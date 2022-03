pour les domaines de premier niveau de code de pays, notre travail consiste principalement à valider les demandes qui proviennent de parties autorisées dans les pays respectifs. Les politiques convenues au niveau mondial ne prévoient pas que l'ICANN prenne des mesures unilatérales pour déconnecter ces domaines comme vous le demandez. Vous pouvez comprendre pourquoi un tel système ne peut pas fonctionner en se basant sur des demandes émanant d'un territoire ou d'un pays et concernant des opérations internes à un autre territoire ou pays. Un tel changement dans le processus aurait des effets dévastateurs et permanents sur la confiance et l'utilité de l'Internet ;

le système de serveurs racines est composé de nombreux nœuds répartis géographiquement maintenus par des opérateurs indépendants ;

nous n'avons pas la possibilité de révoquer les certificats SSL spécifiques des domaines que vous avez mentionnés. Ces certificats sont produits par des opérateurs tiers et l'ICANN n'est pas impliquée dans leur délivrance.

Dans une réponse publiée le 2 mars, Göran Marby, PDG de l'ICANN, a déclaré que son organisation est un organisme technique indépendant chargé de superviser le DNS et les identifiants uniques de l'internet mondial et qu'elle doit maintenir la neutralité. « L'ICANN est un facilitateur de la sécurité, de la stabilité et de la résilience de ces identifiants dans l'objectif d'un Internet unique, mondial et interopérable », a déclaré Marby.« Dans notre rôle de coordinateur technique des identificateurs uniques pour l'Internet, nous prenons des mesures pour nous assurer que le fonctionnement de l'Internet n'est pas politisé, et nous n'avons aucun pouvoir de sanction. En fait, l'ICANN a été créée pour garantir le fonctionnement de l'Internet, et non pour que son rôle de coordination soit utilisé pour l'empêcher de fonctionner », souligne le patron de l’ICANN.Voici, ci-dessous, l’intégralité du discours de Göran Marby, PDG de l'ICANN :Il ressort de ce qui précède que l’ICANN n'a pas l'autorité nécessaire pour appliquer ce que demande Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien, « pour les domaines de premier niveau de code pays, notre travail consiste principalement à valider les demandes qui proviennent de parties autorisées dans le pays ou le territoire respectif », a indiqué Marby. « Les politiques convenues au niveau mondial ne prévoient pas que l'ICANN prenne des mesures unilatérales pour déconnecter ces domaines comme vous le demandez. »Le Centre de coordination du réseau RIPE, un registre régional d'adresses IP qui dessert l'Europe et une partie de l'Asie, notamment au Moyen-Orient, a également invoqué la nécessité de rester neutre dans sa réponse. Cependant, le CENTR, le Conseil des registres nationaux européens de domaines de premier niveau, a choisi son camp. L'organisation à but non lucratif basée en Belgique, qui se concentre sur les politiques et les meilleures pratiques juridiques, administratives et techniques pour les registres, a suspendu mardi l'adhésion du Centre de coordination pour le TLD, administrateur de ces« Le conseil d'administration du CENTR suit avec inquiétude les actions militaires russes en Ukraine et condamne fermement la violation du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré le groupe. Le registre TLD national de l'Ukraine est membre du CENTR et nous sommes aux côtés des Ukrainiens dans leurs efforts pour résister à l'invasion de la Russie. »Milton Mueller, professeur à Georgia Tech et directeur du projet de gouvernance de l'Internet, a souligné la nécessité d'une infrastructure neutre dans un billet de blog publié mardi qui contestait la demande de déconnexion de Fedorov. « Malgré notre forte opposition à la guerre de la Russie, et notre soutien aux sanctions punitives ciblant la capacité de la Russie à soutenir économiquement des opérations militaires, cette proposition est malavisée et dangereuse », a-t-il écrit. « Elle porte atteinte à la base même de l'administration neutre des registres de nommage et de numérotation qui est nécessaire pour rendre les communications mondiales équitables et accessibles à tous. »Pour l'ICANN, intervenir reviendrait à défaire les fondements de l'internet et à favoriser une variété de mauvais résultats, affirme-t-il. « Les appels actuels à faire plier instantanément l'ensemble du régime de gouvernance de l'Internet en fonction d'une indignation momentanée à l'égard de la Russie relèvent davantage de la posture que de réponses efficaces à l'agression russe », écrit-il. « Ces efforts pour paraître vertueux en opposition à un mal évident peuvent par inadvertance causer des dommages à long terme aux droits de l'homme. »Pourtant, pour ceux qui, en Ukraine, sont confrontés à ce qui est littéralement une menace mortelle ou existentielle, de tels arguments ne sont pas satisfaisants. Sur une liste de diffusion de l'ICANN, Oksana Prykhodko, directrice de European Media Platform (une ONG en ligne) et membre de l'organisation régionale européenne At-Large de l'ICANN, a écrit : « Bombardement nucléaire de l'Ukraine, cela suffira-t-il à modifier votre position neutre ? J'essaierai d'enregistrer l'alerte à la bombe à Kiev à l'instant même et de vous l'envoyer ».À la question de savoir s'il existait des circonstances dans lesquelles la neutralité pouvait devenir intenable, a la lumière des remarques attribuées au défunt théologien sud-africain et militant des droits de l'homme Desmond Tutu : « Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. » « Je pense que c'est un cadrage un peu manipulateur », a déclaré Mueller. « Personne n'est neutre à propos de la Russie contre l'Ukraine. La valeur d'une administration neutre des identifiants internet mondiaux est extrêmement importante pour tout le monde et vous ne poussez pas ces institutions neutres au service d'un objectif politique d'une nation particulière. »À la question de savoir si la menace potentielle des armes nucléaires change l'équation, le Professeur Milton Mueller a répondu : « Si le monde se dirige vers une guerre nucléaire, les domaines russes sont la dernière chose dont nous devons nous préoccuper. Nous devons nous prémunir contre la guerre nucléaire ».Source : ICANN « Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. » A la lumière de cette déclaration de Desmond Tutu, que pensez-vous de la réponse de l'ICANN à l'Ukraine ?« Les appels actuels à faire plier instantanément l'ensemble du régime de gouvernance de l'Internet en fonction d'une indignation momentanée à l'égard de la Russie relèvent davantage de la posture que de réponses efficaces à l'agression russe », partagez-vous cet avis ?Quel est votre avis sur la décision du Conseil des registres nationaux européens de domaines de premier niveau de suspendre l'adhésion du Centre de coordination pour le TLD .RU ?