La menace de la faillite comme levier de motivation ?

Réduire les coûts du personnel de Twitter

Ajuster Twitter pour qu'il se comporte davantage comme une banque

Quelques éléments clés de la transcription

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Je pense qu'il y a cette opportunité de transformation dans les paiements. Et les paiements ne sont en réalité qu'un échange d'informations. Du point de vue de l'information, il n'y a pas une énorme différence entre, disons, simplement envoyer un message direct et envoyer un paiement. Ils sont fondamentalement la même chose. En principe, vous pouvez utiliser une pile de messagerie directe pour les paiements. Et c'est donc certainement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux utilisateurs de Twitter de pouvoir envoyer de l'argent partout dans le monde instantanément et en temps réel. Nous voulons juste le rendre aussi utile que possible.

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Si vous pouvez simplement avoir un solde sur Twitter qui peut simplement devenir positif ou négatif, et lorsqu'il devient positif, le taux d'intérêt est meilleur que ce que vous pourriez recevoir ailleurs, et lorsqu'il devient négatif, le taux d'intérêt est inférieur à ce que vous voir ailleurs, maintenant vous avez un système beaucoup plus simple.



Ensuite, vous attachez une carte de débit au compte Twitter afin d'avoir une rétrocompatibilité avec le système de paiement, car tout le monde n'acceptera pas Twitter. Donc, s'ils sont au-dessus d'un certain solde, vous envoyez automatiquement aux gens une carte de débit. Vous voulez une rétrocompatibilité avec l'infrastructure financière existante.



Aux États-Unis, il y a encore un petit nombre de chèques qui sont utilisés. Donc, si votre bailleur vous demande d'envoyer un chèque, vous devez avoir un nombre de chèques non nul. Ensuite, nous enverrions un petit nombre de chèques à ceux qui en ont besoin. Ensuite, vous ajoutez le paiement automatique. Ensuite, au fil du temps, vous vous adressez essentiellement à toutes les choses que vous voudriez d'un point de vue financier. Et si vous abordez toutes les choses que vous voulez d'un point de vue financier, alors nous serons l'institution financière du peuple.

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Nous devons absolument rapporter plus d'argent que nous n'en dépensons. Si nous ne le faisons pas et qu'il y a un flux de trésorerie négatif massif, la faillite n'est pas hors de propos. C'est une priorité. Nous ne pouvons pas passer à 1 milliard d'utilisateurs et subir des pertes massives en cours de route. Ce n'est pas faisable. Je ne pense pas que nous le serons.

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Maintenant, si la contribution de quelqu'un est si importante qu'elle peut surmonter les difficultés de communication liées à l'éloignement, alors elle doit absolument rester chez Twitter. Mais la barre sera placée plus haute. Vous devez être d'autant meilleurs pour surmonter les problèmes de communication liés à l'éloignement. Il y a beaucoup de gens chez Tesla et SpaceX qui travaillent à distance, mais c'est à titre exceptionnel pour des personnes exceptionnelles. Et je comprends tout à fait si cela ne fonctionne pas pour certaines personnes. C'est la nouvelle philosophie de Twitter.



Permettez-moi d'être clair. Si les gens ne retournent pas au bureau lorsqu'ils sont en mesure de retourner au bureau, ils ne peuvent pas rester dans l'entreprise. Fin de l'histoire.



En gros, si vous pouvez vous présenter dans un bureau et que vous ne vous présentez pas au bureau, démission acceptée. Fin de l'histoire.

Envoyé par Elon Musk Envoyé par Mais pour le moment, les créateurs de contenu ne peuvent pas publier la durée de la vidéo qu'ils aimeraient publier, et ils ne peuvent pas la monétiser, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas payer les factures. Ce ne sont pas des choses super compliquées. Elles sont assez basiques. Nous n'essayons pas de mettre YouTube en faillite, mais je dis simplement, avons-nous vraiment besoin de donner à YouTube tout un tas de trafic gratuit ? Peut être pas. Donc, au moins, donnez aux créateurs la possibilité s'ils souhaitent mettre leur vidéo sur Twitter et gagner le même montant qu'ils le feraient, ou peut-être un peu plus, sur YouTube ou TikTok ou quoi que ce soit.



En fait, je suis tombé sur une vidéo Twitter où, une fois que je suis entré dans une sorte de mode vidéo plein écran, je pouvais simplement commencer à parcourir les vidéos. C'était effectivement pas mal. Et je me suis dit « D'accord, eh ben, c'est plutôt bien ». Je pense que s'appuyer sur cela a beaucoup de sens.



