D'autres géants de la technologie continuent de licencier du personnel

La saga a commencé dimanche, lorsque Musk a présenté ses excuses pour la lenteur de Twitter dans « de nombreux pays » et a laissé entendre que les mauvaises performances sont dues au fait que l'application effectue plus de 1 000 appels de procédure à distance (remote procedure calls ou RPC) « mal répartis » pour charger la timeline d'accueil. Ce qui revient à dire que l'application doit contacter d'autres serveurs plusieurs fois et attendre une réponse pour chaque demande. Frohnhoefer, qui a tweeté qu'il avait passé six ans à travailler sur Twitter pour Android, a retweeté la déclaration de Musk en disant qu'elle était incorrecte. Musk a fait la même chose plusieurs fois en réponse à des articles sur ses entreprises, mais contrairement à ces cas, Frohnhoefer a expliqué pourquoi il pensait que le tweet de son patron était incorrect.Selon Frohnhoefer, Twitter ne fait en réalité aucun appel de procédure à distance, ou RPC. Au lieu de cela, dit-il, lorsque l'application démarre, elle effectue environ 20 requêtes en arrière-plan. Semblant clarifier son tweet initial, Musk a ensuite répondu : « Le fait que vous ne vous rendiez pas compte qu'il y a jusqu'à 1200 "microservices" appelés lorsque quelqu'un utilise l'application Twitter n'est pas génial ». Frohnhoefer a de nouveau exprimé son désaccord, en tweetant que le « nombre requis pour générer la timeline de la maison est plus proche de 200 que de 1200 ».La conversation entre Musk et Frohnhoefer est désordonnée, répartie sur plusieurs fils et heures. À un moment donné, Musk a demandé à Frohnhoefer ce qu'il avait fait personnellement pour remédier à la lenteur de Twitter sur Android. Mais n'oubliez pas que la conversation a commencé par les excuses de Musk pour la lenteur de Twitter dans « de nombreux pays », et non sur Android. Mais le dernier mot de Musk à ce sujet est venu en réponse à une discussion sur la question de savoir si Frohnhoefer aurait dû faire part de ses préoccupations concernant le tweet original en privé sur Slack plutôt que d'interpeller publiquement Musk. Un commentateur du fil de discussion a déclaré que Musk ne voulait probablement pas de Frohnhoefer dans son équipe après que le développeur ait tweeté que Musk aurait dû poser des questions sur les problèmes de lenteur en privé, ce à quoi Musk a répondu : "Il est viré".Musk a reçu des réactions négatives de la part d'autres personnes à propos de son tweet, notamment d'autres employés de Twitter. Sasha Solomon, qui se présente comme une responsable technique de Twitter, l'a retweeté en disant : « Vous n'avez pas simplement licencié la quasi-totalité de l'infrastructure pour ensuite faire une remarque insolente sur la façon dont nous faisons du batching ». Elle a également accusé Musk de ne pas connaître le fonctionnement de GraphQL et de ne pas savoir comment fonctionne l'infrastructure de Twitter. Lundi soir, Solomon a tweeté « lol just got fired for shitposting ». Son fil ne mentionne pas si elle a été licenciée par Musk directement, et il ne semble pas avoir répondu à ses tweets le critiquant comme il l'a fait avec Frohnhoefer.Des commentateurs extérieurs à l'entreprise ont également remis en question le tweet. Musk affirme avoir obtenu l'information sur les RPC de plusieurs ingénieurs de Twitter et a déclaré que "l'ex-employé se trompe".Si Musk s'est effectivement trompé sur le fonctionnement de Twitter, ce ne serait pas la première fois. Dimanche, il a tweeté que le site était « de loin le plus gros générateur de clics sur Internet », une déclaration qui a été immédiatement reprise par presque tous ceux qui possèdent un site Web et qui savent à quel point Google et Facebook sont puissants. Les utilisateurs de Twitter ont également utilisé Birdwatch, une fonction qui permet de signaler les informations erronées sur le site, pour corriger Musk. Ce n'était pas non plus la première fois qu'il faisait l'objet d'un Birdwatch - il y a aussi une note de correction sous son tweet sur le prix de l'insuline. Il a ensuite supprimé le tweet.En ce qui concerne les retombées de la prise de bec, Musk a annoncé qu'au moins une fonctionnalité, les étiquettes indiquant à partir de quel appareil ou application un tweet a été posté, sera supprimée au nom de la performance. Pour l'instant, Musk n'a pas répondu aux autres suggestions faites par Frohnhoefer pour améliorer les performances, notamment la suppression des fonctions inutiles et la refonte des systèmes qui freinent l'application. Quant à Frohnhoefer lui-même, il a déclaré sur Twitter qu'il était « définitivement stupide » d'affronter Musk comme il l'a fait, mais il ne semble pas trop préoccupé par son licenciement. Il a déjà été encouragé à postuler à des emplois dans d'autres entreprises.Si l'on laisse de côté Musk et son annonce de licenciement peu conventionnelle sur Twitter, d'autres entreprises de premier plan semblent également emprunter la même voie. La semaine dernière, Mark Zuckerberg a révélé que les licenciements de Meta toucheraient environ 11 000 employés, soit environ 13 % des effectifs de l'entreprise. Le géant de la technologie Amazon, quant à lui, a également l'intention de licencier 10 000 employés de l'entreprise et des postes techniques cette semaine. Si Amazon procède à ce licenciement, il s'agirait du plus important de l'histoire de l'entreprise.Quel est votre avi sur le sujet ?