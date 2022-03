Apple interrompt toutes les ventes de produits en Russie, arrête les exportations et limite Apple Pay, en représailles au lancement de l'opération militaire russe en Ukraine

« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à cette opération militaire russe contre l'Ukraine. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l'App Store en dehors de la Russie. Nous avons désactivé le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens », indique le géant technologique américain.« Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l'aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix », ajoute-t-il.Dans un récent courriel interne adressé aux employés d’Apple Tim Cook précise à nouveau la position de l’entreprise américaine sur la question :« Je voulais prendre un moment pour parler de la crise actuelle en Ukraine.Je sais que je parle au nom de tout le monde chez Apple en exprimant notre préoccupation pour toutes les personnes touchées par la violence. Avec chaque nouvelle image de familles fuyant leurs maisons et de citoyens courageux luttant pour leur vie, nous voyons combien il est important que les gens du monde entier se rassemblent pour faire avancer la cause de la paix.Apple fait des dons aux efforts de secours humanitaire et fournit de l'aide pour la crise des réfugiés en cours. Nous travaillons également avec des partenaires pour évaluer ce que nous pouvons faire de plus. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de trouver des moyens de nous soutenir également, et nous voulons contribuer à amplifier l'impact de vos dons. À partir d'aujourd'hui, Apple s'engage à doubler vos dons à un taux de 2:1 pour les organisations éligibles, et cette mesure sera rétroactive pour les dons versés à ces organisations depuis le 25 février. Veuillez consulter le portail des dons des employés pour en savoir plus.Nous nous efforçons de soutenir nos équipes en Ukraine et dans toute la région. En Ukraine, nous sommes en contact avec tous les employés et nous les aidons, ainsi que leurs familles, de toutes les manières possibles. Pour les membres de notre équipe ukrainienne situés en dehors du pays qui auraient besoin de soutien, veuillez nous contacter via le courriel indiqué. Et pour tout employé ayant besoin de soutien, veuillez consulter le site People pour connaître les ressources disponibles.En tant qu'entreprise, nous prenons également des mesures supplémentaires. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne peuvent plus être téléchargées depuis l'App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine, par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons.Ce moment appelle à l'unité, au courage et nous rappelle que nous ne devons jamais perdre de vue l'humanité que nous partageons tous. En ces temps difficiles, je trouve réconfortant de savoir que nous sommes unis dans notre engagement les uns envers les autres, envers nos utilisateurs, et dans notre volonté d'être une force pour le bien dans le monde. »Apple rejoint de nombreuses autres entreprises technologiques - y compris, mais sans s'y limiter, Microsoft, Google et Meta - en retirant de la liste et en privant de priorité les médias contrôlés par l'État russe sur leurs plateformes. Microsoft a retiré les applications de RT et de Sputnik du Windows Store et a limité leur présence sur son moteur de recherche Bing, tandis que YouTube a bloqué le contenu de RT et de Sputnik en Europe et démonétisé leur contenu ailleurs. Meta a démantelé des réseaux de robots sur Facebook et Instagram et a fourni des outils pour sauvegarder les comptes et les données personnelles des citoyens ukrainiens et russes. Les États-Unis et d'autres pays ont également bloqué les exportations de puces, d'équipements de télécommunications et d'autres matériels vers la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine.