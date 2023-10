Le pays virtuel Joseon ravive le débat plus global de la plus-value de la blockchain en tant que technologie

Un monde uni et sans frontière, facilitant la coopération commerciale, le partage des idées, des ressources et des technologies avec leur impact sur les conditions de vie de l’humanité et la liberté qui en résulte : telle est l’idée qui sous-tend la cyber-nation Joseon.C’est un « pays virtuel » (avec un « roi physique ») dont l’infrastructure Internet sous-jacente est celle dont font usage les citoyens des pays classiques délimités par un espace géographique. En d’autres termes, Joseon s’appuie sur des serveurs physiques situés dans un pays donné et donc susceptibles de tomber sous le coup des lois de ce dernier. Les informations disponibles sur le site web laissent penser que ces serveurs se situent aux USA. Ainsi, les « denizens » (citoyens) de Joseon pourraient être soumis non pas aux lois de leurs pays virtuel mais plutôt à celles des Etats-Unis.Joseon mise sur les atouts de la technologie blockchain. Par conséquent, le pays virtuel a lancé une cryptomonnaie dénommée Joseon Mun (JSM) qui servira de monnaie nationale. Le JSM est coté sur de nombreuses bourses, dont LBank. Azbit, Coinsbit, Bitforex et d'autres. Il est prévu que le JSM serve à la fois de monnaie fiduciaire nationale et de cryptomonnaie, permettant aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des règlements rapides et peu coûteux. Cela devrait favoriser l'adoption des cryptomonnaies par le grand public. D’avis d’observateurs, la proposition de valeur de pays virtuel n’est qu’un moyen d’attirer les investisseurs dans une nouvelle arnaque autour des monnaies cryptographiques.John Burg, un ancien adepte de la blockchain et membre de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a entrepris avec deux autres professionnels du même domaine d’étudier des cas d’application du registre distribué lorsqu’il est utilisé par les ONG, entreprises et agences, mais ils n’ont trouvé aucune preuve de succès.« Nous avons documenté 43 cas d’utilisation de la blockchain à travers des recherches sur internet, la plupart ont été décrits par des prétentions éclatantes comme ‘les coûts opérationnels...réduits à jusqu’à 90 %,’ ou avec l’assurance de “capture et stockage sécurisé et soigneux de données.’ Nous avons constaté une prolifération de communiqués de presse, de livres blancs et des articles de persuasion. Cependant, nous n’avons trouvé aucune documentation ou preuve des résultats de la blockchain par rapport à ces prétentions. Nous n’avons pas aussi trouvé de leçons apprises ou un aperçu concret, comme c’est le cas pour les autres technologies en développement », écrit le trio de chercheurs.Ces derniers ont tenté d’entrer en contact avec plusieurs firmes de blockchain, par email, par téléphone et en personne, mais sans succès.« Personne n’a voulu partager des données sur les résultats de programme, de processus MERL [monitoring, evaluation, research, and learning] ou de gestion adaptative pour le potentiel de renforcement », a écrit l’équipe de recherche. « Malgré tout le battage médiatique autour de la blockchain et comment elle assure la transparence de processus et d’opérations dans les environnements de faible niveau de confiance, l’industrie elle-même est opaque. À partir de là, nous avons déterminé que le manque de preuves à l'appui des allégations de valeur de la blockchain dans l'espace du développement international est une lacune critique pour les adoptants potentiels. »« La blockchain est comme un métier à tisser qui peut lier ensemble de multiples brins de choses séparées... dans un tissu intégré où vous pouvez voir ce que les données signifient et ajuster les ressources en réponse », explique-t-il.La blockchain a été incroyablement mal présentée, en réalité elle recouvre une base de données qui englobe des problèmes de performance et de scalabilité, chose qui peut être dite pour toutes les bases de données. L’article nous apprend que la valeur à long terme et l’application de la blockchain sont minimales. Elle résout un nombre minime de problèmes. Pour la plupart des applications d’entreprise, la blockchain ne fait pas mieux qu’une base de données ou un programme de tableur. La blockchain peut être un outil ingénieux dans certaines circonstances, mais ce n’est pas la technologie révolutionnaire qu’on veut nous faire croire.La blockchain est devenue un mot à la mode, un buzzword que tout le monde utilise pour faire vendre et engranger les profits tant que la bulle n’a pas encore explosé. Des entreprises proposent des services de consulting à des sommes importantes juste pour vous dire si la blockchain est adaptée pour vous ou non. HTC, le constructeur taïwanais qui peine à se redresser sur le marché, a lancé son premier smartphone doté de la technologie blockchain, une expérience smartphone adaptée à un utilisateur moderne et à la nouvelle ère d’internet, a informé l’entreprise.En général, les autres mots à la mode ont porté sur des technologies qui avaient au moins un but pratique, pas seulement le potentiel de changer l’industrie avec pour seule preuve un statut en tant que mot à la mode. La blockchain s’est montrée incroyablement et de façon unique une technologie sans un réel intérêt à part peut-être l’implémentation d’une cryptomonnaie.Malgré cette réalité, certaines personnes continuent de défendre la blockchain, estimant que cette technologie s'est avérée extrêmement utile dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'énergie, le négoce de titres, les échanges interbancaires et les devises. Ces partisans continuent de défendre qu’il existe encore des cas d’utilisation intéressants. Ils n’impliquent pas tous peut-être un besoin de décentralisation ou une blockchain publique, mais chaque cas bénéficie d'un sous-ensemble de la fonctionnalité.Mais comme le prouve cette étude, avec un taux de réussite de 0 %, la blockchain continue d’être une simple tendance malgré l’énorme battage médiatique. Les vendeurs de ce rêve qu’est la blockchain ont été soucieux de vanter les mérites de cette technologie, mais ils sont incapables de présenter des preuves tangibles de succès sur le terrain. Il y a aussi la question s’il y a un besoin réel de blockchain dans tous les secteurs d’activité. En quoi peut-elle remplacer une base de données normale ? D’autant plus que ces avantages (très limités) ne justifient pas les coûts qui y sont associés.Source : Joseon Que pensez-vous de cette notion de « pays virtuel » ? Lui trouvez-vous une certaine pertinence ?Partagez-vous les avis selon lesquels Joseon cache une arnaque à la cryptomonnaie ?