Comment démarrer le volant d'inertie du créateur si nous n'avons pas d'annonces vidéo pour commencer ? C'est là que les abonnements entrent en jeu car YouTube a également des abonnements, et ils n'affichent pas d'annonces dans les abonnements. Je pense donc que c'est un cas où il est logique de commencer à dépenser de l'argent et au moins de faire correspondre légèrement mieux que les créateurs correspondants sur YouTube et de dire, pour l'instant, nous allons juste leur payer de l'argent qui est raisonnablement compétitif, peut-être légèrement mieux que YouTube pour leur contenu sur Twitter également.

Les premières semaines de Twitter sous la propriété de Musk ont été tout simplement tumultueuses. Elles ont commencé par le licenciement des dirigeants sans ménagement, puis par la moitié de la main-d'œuvre mondiale de Twitter. Il a réorganisé Twitter Blue pour donner automatiquement aux abonnés payants une coche de vérification bleue, ce qui a rapidement conduit à une usurpation d'identité généralisée sur le réseau social.Les dirigeants continuent de démissionner, y compris les responsables de la confiance et de la sécurité et des ventes publicitaires, a qui Musk a donné une promotion après sa prise de fonction et qui ont tous deux quitté l'entreprise jeudi. Un avocat de l'entreprise a dit aux employés de demander la protection juridique des lanceurs d'alerte « si vous vous sentez mal à l'aise à propos de tout ce qu'on vous demande de faire ». Pendant ce temps, Musk a tenté de convaincre les annonceurs de Twitter de revenir dans un contexte de chaos en vain, alors même que la croissance des utilisateurs de l'entreprise connaît des « sommets sans précédent », selon lui.Une transcription de la réunion du personnel avec Elon Musk montre différents employés qui tentent de savoir quelles devraient être leurs priorités pour aider Musk à maintenir Twitter à flot alors que l'économie reste instable. Musk a gardé ses réponses brèves et a déclaré que les principales priorités comprenaient l'augmentation de la base d'utilisateurs de Twitter d'un milliard (tout en monétisant de manière critique plus d'utilisateurs), la rémunération des créateurs sur la plate-forme et l'amélioration de la recherche sur Twitter. En bref, il a dit aux membres restants de son équipe « just go hardcore » (« allez y à fond ») pour rendre Twitter « plus convaincant », afin qu'il puisse vendre ce produit aux utilisateurs, ou bien de démissionner tout simplement. L'une de ses idées les plus importantes et les plus répandues, qui, selon lui, « est définitivement en train de se produire », consiste à peaufiner Twitter pour en faire une plate-forme de paiement numérique.« Si vous avez un produit convaincant, les gens l'achèteront », a déclaré Musk au personnel. « Cela a été mon expérience chez SpaceX et Tesla ».L'honnêteté brutale de Musk à propos d'une éventuelle faillite de Twitter a accru les doutes quant à la survie de la plate-forme au style de leadership de Musk. En plus d'avoir endetté Twitter de 13 milliards de dollars lorsqu'il l'a acheté, puis de perdre 4 millions de dollars par jour en revenus publicitaires, Musk doit maintenant faire face à des paiements d'intérêts qui, selon Reuters, totaliseront « près de 1,2 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois ».Ces paiements d'intérêts, a déclaré Reuters, représenteraient plus que le dernier flux de trésorerie de Twitter de 1,1 milliard de dollars en juin. Et l'équipe de Musk semble être bien consciente de ce risque, se sentant obligée de bien performer et demandant à Musk comment il envisage de résoudre le problème de trésorerie.« Nous devons absolument rapporter plus d'argent que nous n'en dépensons », a répondu Musk. « Si nous ne le faisons pas et qu'il y a un flux de trésorerie négatif massif, alors la faillite n'est pas hors de propos ».Certains se demandent si Musk utilise le terme comme un moyen d'encourager le personnel qui se sent connecté à la plate-forme à tout donner pour sa survie. Il faut dire que Bloomberg a noté que Musk avait utilisé « la menace de ruine financière » dans le passé pour motiver ses employés. « Il essaie de transmettre l'idée que si les gens ne travaillent pas dur, Twitter se retrouvera dans une situation très difficile », a déclaré à Bloomberg une personne familière avec le style de gestion de Musk.Bien sûr, la menace de faillite ne touche pas que le personnel. Bloomberg a déclaré que les investisseurs en dette et les évaluateurs de crédit étaient tout aussi préoccupés par les déclarations de Musk, envoyant des demandes de renseignements aux fonds spéculatifs et aux gestionnaires d'actifs pour voir si quelqu'un voulait racheter une partie de la dette de Twitter à des taux beaucoup plus bas. Les banques qui ont aidé à financer Twitter grâce à 6,5 milliards de dollars de prêts à effet de levier pourraient faire face à des milliards de pertes, selon les calculs de Bloomberg.Alors que les banques évaluent les options disponibles dans ce contexte, Musk continue d'injecter de l'argent dans Twitter, vendant 4 milliards de dollars d'actions Tesla pour « sauver » Twitter, a rapporté le New York Times.Lors de l'appel du personnel sur Twitter, un employé a demandé à Musk: « Pourquoi notre direction essaie-t-elle d'augmenter le taux d'attrition si nous sommes déjà en sous-effectif et à peine capables de faire fonctionner les choses ? »Musk a rétorqué en disant : « Je n'essaie pas d'augmenter l'attrition, mais je pense que nous ne manquons pas de personnel. Je pense que nous sommes en sureffectif. C'est mon opinion, avec laquelle vous pouvez être en désaccord ».Les licenciements de Musk ont ​​été si précipités qu'il n'a pas réalisé qu'il avait licencié des membres du personnel « qui dirigeaient des produits clés générateurs d'argent » que « personne d'autre ne sait comment faire fonctionner ». Aussi, Musk a montré que dans son ambition de lancer de nouveaux produits, il a négligé certaines des opportunités de gagner de l'argent qui existaient déjà sur la plateforme.Pour le personnel de Twitter qui tente de suivre la logique qui sous-tend la façon dont Musk gère l'entreprise, l'un des rares points très clairs que Musk a fait valoir est qu'il pense que Twitter ne peut fonctionner qu'avec des personnes disposées à travailler comme il le souhaite. Cela implique de forcer la majorité des employés à mettre fin au travail à distance, puis de les facturer lorsqu'ils mangent à la cafétéria du bureau, mettant fin aux avantages qui pourraient avoir un impact supplémentaire sur la rétention des employés.Musk a déclaré aux employés lors de l'appel que son expérience l'a amené à croire que la paranoïa est nécessaire pour survivre à une récession, et la paranoïa de Musk à propos de Twitter s'étend à ses employés. Le New York Times a rapporté que Musk avait refusé de verser les primes prévues aux employés jusqu'à ce qu'un audit de la paie confirme que tous les employés de Twitter étaient de « vrais humains » et non des « employés fantômes ».Au début de la prise de contrôle de Musk, les commentateurs ont suggéré que les personnes licenciées par Twitter pourraient se retrouver dans une situation plus confortable que celles que Musk garde au sein du personnel. Le New York Times a rapporté que Meta et Google recrutaient du personnel qui quittait Twitter, alors même que Meta subissait ses propres licenciements. Ceux qui restent avec Musk doivent être prêts à travailler « de manière maniaque », dit-il, pour soutenir tout ce qu'il fera ensuite, créant un environnement continu où les employés ne peuvent pas facilement prédire leur quotidien, ce qui, selon les experts, rend encore plus probable que le nombre de démissions restera élevé.Vers la fin de l'appel du personnel de Twitter, un employé qui n'était apparemment pas satisfait de la façon dont Musk avait répondu à une question précédente sur les priorités du personnel a demandé à Musk : « Désolé, juste pour être un peu plus précis, est-ce que votre recommandation est que nous tous dans différents équipes, nous essayons différentes choses au cours des prochains mois pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ou avez-vous une recommandation spécifique sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer ? »Musk a répété ses principales priorités, demandant au personnel d'envisager un Twitter qui fonctionne davantage comme une institution financière, où les paiements numériques sont envoyés aussi facilement que les messages directs, les créateurs peuvent être payés plus qu'ils ne le feraient sur des plateformes comme YouTube, et les utilisateurs moyens peuvent générer plus intérêts sur les comptes de paiement détenus directement sur Twitter.« C'est certainement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux utilisateurs de Twitter de pouvoir envoyer de l'argent partout dans le monde instantanément et en temps réel », a confirmé Musk, détaillant les plans pour lier les cartes de débit aux comptes Twitter et même émettre des chèques aux utilisateurs afin qu'ils puissent payer le loyer à partir de leurs comptes Twitter.« Cela ressemble plus à une banque », a noté un employé. « Prévoyez-vous également que nous nous lancions dans le prêt ? »Musk (qui, au cours des deux dernières semaines, a mené sa barque de façon à rendre frileux les principaux annonceurs, menaçant de réduire la portée des messages des principaux utilisateurs de Twitter et licenciant le personnel clé en charge des principaux produits générateurs d'argent) a répondu : « Eh bien, si vous voulez fournir un service complet aux personnes, alors vous ne pouvez pas manquer des éléments clés ».Que pensez-vous des idées d'Elon Musk ? Intéressantes ? Viables ? Hors de propos ?Elon Musk devrait-il, selon vous, parlez ouvertement à ses employés d'une possible faillite de Twitter ? Pourquoi ?Partagez-vous l'idée de certains observateurs qui estiment que c'est une façon de booster ses employés comme il l'a fait dans ses autres entreprises ou croyez-vous qu'Elon Musk a tout simplement été franc à ce sujet ?« En gros, si vous pouvez vous présenter dans un bureau et que vous ne vous présentez pas au bureau, démission acceptée. Fin de l'histoire », qu'en pensez-vous ?