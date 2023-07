Celsius Network interdite d’activité et condamnée à une amende record

Trois agences fédérales de régulation ont également poursuivi Mashinsky et Celsius dans le cadre de cette affaire. Mashinsky a été inculpé de sept chefs d'accusation criminels, notamment de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières et de fraude électronique, selon un acte d'accusation dévoilé plus tôt jeudi.Pour ceux qui ne sont pas au fait du sujet, Celsius était un prêteur de cryptomonnaies : les clients pouvaient stocker des actifs, notamment des bitcoins et des ethereums, dans leurs portefeuilles Celsius, et se voyaient promettre des taux d'intérêt décents sur ces dépôts. Les gens pouvaient également contracter des prêts en utilisant leurs avoirs en crypto-monnaies comme garantie. Des milliards de dollars ont été prêtés et des milliards d'autres crypto-tokens ont été gérés ; l'entreprise a déclaré avoir près de deux millions de clients.En juin 2022, des allégations de problèmes de liquidité dus à de mauvais investissements de Celsius ont été rejetées par l'entreprise. Quelques jours plus tard, les clients ont été empêchés de retirer leurs fonds, en raison de « conditions de marché extrêmes », et la valeur du jeton CEL de Celsius s'est effondrée, les autres jetons ayant été entraînés à la baisse par ce drame. En juillet, le prêteur avait licencié du personnel et déposé son bilan avec un trou de 1,2 milliard de dollars.Plus d'un demi-million de personnes qui ont déposé de l'argent auprès du prêteur crypto Celsius Network, désormais en faillite, mais protégé par l'article 11, ont subi un coup dur dans leurs espoirs de récupérer leurs fonds : le juge dans l'affaire de faillite de l'entreprise a décidé que les actifs appartenaient à Celsius et non aux déposants . Le juge, Martin Glenn, a conclu que les conditions d'utilisation de Celsius (les longs contrats que de nombreux sites Web publient, mais que peu de consommateurs lisent) signifiaient que « les actifs de cryptomonnaie devenaient la propriété de Celsius ».Celsius Network est devenue la première grande plateforme de crypto à imploser l'année dernière, sa faillite en juillet gelant au moins 4,2 milliards de dollars pour 600 000 Américains, selon des documents judiciaires, et préfigurant l'effondrement de FTX quatre mois plus tard. Le 12 juin dernier, la cryptobanque londonienne Celsius Network a annoncé le gel des retraits, des échanges et des transferts entre comptesMashinsky est accusé, entre autres, de fraude sur les valeurs mobilières, les matières premières et de fraude électronique par les procureurs américains. Il a été arrêté aujourd'hui. Roni Cohen-Pavon, ancien directeur des recettes de Celsius et co-accusé par Mashinsky dans l'affaire pénale du ministère de la justice, est recherché par les autorités fédérales, qui ont admis que le cadre « se trouve actuellement à l'étranger ».L'action en justice de la FTC comprend une proposition de règlement qui, si elle est acceptée par les tribunaux, interdira définitivement à Celsius et à ses filiales « d'offrir, de commercialiser ou de promouvoir tout produit ou service susceptible d'être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs », ainsi qu'une amende de 4,7 milliards de dollars, bien que Celsius n'ait pas à payer cette somme tant que tous ses clients n'auront pas été dédommagés - si tant est que cela puisse se produire. Celsius a accepté cet arrangement.Mashinsky, Leon et Goldstein n'ont pas accepté les conditions du règlement de la FTC, « et l'affaire les concernant se poursuivra devant le tribunal fédéral », a déclaré l'autorité de régulation. Les douze derniers mois ont été difficiles pour le monde des cryptomonnaies : Terra s'est effondré en mai 2022, puis Celsius s'est effondré (il y a un an aujourd'hui). FTX a implosé et son fondateur Sam Bankman-Fried a été arrêté ; tout comme Coinbase, puis le fondateur de Terra, Do Kwon, a été arrêté après des mois de cavale.En outre, les États-Unis, les États membres de l'UE et d'autres pays ont intensifié la pression réglementaire sur le monde de la cryptographie. Ces organismes de surveillance espèrent éviter en partie les mêmes choses que celles dont Celsius et ses dirigeants ont été accusés, et dont les détails ont été rendus publics en février après l'achèvement d'une enquête sur la faillite du prêteur. Bon nombre des accusations contenues dans ce rapport de près de 500 pages ont été reprises dans les quatre affaires dont Mashinsky et ses amis font actuellement l'objet.Les procureurs ont également allégué que Mashinsky avait personnellement engrangé environ 42 millions de dollars en vendant ses avoirs en jetons Cel. Celsius n'a pas été inculpée. Lors de la conférence de presse, le procureur Williams a déclaré que M. Cohen-Pavon se trouvait à l'étranger et qu'il était citoyen israélien, mais il a refusé de dire si l'ancien dirigeant de Celsius serait extradé.Alors que l'entreprise a perdu des millions de dollars parce que les clients se sont empressés de retirer leurs fonds, Mashinsky et Celsius ont continué à affirmer que leur entreprise était financièrement fiable et qu'elle disposait de suffisamment de fonds pour faire face aux retraits, ont déclaré les autorités de régulation. Le ministère de la justice a conclu un accord de non-poursuite avec Celsius, dans lequel la société a accepté la responsabilité de son rôle dans les fraudes présumées et s'est engagée à continuer à coopérer avec les enquêteurs, a déclaré Williams.Le secteur des cryptomonnaies est encore plus fragile depuis que la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi les bourses de cryptomonnaies Binance et Coinbase Global le mois dernier, ce qui a fait naître le risque de nouveaux défis réglementaires pour le secteur. La SEC des a également poursuivi Mashinsky et Celsius jeudi, selon un dossier judiciaire, alléguant que lui et son entreprise ont levé des milliards de dollars par la vente de crypto-titres non enregistrés et ont trompé les investisseurs sur la situation financière de l'entreprise privée.La SEC, ainsi que d'autres organismes de réglementation qui ont également intenté des poursuites jeudi, ont accusé Mashinsky et son entreprise de vanter Celsius comme sûr - un peu comme une banque traditionnelle - alors qu'ils ont pris des mesures de plus en plus risquées pour verser les rendements promis jusqu'à 17 %.Cependant, l'industrie a reçu un peu de réconfort d'un autre tribunal fédéral à New York. Dans une décision historique, un juge a décidé que Ripple Labs n'avait pas violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières en vendant son jeton XRP sur les bourses publiques, une victoire qui a fait monter en flèche la valeur de cette cryptomonnaie.Sources : America's Federal Trade Commission, Quelles sont les conséquences de la poursuite de Mashinsky et Celsius pour les clients de Celsius Network qui ont perdu leurs fonds ?Quels sont selon vous les risques et les avantages des cryptomonnaies pour l’économie et la société ?Comment les autorités peuvent-elles contrôler et réguler les cryptomonnaies, qui sont souvent décentralisées et anonymes ?Quelles sont les alternatives aux cryptomonnaies pour financer l’innovation ?