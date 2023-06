Twitter canceled a deal with @realdailywire to premiere What is a Woman? for free on the platform because of two instances of “misgendering.”



I’m not kidding.



Here's what happened:🧵1/16 — Jeremy Boreing (@JeremyDBoreing) June 1, 2023

La démission d’Irwin révèle des tensions internes sur la modération des contenus

It’s the movie they really don’t want you to see: #WhatIsAWoman?



Watch the explosive documentary starring @MattWalshBlog FREE on Twitter for 24 hrs. pic.twitter.com/qDi7thCNid — Daily Wire (@realDailyWire) June 2, 2023

Elon Musk s’attire les foudres des employés, des utilisateurs et des annonceurs

Twitter, victime de la folie des grandeurs de Musk

Ella Irwin avait déclaré dans une interview en décembre qu’elle se sentait encouragée par le PDG Elon Musk, qui lui avait donné carte blanche pour protéger les utilisateurs, quitte à réduire la portée de certains tweets. Elle a également été rejointe par AJ Brown, le responsable de la sécurité des marques et de la qualité des publicités, qui a également quitté Twitter. La raison du départ d’Irwin n’est pas claire, mais il coïncide avec une polémique sur la restriction du partage d’une vidéo sur le thème transgenre du blog conservateur Daily Wire, que Musk a désapprouvée en tweetant : « C’était une erreur de la part de beaucoup de gens chez Twitter. C’est définitivement autorisé. »Jeremy Boreing, cofondateur et codirecteur général du Daily Wire, a affirmé que Twitter lui avait d’abord donné l’autorisation de publier la vidéo, intitulée What is a Woman ?, avec une option pour acheter un package promotionnel pour sa diffusion pendant 24 heures.« Après avoir examiné le film, Twitter nous a fait savoir que non seulement, nous ne pouvions plus acheter le package qu'ils proposaient, mais qu'ils ne nous fourniraient plus aucun soutien et qu'ils limiteraient même la portée du film en le qualifiant de "conduite haineuse" à cause du, c’est-à-dire le fait d’attribuer un genre différent à une personne transgenre », a déclaré Jeremy Boreing.Twitter lui aurait répondu que leétait toujours considéré comme un abus et un harcèlement. Musk a pris le parti du blog et a tweeté : « C’était une erreur de la part de beaucoup de gens chez Twitter. C’est définitivement autorisé. » Le tweet de Musk est intervenu peu avant l’annonce du départ d’Irwin.Se référant aux modifications apportées par Twitter à sa politique de modération au début de l'année, Boreing a déclaré qu'il avait dit à Twitter que les propos malveillants ne constituaient plus une violation de sa politique en matière d'incitation à la haine, mais il affirme que Twitter lui a répondu « qu'ils avaient seulement supprimé les propos malveillants de leur politique parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être aussi précis, mais qu'ils considéraient toujours les propos malveillants comme des abus et du harcèlement ».La démission de Irwin semble avoir été précipitée par des divergences internes sur la manière d'appliquer la politique de Twitter en matière de conduite haineuse, qui a récemment été modifiée pour supprimer l'interdiction des « erreurs de genre ciblées ou des noms de personnes transgenres ». Cette politique interdit toujours les attaques directes contre des personnes sur la base de leur sexe ou de leur identité sexuelle, la déshumanisation d'un groupe de personnes sur la base de leur sexe ou de leur identité sexuelle, et les images haineuses qui encouragent l'hostilité et la malveillance à l'égard des personnes sur la base de leur identité sexuelle.Boreing a déclaré que le Daily Wire avait rappelé à Twitter que les erreurs de genre avaient été retirées de sa politique en matière de conduite haineuse. Selon Boreing, Twitter a alors « précisé qu'il n'avait supprimé la notion de "mauvais genre" de sa politique que parce qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi précis, mais qu'il considérait toujours la notion de "mauvais genre" comme une forme d'abus et de harcèlement ». Twitter a également indiqué au Daily Wire « que nos propres abonnés ne pourraient pas voir [le film] dans leur fil d'actualité », a-t-il écrit.Rien n’indique si les deux sont liés. Si son départ était volontaire, le chaos de la modération d'hier a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour un responsable de la confiance et de la sécurité qui doit encore faire face aux effets du choix de Twitter de se retirer d'un accord volontaire avec l'UE pour contrôler les fausses informations sur le site.Dans une précédente affaire, Musk c’était permis de licencier un ingénieur juste parce qu'il l'avait corrigé sur Twitter . Eric Frohnhoefer, le développeur, avait remis publiquement en question l'évaluation de Musk dans un tweet d'excuses. Musk a tweeté qu'Eric Frohnhoefer avait été