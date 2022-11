Sur les régulateurs















Pour Sam Bankman-Fried de FTX, l'incompétence pourrait être une stratégie légale

L'affaire FTX est la dernière en date d'une série d'événements fâcheux qui donnent du crédit aux affirmations selon lesquelles les cryptomonnaies sont une escroquerie. Après s'être déclarée en faillite le vendredi dernier, FTX US a cherché à se placer sous la protection de l'article 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette disposition permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. Cette décision, qui a suscité des critiques virulentes, suggérait que FTX a définitivement perdu tout l'argent de ses investisseurs et que ces derniers étaient dans l'incapacité de les récupérer un jour.Lundi, FTX a déposé auprès d'un tribunal des documents entrant dans le cadre de son dépôt de bilan et ces nouvelles pièces ont mis en évidence l'ampleur de la crise de liquidités qui a précipité sa descente aux enfers. « FTX a été confronté à une grave crise de liquidités qui a nécessité le dépôt de ces dossiers en urgence vendredi dernier », a déclaré la bourse de cryptomonnaies. Selon le dépôt du tribunal, « FTX et ses 130 sociétés affiliées doivent faire face à au moins 100 000 créanciers, mais ce nombre pourrait atteindre plus d'un million ». La plupart des créanciers étaient des clients des sociétés de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX.Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a déclaré mardi que son principal objectif était de « bien faire pour les clients » : « Je rencontre en personne les régulateurs et je travaille avec les équipes pour faire ce que nous pouvons pour les clients », a-t-il tweeté. Selon certaines sources, les autorités américaines et bahaméennes avaient discuté de la possibilité de faire venir Bankman-Fried aux États-Unis pour l'interroger. En effet, la branche internationale de la bourse FTX est une entreprise déclarée aux Bahamas, pays dans lequel Bankman-Fried vit également.Bankman-Fried aurait tenté de lever des fonds auprès d'investisseurs pendant le week-end pour rembourser les clients de FTX. Cette démarche de Bankman-Fried intervient après que la société a demandé la protection de la loi sur les faillites et qu'il a démissionné de son poste de PDG. Certains critiques estiment qu'il pourrait juste s'agir d'une mise en scène de la part de l'ancien PDG de FTX. Dans une interview avec le New York Times publiée tard lundi, Bankman-Fried a déclaré qu'il avait développé son entreprise trop rapidement et qu'il n'avait pas remarqué les signaux d'alarme à la bourse.Après avoir accordé une interview au New-York Times, il a fait le même exercice avec Vox par messagerie.Le journaliste a expliqué que son objectif derrière l'interview était d'essayer de déterminer l'éthique derrière les relations publiques, les dons de bienfaisance et le lobbying. La conversation a été axée sur le fait que les gens qui lui faisaient confiance avaient perdu leurs économies et qu'il avait causé des dommages incalculables à tout ceux qu'il prétendait se soucier quelques semaines avant seulement.Le journaliste a tenu à préciser qu'en août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Vox’s Future Perfect une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est désormais en pause.Avant l'effondrement de son empire, Bankman-Fried était activement engagé dans le lobbying à Washington pour un cadre réglementaire pour la crypto-monnaie. Alors que de nombreux PDG de plateforme de crypto (comme Changpeng "CZ" Zhao, PDG de Binance) sont ouvertement sceptiques quant à la réglementation gouvernementale, Bankman-Fried a largement évité de critiquer les régulateurs. Mais dans la conversation avec le journaliste, il s'est un peu lâché, confirmant à demi mot le point de vue des critiques qui ont soutenu que ses ouvertures à Washington étaient beaucoup plus une question d'image que de substance : « j'emmerde les régulateurs, ils empirent les choses, ils ne protègent pas du tout les consommateurs ».Est-ce que Bankman-Fried pensait qu'il était acceptable de faire des choses contraires à l'éthique si cela servait « le plus grand bien » ? Une question que le journaliste avait posée à l'intéressé durant un entretien cet été et qui est revenu sur la table lors de leurs échanges sur Twitter.Et le journaliste de préciser :« À l'époque, bien sûr, je pensais que le dilemme éthique où Bankman-Fried avait peut-être franchi une ligne était de savoir s'il était acceptable de gérer une plateforme d'échange de crypto-monnaie en premier lieu – et si le bien qu'il prétendait vouloir faire le rendait acceptable.« Beaucoup de gens, ai-je dit à Bankman-Fried dans cette interview précédente, penseraient à "créer une entreprise de crypto pour gagner des milliards de dollars comme je penserais à démarrer une entreprise de tabac pour gagner des milliards de dollars : une activité profondément immoral. Vraisemblablement, il y a une ligne où vous ne devriez pas faire quelque chose d'aussi mauvais, même pour de bonnes raisons. Je suis curieux de savoir si vous pensez qu'il y a une ligne? Et si oui, où traceriez-vous cette ligne*?".« "Il y a une ligne", a-t-il alors répondu au journaliste. "La réponse ne peut pas être qu'il n'y a pas de ligne. Ou bien, vous savez, vous pourriez finir par faire beaucoup plus de dégâts que de bien. Mais je ne pense pas non plus que ce soit si simple. Parce qu'il y a beaucoup de dommages de second ordre compliqués mais importants qui surviennent si votre activité principale est mauvaise pour le monde, en termes de votre capacité à travailler avec des partenaires et votre capacité à travailler avec des partenaires dans vos efforts philanthropiques. Vous pouvez imaginer que si la Fondation Philip Morris avait de très bonnes idées sur la façon d'améliorer le monde, elle aurait probablement encore beaucoup de mal à travailler avec la Fondation Gates. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça. Et vous devez sérieusement faire face à l'impact de votre travail direct" ».Le journaliste est revenu sur ces questions dans leur conversation sur Twitter et a constaté que la perspective de Bankman-Fried a désormais évolué (peut-être parce qu'il fait désormais face à des personnes qui ont perdu leurs économies et qu'il ne s'agit plus là d'une probabilité ?).Il a parlé de CZ, le PDG de Binance, notant « il y a un mois, CZ était l'illustration du "ne faites rien de non éthique ou votre argent ne vaudra rien. Aujourd'hui il est un héros. Est-ce parce qu'il est vertueux ? Ou alors parce qu'il a le plus gros bilan et donc qu'il a gagné ? »Bankman-Fried a soutenu que FTX n'avait jamais investi les dépôts des titulaires de comptes crypto en bourse. Le journaliste l'a attaqué sur ce point via Twitter, et alors qu'il continuait d'insister sur le fait que FTX n'utilisait pas directement l'argent du compte de cette manière, il a dit qu'Alameda - qu'il possède également - avait emprunté beaucoup plus d'argent à FTX pour des investissements qu'il avait réalisé, ce qui a finalement laissé FTX vulnérable à l'équivalent crypto d'une ruée bancaire. Une ruée bancaire, panique bancaire ou course aux guichets est un phénomène, souvent auto-réalisateur, dans lequel un grand nombre de clients d'une banque craignent qu'elle ne devienne insolvable et en retirent leurs dépôts le plus vite possiblePourquoi Bankman-Fried n'a-t-il pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard ? « Parfois, la vie vous rattrape », a-t-il déclaré.Bankman-Fried a reconnu qu'il « avait tout fait foiré, à de multiple reprises ». Mais il a également insisté sur le fait qu'une grande partie des ennuis aurait pu être évitée si FTX n'avait pas déclaré faillite, ce qui a largement échappé à son contrôle sur les questions financières (au cours du processus, Bankman-Fried a été remplacé en tant que PDG de FTX par John J. Ray III, un avocat qui a aidé les créanciers à récupérer des milliards de dollars après la faillite de la société de négoce d'énergie Enron). « Les responsables de [l'entreprise] essaient de tout réduire en cendres par honte », a-t-il confié.Bankman-Fried affirme qu'il aurait plutôt dû continuer à essayer de collecter plus d'argent et a insisté sur le fait que s'il était parvenu à le faire, « les retraits auraient reprise dans un mois ». Le Wall Street Journal a rendu compte plus tôt cette semaine des efforts de Bankman-Fried pour trouver des financements et n'a trouvé aucune indication que des investisseurs s'engageaient. Même si de nouveaux financements étaient obtenus, poursuit le journal, cela nécessiterait des négociations avec les créanciers de FTX et l'approbation du tribunal des faillites.Alors qu'il a dit que certains de ses collègues – le co-fondateur Gary Wang et le directeur de l'ingénierie Nishad Singh – étaient « effrayés » et, dans le cas de Singh, « honteux et coupables », Bankman-Fried semble garder une certaine distance émotionnelle avec l'effondrement : « Le monde n'a jamais été soit noir soit blanc ».L'incompétence (ou la perception de celle-ci) a ses avantages en tant que défense juridique, surtout si vous pourriez faire face à des accusations de fraude, disent les experts.La notion donne une perspective intéressante sur la récente conversation de Sam Bankman-Fried avec le New York Times, dans laquelle il décrit à plusieurs reprises l'effondrement soudain de FTX dans la faillite comme une conséquence de sa propre distraction, de son extension excessive et de ses performances en tant que PDG, puis avec Vox d'autres part, où il évoque des stratégies lunaires visant à emprunter pour rembourser les clients qui ont été spoliés.Les avocats ont déclaré que le principal risque criminel auquel Bankman-Fried est confronté est une mise en accusation pour fraude – l'une des accusations les plus courantes dans les poursuites en col blanc. Mais pour condamner, les procureurs doivent prouver hors de tout doute raisonnable que quelqu'un avait connaissance ou l'intention de commettre une fraude, ce qui peut être délicat, disent-ils.C'est pourquoi la défense contre de telles accusations se concentre généralement sur quelque chose comme*: « Ce n'était pas de la fraude, j'étais juste très mauvais dans mon travail ». « Généralement, dans une affaire de fraude, la personne au sommet affirme qu'elle était inattentive, déléguée à d'autres et qu'elle ne s'est pas concentrée sur les détails », a déclaré Renato Mariotti, ancien procureur de la section des fraudes sur les valeurs mobilières et les marchandises du DOJ, et maintenant avocat de la défense chez Bryan Cave Leighton Paisner. « Le but est de faire valoir qu'il effectuait un travail bâclé ou qu'il était inattentif, mais pas un fraudeur ».Mariotti reconnait qu'il peut avoir d'autres angles de défenses. Par exemple, il note qu'il est possible qu'enfoui dans quelques petits caractères quelque part sur le site de FTX soit quelque chose qui donne à l'entreprise et à Bankman-Fried une couverture juridique – bien que les journalistes n'aient pas pu le trouver dans les conditions de service de la plateforme d'échange de crypto (donc angle d'approche qui a de forte chance de ne pas servir).Source : VoxQuelle lecture faites-vous de cette interview ? Les arguments qu'il utilise pour se défendre vous semblent-ils crédibles ?Que pensez-vous de son idée de lever encore plus de fonds pour rembourser les clients alors qu'il en avait déjà pris pour sa société Alameda Research à l'insu de ces mêmes clients ?Que pensez-vous de sa position lorsqu'il attribue la débâcle au processus de mise en faillite qui a été déclenché lorsqu'il n'était plus aux commandes de FTX ?Êtes-vous d'accord avec les observations des observateurs qui pensent que son incompétence (feinte ?) pourrait être en fait une stratégie pour se défendre en justice ?