gouvernement à "réutiliser" les ressources privées ». Une réunion se serait tenue au ministère des affaires numériques le 9 mars avec la participation de sociétés exploitant d'importantes capacités de calcul : Sber, MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data (une structure de Rosatom), Krok et Yandex. Les parties ont discuté de la perspective d'une pénurie de systèmes de stockage de données (DSS) et de serveurs nécessaires pour soutenir les ressources numériques du gouvernement.« Le gouvernement procède actuellement à un inventaire des équipements informatiques des centres de données afin de garantir le fonctionnement ininterrompu des systèmes critiques pour les autorités », a indiqué un membre présent à la réunion du 9 mars. Une procédure accélérée sera ensuite élaborée si elles sont suffisantes pour soutenir les opérations critiques de l'État.« En cas de pénurie de capacités, qui pourrait survenir dans deux mois, explique la source, les autorités veulent signer des contrats de location de capacités gratuites auprès d'opérateurs commerciaux de centres de données, selon une procédure simplifiée. » La semaine dernière, le ministère du développement numérique a modifié la loi Yarovaya (2016) pour suspendre l'obligation annuelle faite aux opérateurs de télécommunications d'augmenter de 15 % les allocations de capacité de stockage à des fins de surveillance antiterroriste.Une autre mesure qui pourrait libérer de l'espace serait d'exiger des FAI qu'ils abandonnent les services de streaming média et autres plateformes de divertissement en ligne qui consomment de précieuses ressources.« La situation est extrêmement grave, personne ne s'y attendait, mais la capacité réelle du secteur public sera suffisante pour moins de deux mois de travail au maximum" » confirme un également présent à la réunion qui se serait tenue au ministère des affaires numériques le 9 mars. Il affirme que toutes les autorités fédérales et régionales se sont retrouvées sans la possibilité d'acheter des équipements. La source a également indiqué que l'idée de reprendre les capacités de serveurs des entreprises qui ont annoncé leur retrait du marché russe a été discutée lors de la réunion.En raison du départ des services cloud étrangers, qui étaient notamment utilisés par certaines agences, la demande de capacité de serveurs a augmenté. La situation est compliquée par le fait que les prix des équipements chinois ont augmenté plusieurs fois, que la logistique est perturbée et que les clients des équipements étrangers déjà importés en Russie ne peuvent dans certains cas, pas venir les chercher dans les entrepôts.« Deux camions de serveurs d'un fournisseur étranger sont entrés dans le pays, mais ils refusent de nous les remettre en invoquant des sanctions », explique un gestionnaire d’une grande entreprise informatique. Les sanctions occidentales ont déjà contraint les autorités russes à imposer des restrictions à l'exportation d'une large gamme d'équipements électroniques et informatiques en provenance de Russie. Cette mesure devrait, d'une part, empêcher les entreprises informatiques et les fournisseurs d'équipements étrangers qui ont annoncé leur retrait de Russie d'exporter leurs équipements et, d'autre part, mettre un terme à la délocalisation des entreprises informatiques russes.« Selon une estimation d'iKS-Consulting, au début de l'année 2022, 55,8 mille espaces rack étaient mis en service dans les centres de données commerciaux en Russie. La part des organisations budgétaires et des agences gouvernementales dans les revenus des services de colocation (placement des équipements des clients dans les locaux de l'entrepreneur) étant de 7,1 %. Leur part sur le marché de l'IaaS (location d'infrastructures informatiques) est beaucoup plus élevée, à 14,2 %. »Le ministère de l'information a déclaré qu'il avait discuté de « mécanismes qui n'avaient pas été envisagés auparavant » avec des agences gouvernementales et des sociétés informatiques, ajoutant qu'il ne voyait pas encore de risques critiques de pénurie de capacités et qu'il mettait en place « des mécanismes supplémentaires visant à améliorer l'efficacité ». Des grandes entreprises choisissent de quitter la Russie, 300 d'entre elles ayant décidé d'emprunter cette voie. Il s'agit évidemment d'un nombre considérable d'entreprises technologiques qui pourraient finir par avoir un impact plutôt disproportionné sur le peuple russe, dont beaucoup ne soutiennent pas cette guerre et ont été arrêtés pour avoir tenté de protester contre elle. 68 % des citoyens russes utilisaient YouTube avant que le Kremlin ne le bloque, et avec le retrait de Google, ils n'auront peut-être plus jamais l'occasion de le faire.Red Hat, un géant des services cloud, a annoncé le 9 mars l’arrête de ses ventes et ses services en Russie et en Biélorussie . « Je suis sûr de parler au nom de tous lorsque je dis que la guerre qui se déroule en Ukraine est déchirante. En tant qu'entreprise, nous sommes unis à toutes les personnes touchées par la violence et nous condamnons l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Nous ajoutons nos voix à celles qui appellent à la paix et nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de nos associés touchés et de leurs familles de toutes les manières possibles », a déclaré Paul Cormier, président et CEO de Red Hat.« Bien que les sanctions pertinentes doivent guider nombre de nos actions, nous avons pris des mesures supplémentaires en tant qu'entreprise. À compter d'aujourd'hui, Red Hat interrompt ses ventes et ses services en Russie et en Biélorussie (pour les organisations situées ou ayant leur siège social en Russie ou en Biélorussie). Cela inclut l'arrêt des relations partenaires avec les organisations basées ou ayant leur siège en Russie ou au Belarus », a-t-il ajouté. Le géant des logiciels d'entreprise Oracle et son rival SAP ont tous deux également déclaré qu'ils avaient suspendu toutes leurs opérations en Russie. Les sanctions économiques contre la Russie sont un mécanisme important dans les efforts pour restaurer la paix. SAP est en échange constant avec les gouvernements du monde entier, « nous avons toute confiance en leurs conseils et nous soutenons pleinement les actions entreprises jusqu'à présent. Nous cessons toute activité en Russie alignée et en outre, nous interrompons toutes les ventes de services et de produits SAP en Russie ».Selon Stanislav Mirin, consultant chez iKS-Consulting, les besoins en équipements informatiques (serveurs et systèmes de stockage de données) dans le secteur public augmentent en moyenne de plus de 20 % par an. « Le fait est que les services publics nécessitent beaucoup de ressources pour le stockage. Chaque nouvelle fonction des services publics nécessite une capacité supplémentaire. Les programmes « Smart » ou « Safe City » sont également générateurs de demande.L'Association des participants de l'industrie des centres de données note que l'industrie elle-même a maintenant un besoin urgent de soutien gouvernemental. Tout d'abord, selon les médias locaux, il est nécessaire de déterminer si les acteurs du marché des centres de données seront en mesure de bénéficier des avantages annoncés par le gouvernement. Le deuxième problème est l'accès à l'argent, dit-il : « Les prix des équipements ont grimpé en flèche, les fournisseurs exigent un paiement initial de 100 % et les banques sont réticentes à accorder des prêts. Les prêts concessionnels font cruellement défaut aujourd'hui.Huawei aurait suspendu ses ventes d'équipements à la Russie jusqu'au 26 mars 2022. Toutefois, étant elle-même sanctionnée par les États-Unis et exclue des déploiements de la 5G dans les pays de l'UE, la société technologique chinoise pourrait saisir l'occasion de combler le vide laissé par le départ de ses concurrents occidentaux.Source : Kommersant Quel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'idée d'un impact disproportionné des sanctions sur le peuple russe ?