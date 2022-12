Insider Intelligence pense clairement que les décisions prises par le propriétaire Elon Musk vont se retourner contre lui, tant en termes d'audience que de revenus publicitaires. Les utilisateurs mensuels mondiaux devraient chuter de 3,9 % en 2023 et de 5,1 % l'année suivante, marquant les premières baisses annuelles du nombre de personnes que Twitter attire.« Il n'y aura pas un événement catastrophique qui mettra fin à Twitter », a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence dans un communiqué accompagnant l'étude. « Les utilisateurs commenceront à quitter la plateforme l'année prochaine, car ils seront de plus en plus frustrés par les problèmes techniques et la prolifération de contenus haineux ou autres contenus peu recommandables », a-t-elle ajouté.Geert Lovink, professeur à l'Université des sciences appliquées d'Amsterdam, voir le problème plus globalement. Les inconvénients liés au fait de partager son opinion sur Internet finiront par devenir si importants que les gens se détourneront de l'internet . C'est l'argument avancé par Geert Lovink dans son nouvel essai intitulé Extinction Internet. Lovink présente un avenir dans lequel l'internet disparaît (partiellement) et où nous sommes contraints de renoncer à notre dépendance à la technologie.Dans son essai, Lovink partage les connaissances acquises au cours de 30 années de critique de l'internet et de recherche sur la contre-culture, une période pendant laquelle il a travaillé avec des historiens de l'art, des artistes, des chercheurs créatifs et des fabricants de mèmes. Il a fait des recherches sur Wikipédia, les moteurs de recherche, les médias sociaux, les cryptomonnaies et leurs modèles de profit, toujours dans l'optique que l'internet est cassé, mais qu'il peut et doit être réparé (comme le soutient également Marleen Stikker, fondatrice de Waag, dans son livre).Au cours des six derniers mois, cependant, Lovink a commencé à changer d'avis. L'Internet peut-il, en fait, être réparé ? « Il peut arriver un moment où ce n'est plus possible, après quoi les conséquences négatives ne peuvent plus être contrôlées. L'internet se dirige vers un point de non-retour, et Big Tech en est probablement déjà conscient aussi. Mark Zuckerberg s'est éloigné de ses plateformes de médias sociaux et a lancé Meta, comme si tout allait bien et que nous pouvions recommencer, mais il est clair que tout est déjà cassé. »Lovink voit ce point de non-retour approcher, car désormais, même les utilisateurs « ordinaires » doivent de plus en plus payer le prix de notre dépendance de grande ampleur à l'égard d'Internet et de notre addiction aux médias sociaux et aux applications. L’étude du cabinet d'études Insider Intelligence est basée sur l'analyse de données d'enquête et de trafic provenant de cabinets de recherche et d'organismes de réglementation, ainsi que sur les communiqués de Twitter et les données historiques de l'entreprise.Depuis que Musk a pris la direction de l'entreprise en octobre, il a radié le PDG, le directeur financier et le responsable du conseil juridique, ainsi que des milliers d'autres employés, notamment des ingénieurs logiciels et des modérateurs de contenu. Il a également lancé un ultimatum à ceux qui sont restés. Le raisonnement de Musk semble être que Twitter perdait 4 millions de dollars par jour et devait réduire ses frais généraux.« Le personnel squelettique de Twitter, travaillant 24 heures sur 24, ne sera pas en mesure de contrer les problèmes d'infrastructure et de modération des contenus de la plateforme », ajoute Enberg. Les licenciements initiés par Musk ont suscité une action en justice de la part des employés et un appel au boycott de la part des annonceurs. Déposée au nom de cinq plaignants nommés, et de toutes les autres personnes se trouvant dans la ligne de mire de Musk, la plainte accuse Twitter d'avoir licencié des employés sans le préavis de 60 jours prévu par la loi WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) Act pour les licenciements collectifs. D'autres entreprises de Musk font également face à des plaintes similaires.Selon un tweet de Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l'intégrité