A la lumière de l'invasion injustifiée et non provoquée de l'Ukraine, Cogent va a mis fin à ses services le 4 mars 2022 à partir de 17h00 GMT. Les sanctions économiques mises en place à la suite de l'invasion et la situation sécuritaire de plus en plus incertaine rendent impossible pour Cogent de continuer à fournir des services.« Tous les ports et l'espace d'adresse IP fournis par Cogent seront récupérés à la date de résiliation. Pour tous les clients en colocation, votre équipement sera éteint et conservé dans le rack pour que vous puissiez le récupérer. S'il n'est pas récupéré dans les trente jours, l'équipement sera retiré du rack et stocké. Pour tous les clients de l'informatique utilitaire, vous n'aurez pas accès à vos serveurs après la résiliation du service. Les serveurs seront déconnectés et stockés par Cogent pour une période indéterminée », a écrit Cogent.Le fait de déconnecter leurs clients en Russie ne déconnectera pas la Russie, mais cela réduira la quantité de bande passante globale disponible pour la connectivité internationale. Cette réduction de la bande passante pourrait entraîner une congestion, les autres opérateurs internationaux essayant de prendre le relais.Cogent est l'un des plus grands opérateurs de dorsale Internet au monde. En fait, il est membre de la Zone de Franche Transit (TFZ). Les télécoms de la TFZ échangent gratuitement le trafic internet avec les autres membres de la TFZ et facturent la bande passante aux réseaux plus petits. Basée aux États-Unis, Cogent vend du transit dans le monde entier, y compris sur le marché russe.Cette décision intervient alors que, l'ICANN a rejeté mercredi la demande de Mykhailo Fedorov , vice-premier ministre ukrainien, de révoquer tous les domaines web russes, de fermer les serveurs racine DNS russes et d'invalider les certificats TLS/SSL associés en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fedorov a formulé sa demande parce que l'assaut de la Russie a été « rendu possible principalement grâce à la machinerie de propagande russe qui utilise des sites Web diffusant continuellement de la désinformation, des discours de haine, encourageant la violence et cachant la vérité sur la guerre en Ukraine. »Dans une réponse publiée le 2 mars, Göran Marby, PDG de l'ICANN, a déclaré que son organisation est un organisme technique indépendant chargé de superviser le DNS et les identifiants uniques de l'internet mondial et qu'elle doit maintenir la neutralité. « L'ICANN est un facilitateur de la sécurité, de la stabilité et de la résilience de ces identifiants dans l'objectif d'un Internet unique, mondial et interopérable », a déclaré Marby.« Dans notre rôle de coordinateur technique des identificateurs uniques pour l'Internet, nous prenons des mesures pour nous assurer que le fonctionnement de l'Internet n'est pas politisé, et nous n'avons aucun pouvoir de sanction. En fait, l'ICANN a été créée pour garantir le fonctionnement de l'Internet, et non pour que son rôle de coordination soit utilisé pour l'empêcher de fonctionner », souligne le patron de l’ICANN.En consultant la liste des clients russes de Cogent dans Kentik Market Intelligence, on peut se faire une idée de l'impact potentiel. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de KMI des cinq premiers clients russes de Cogent en fonction de l'espace IPv4 transité. On y trouve à la fois les télécoms d'État russes Rostelecom (AS12389) et l'autre opérateur national de fibre optique russe Transtelecom (connu sous le nom de TTK, AS20485). Le marché russe de la téléphonie mobile est dominé par les « trois grands » que sont MTS (AS8359), Megafon (AS31133) et VEON (anciennement Vimpelcom, AS3216). Cogent compte parmi ses clients deux des trois opérateurs mobiles russes.Le débranchement de la Russie du réseau mondial de Cogent laisserait à Rostelecom plusieurs autres options pour le transit, notamment Vodafone (AS1273), Telecom Italia Sparkle (AS6762), Lumen (AS3356) et Arelion (anciennement Telia, AS1299).Les défenseurs des droits numériques ont critiqué la décision de Cogent de se déconnecter de la Russie, arguant que cela pourrait empêcher les civils russes d'accéder à des informations crédibles sur l'invasion. « Couper les Russes de l'accès à Internet les coupe des sources d'informations