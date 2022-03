L'Ukraine envisage de demander à une cinquantaine d'autres entreprises technologiques, notamment dans le domaine des jeux, des sports électroniques et de l'infrastructure internet, de prendre des mesures contre la Russie. La manœuvre fait suite à de précédents appels du ministre en charge de la transformation numérique dont l’un des plus récents est celui lancé à Sony. L’Ukraine a déjà appelé au soutien d’une cinquantaine d’autres entreprises des secteurs du jeu, du cloud et de façon générale de l’infrastructure Internet. Objectif : amener les citoyens russes à protester contre leur gouvernement.Le géant du logiciel Oracle a répondu à l'appel du ministre de la Transformation numérique l'appelant à cesser de faire commerce en Russie dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine.Electronics Arts a en parallèle annoncé le retrait de l’équipe russe des jeux de football FIFA. « EA SPORTS est solidaire du peuple ukrainien et de même que plusieurs voix dans l’univers du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion russe », a déclaré l’éditeur.Apple a pour sa part annoncé l’arrêt de la vente de tous ses produits en Russie en raison de la décision du pays d’initier son opération militaire contre l’Ukraine :« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à cette opération militaire russe contre l'Ukraine. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l'App Store en dehors de la Russie. Nous avons désactivé le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens. Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l'aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix. »Les appels lancés aux entreprises technologiques s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'Ukraine visant à isoler la Russie et à inciter la population à protester contre l'action russe que Moscou qualifie d’opération spéciale.Quel est votre avis sur la situation en Ukraine et cette multiplication de sanctions à l'endroit de la Russie ?Le collectif de pirates informatiques Anonymous déclare une "cyberguerre" contre la Russie et désactive le site d'information de l'État