de Twitter, la division chargée de surveiller les tweets pour y déceler la violence, la haine et d'autres contenus interdits, cela représente environ 50 % du personnel. La plainte allègue que Twitter a commencé ses licenciements le 1er novembre, lorsqu'elle a licencié le principal plaignant dans le procès, Emmanuel Cornet, sans lui fournir le préavis écrit approprié.Ce qui est en violation des lois américaines et californiennes. La loi WARN note que la vente d'une entreprise entraînant des licenciements collectifs ou des fermetures d'usines est incluse - en d'autres termes, la loi WARN s'applique aux licenciements de Twitter, quelle que soit la façon dont on tranche la situation.D'autres plaignants - Justine De Caires, Jessica Pan et Grae Kindel - ont déclaré avoir été licenciés le jeudi 3 novembre par verrouillage de leur compte. L'action en justice ajoute en outre que le département du développement de l'emploi de Californie n'a pas reçu d'avis concernant les licenciements massifs chez Twitter.Insider Intelligence estime que c'est aux États-Unis que Twitter verra le plus d'utilisateurs quitter la plateforme, avec une baisse de 8,2 millions d'ici à la fin 2024, pour atteindre 50,5 millions d'utilisateurs, en raison d'une plateforme devenue « plus instable et moins agréable. » En Grande-Bretagne, 1,6 million d'utilisateurs se sépareront, selon l'étude, laissant 12,6 millions d'utilisateurs toujours à bord.L'étude indique que les moins de 35 ans et les plus de 45 ans seront les plus nombreux à partir, car ils ne sont pas aussi fidèles ou prêts à supporter une expérience potentiellement dégradée sur Twitter.Cette situation est assez différente des projections faites par Musk à la fin du mois dernier, selon lesquelles Twitter compterait un milliard d'utilisateurs dans les 18 mois. L'homme le plus riche du monde a rendu publiques un certain nombre de diapositives incluses dans son discours d'entreprise, dans lesquelles il affirme que le nombre d'inscriptions de nouveaux utilisateurs au cours des sept jours précédant le 16 novembre était en moyenne de 2 millions par jour, soit une hausse de 66 % en glissement annuel.En outre, il a déclaré que Twitter avait enregistré 8 milliards de minutes actives par jour pour les sept jours au 15 novembre, soit une hausse de 30 %. « Je pense que Twitter pourrait dépasser le milliard d'utilisateurs mensuels d'ici 12 à 18 mois », a déclaré Musk sur Twitter, en réponse à un tweet admiratif.D'après l'agence Reuters, Twitter comptait 238 millions d'utilisateurs au deuxième trimestre. Musk doit donc faire des propositions très attrayantes pour attirer davantage. Il pense peut-être que sa décision de rétablir les comptes suspendus, alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il ne le ferait pas tant qu'un conseil de modération n'aurait pas été nommé, l'aidera.Au-delà du nombre d'utilisateurs, Twitter aura du mal à augmenter ses revenus publicitaires, selon Insider Intelligence. L'agence a revu à la baisse ses projections de croissance publicitaire pour 2023 et 2024, et prévoit désormais une stagnation. En mars, elle avait prévu des augmentations à deux chiffres pour ces années. Plusieurs annonceurs ont déjà interrompu leurs dépenses publicitaires après que la déclaration de Musk en faveur de la liberté d'expression a entraîné l'apparition d'un plus grand nombre de contenus haineux sur le site, dont certains ont donné à réfléchir à des marques comme Coca-Cola, Volkswagen et d'autres.Selon Insider Intelligence, Musk s'attachera à « relancer le moteur de revenus de Twitter » l'année prochaine, après avoir « perdu nombre de ses plus gros annonceurs et une longue file d'autres annonceurs qui ont discrètement quitté la plateforme ».Malgré le ton de ses recherches, Enberg d'Insider Intelligence a déclaré : « Il n'est pas encore temps d'écrire la nécrologie de Twitter ». Le chercheur a ajouté : « Nos prévisions reflètent les conditions volatiles actuelles de l'entreprise, il est possible que les utilisateurs reviennent en masse - si l'application parvient à résoudre ses problèmes techniques et de modération du contenu. »Source : Insider IntelligenceTrouvez-vous pertinentes les prévisions de Insider Intelligence au sujet de Twitter ?Quel est votre avis sur le sujet ?