indépendantes et de la possibilité d'organiser des manifestations contre la guerre », a déclaré sur Twitter Eva Galperin, directrice de la cybersécurité au sein du groupe de défense des droits numériques Electronic Frontier Foundation.Toutefois, le PDG de Cogent, Dave Schaeffer, a déclaré que la décision de Cogent ne visait pas à « blesser qui que ce soit » et que l'entreprise ne souhaitait pas empêcher les civils russes d'accéder à l'internet. L'objectif de Cogent est d'empêcher le gouvernement russe d'utiliser les réseaux de l'entreprise pour des cyberattaques et de la propagande, précise Congent.Le gouvernement russe a déjà rendu plus difficile l'accès des Russes aux sources d'information et aux plateformes sociales. Vendredi, il a adopté une nouvelle loi interdisant les « fake news » et a complètement bloqué l'accès à Facebook. Le pays a également restreint l'accès à Twitter et a menacé de bloquer Wikipédia en raison de « fake news » sur la guerre en Ukraine.Outre les télécoms susmentionnées, Cogent fournit des services au moteur de recherche russe Yandex (AS208722) ainsi qu'à StormWall (AS59796), une société russe spécialisée dans l'atténuation des attaques DDoS qui défend trois des 31 sites Web russes de premier plan figurant sur la liste des cibles du vice-premier ministre ukrainien Fedorov.À ce stade, rien n'indique que d'autres télécoms suivront la voie de Cogent. Toutefois, la Russie étant de plus en plus déconnectée du système financier, les sociétés de communication russes pourraient avoir des difficultés à payer les fournisseurs de transit étrangers pour le service. Le fait qu'un opérateur dorsal déconnecte ses clients dans un pays de la taille de la Russie est sans précédent dans l'histoire de l'internet et reflète l'intense réaction du monde entier à l'invasion de l'Ukraine.Grâce à ces mesures et à d'autres événements, il sera probablement plus difficile pour les Russes de suivre les horreurs qui se déroulent en Ukraine, à un moment où les médias indépendants russes ont été presque totalement fermés par le président Vladimir Poutine. À une échelle encore plus grande, ces mesures rapprochent la Russie du jour où ses réseaux en ligne seront largement tournés vers l'intérieur, où leurs connexions mondiales seront affaiblies, voire totalement coupées.« J'en ai très peur, a déclaré Mikhail Klimarev, directeur exécutif de l'Internet Protection Society, qui défend les libertés numériques en Russie. J'aimerais faire comprendre aux gens du monde entier que si l'on coupe l'internet en Russie, cela revient à priver 140 millions de personnes d'au moins quelques informations véridiques. Tant que l'internet existe, les gens peuvent découvrir la vérité. S'il n'y a pas d'internet, tous les habitants de la Russie n'écouteront que de la propagande. »La technologie de censure de l'internet en Russie, quant à elle, est de plus en plus avancée, a déclaré Andrei Soldatov, un journaliste russe qui a écrit "The Red Web", un livre sur l'internet dans ce pays. Les gens s'appuient de plus en plus sur les VPN pour accéder aux sites web bloqués en accédant à des points de connexion en dehors de la Russie, a-t-il dit, mais il y a un risque que même ceux-ci soient bloqués par le gouvernement. « Pour les Russes, c'est très spectaculaire, et c'est très rapide, a déclaré Soldatov. Ce qui signifie que les gens n'essaient pas seulement de s'adapter, mais aussi de se défendre ».Les autocrates de plusieurs nations se sont efforcés de mieux contrôler ce que leurs citoyens voient et font en ligne, tout en cherchant à les isoler des idées extérieures. L'Iran s'est débranché de l'Internet mondial pendant une semaine en 2019 alors que le gouvernement luttait contre des troubles internes. Pendant des années, la Chine a enfermé ses citoyens derrière un « Grand Pare-feu » de surveillance et de censure agressive.Mais il y a encore deux semaines, l'Internet russe était comparativement libre et intégré dans le monde en ligne plus vaste, permettant à la société civile de s'organiser, aux figures de l'opposition de délivrer leurs messages et aux Russes ordinaires d'accéder facilement à des sources d'information alternatives à une époque où Poutine étranglait les journaux et les stations de radiodiffusion libres de son pays.L'année dernière encore, le