licencié.Le cabinet d'études Insider Intelligence a indiqué dans un rapport que Twitter perdra 32 millions d'utilisateurs d'ici à la fin 2024. La faute à des « problèmes techniques et à la prolifération de contenus haineux. » Plus de 32 millions d'utilisateurs de Twitter devraient abandonner la plateforme de médias sociaux au cours des deux prochaines années, suite à des frustrations par des problèmes techniques et par l'augmentation des messages qu'ils jugent offensants.Insider Intelligence pense clairement que les décisions prises par le propriétaire Elon Musk vont se retourner contre lui, tant en termes d'audience que de revenus publicitaires. Les utilisateurs mensuels mondiaux devraient chuter de 3,9 % en 2023 et de 5,1 % l'année suivante, marquant les premières baisses annuelles du nombre de personnes que Twitter attire.Peu de temps après la prise de pouvoir d'Elon Musk, Twitter a licencié près de 50 % de ses employés, y compris les employés de l'équipe d’Ella Irwin, a reconnu l’ex-responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth, dans un tweet : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation(contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ».Plusieurs membres de l'équipe d'apprentissage automatique, d'éthique, de transparence et de responsabilité (META pour Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability) de Twitter, y compris son ancien chef, ont publié sur Twitter qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise. Au moins un des anciens travailleurs a suggéré que toute l'équipe était dissoute.Twitter a licencié presque tout le personnel de son seul bureau en Afrique dans le cadre des efforts de réorganisation du nouveau propriétaire Elon Musk pour l'application de médias sociaux qu'il a récemment achetée, selon un nouveau rapport. Les licenciements collectifs qui pourraient également être illégaux sont intervenus sans aucune mention d'indemnité de départ quelques jours seulement après l'ouverture du bureau physique au Ghana après la venue du travail à distance qui aura duré environ un an.Via des tweets, plusieurs membres de l'équipe (META pour Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability) ont indiqué qu'ils sont touchés par les licenciements. Le chef de META, Rumman Chowdhury, a publié une capture d'écran montrant qu'elle était apparemment éjectée de son compte de messagerie Twitter avec pour légende : « Cela a-t-il déjà commencé ? Bonne veille de licenciement ! » Rumman Chowdhury, qui a dirigé un certain nombre d'initiatives de transparence au sein de l'entreprise, notamment le lancement d'un premier défi de prime de biais algorithmique en son genre, a poursuivi en disant : « Ce n'est définitivement que le début de la descente de ce site ».Si Irwin est partie pour des raisons similaires à celles de Roth, il semble qu'il y ait eu peu de changements à l'intérieur de Twitter depuis que le chaos de la règle de Musk a commencé. S'adressant aux médias, Roth a déclaré qu'il s'était heurté à un problème non pas concernant les décisions qui étaient prises, mais la manière dont elles étaient prises. « Je ne voudrais pas faire partie de ceux qui sapent [les politiques et les principes] avec une prise de décision capricieuse. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé », a déclaré Roth.Twitter a perdu une grande partie de sa valeur depuis que Elon Musk l’a racheté en 2022. Selon Fidelity Investments, la société ne vaut plus que 14,75 milliards de dollars, soit 33 % du prix d’achat de Musk, à cause de la chute du nombre d’utilisateurs et des revenus publicitaires. Musk a dit qu’il voulait faire de Twitter une plateforme de démocratie directe et qu’il ne se souciait pas du rendement financier à court terme. Certains analystes croient que Twitter peut se relancer si Musk arrive à innover et à attirer de nouveaux utilisateurs.Aucune information n'est actuellement disponible sur l'identité du remplaçant, mais la plateforme de médias sociaux cherchera vraisemblablement une main sûre pour prendre la relève. L'approche de Twitter en matière de modération a conduit un grand nombre d'annonceurs à se détourner de l'entreprise parce qu'ils craignaient d'être associés à des contenus désagréables.Un rapport récent de Reuters mentionne que la participation de Fidelity dans Twitter s'élevait à 6,5 millions de dollars, selon des statistiques datant du 28 avril. Si l'on compare avec la fin du mois de janvier de cette année, ce montant était de 7,8 millions de dollars et de 8,6 millions de dollars à la fin du mois de novembre de l'année dernière. Pour certains analystes, Twitter serait au bord de sa propre destruction.Source : VarietyQuel est votre avis sur le sujet ?Twitter perd des utilisateurs, des annonceurs et de la valeur : la faute à Musk ?Quelles sont les conséquences de la démission d’Irwin pour Twitter et ses utilisateurs ?