chef de l'opposition Alexei Navalny, aujourd'hui en prison, a utilisé YouTube pour présenter un exposé dévastateur, intitulé « Le palais de Poutine », sur son style de vie somptueux. Plus récemment, des nouvelles en provenance d'Ukraine notamment des images troublantes d'attaques contre des civils et de soldats russes morts ont afflué sur les réseaux sociaux et les sources d'information en ligne, y compris sur des sites d'information ukrainiens.Patrick Boehler, responsable de la stratégie numérique à Radio Free Europe, a déclaré que les données de CrowdTangle montraient que les nouvelles indépendantes en langue russe dans le monde entier étaient partagées beaucoup plus souvent sur les réseaux sociaux que celles des médias d'État. Selon lui, une fois que le Kremlin a perdu le contrôle de la narration, il aurait été difficile de le retrouver.Aujourd'hui, les derniers avant-postes journalistiques indépendants ont disparu et les possibilités offertes par l'internet sont de plus en plus restreintes par une combinaison de forces toutes stimulées par la guerre en Ukraine, mais provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la Russie.Les forces intérieures sont venues de Roskomnadzor, le censeur russe, qui a annoncé vendredi son intention de bloquer Facebook, qui était déjà étranglé depuis plusieurs jours. Dans un message publié sur la plateforme populaire Telegram, l'agence a accusé Facebook de bloquer la libre circulation de l'information en Russie après avoir pris des mesures pour vérifier les faits des médias d'État et les restreindre en Europe. Roskomnadzor a déclaré avoir envoyé des lettres similaires à TikTok et à Google, le propriétaire de YouTube. Twitter a également confirmé que son service était restreint pour certaines personnes en Russie.Le gouvernement a également bloqué l'accès à la BBC, à Voice of America, à Radio Free Europe/Radio Liberty et à Deutsche Welle, ainsi qu'à d'importants sites Web ukrainiens. La BBC, CNN et d'autres agences de presse internationales ont déclaré qu'elles suspendaient leurs reportages en Russie en raison d'une nouvelle loi qui pourrait entraîner 15 ans de prison pour la publication de ce que les autorités gouvernementales considèrent comme de fausses nouvelles sur la guerre.Dans le même temps, les entreprises occidentales reconsidèrent de plus en plus leurs liens commerciaux avec la Russie, choisissant dans certains cas d'y supprimer des services. Netscout, un fournisseur de logiciels basé dans le Connecticut, a annoncé qu'il suspendait toute assistance et tout service aux entreprises russes, conformément aux sanctions. Le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a d'abord fait pression sur les entreprises de consommation populaires comme Apple , Facebook et Google pour qu'elles retirent leurs services de Russie. Il s'est maintenant intéressé aux entreprises qui font fonctionner l'internet lui-même.Vendredi, Fedorov a indiqué sur Twitter qu'il avait envoyé une lettre au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, lui demandant de cesser de fournir des services de cloud computing en Russie. Il a envoyé une lettre similaire à Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare, une société de services Internet spécialisée dans la protection des sites contre les attaques en ligne. « Cloudflare ne devrait pas protéger les ressources web russes alors que leurs chars et leurs missiles attaquent nos jardins d'enfants », a-t-il déclaré dans un tweet en début de semaine.La décision de Cogent a brisé à elle seule une partie de la fameuse "dorsale" d'Internet, l'élément structurel le plus important pour assurer la circulation des données mondiales. "Un opérateur dorsal qui déconnecte ses clients dans un pays de la taille de la Russie est sans précédent dans l'histoire de l'Internet", a écrit dans un blog Doug Madory, analyste de la société de surveillance Kentik.La décision de Cogent de couper les liens avec ses clients russes a commencé à prendre effet vendredi et devait s'étaler sur plusieurs jours, afin de permettre à certains clients de trouver d'autres sources d'approvisionnement, a indiqué la société.Source : Kentik Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, couper la Russie de l'Internet mondial est une bonne ou une mauvaise idée ?