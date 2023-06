Twitter est en proie à des difficultés financières depuis que Musk en a pris la direction

La vision de Musk était de rendre Twitter rentable le plus rapidement possible

Elon Musk est devenu le propriétaire de Twitter le 27 octobre de l’année dernière, son accord de 44 milliards de dollars pour racheter la société ayant été officiellement conclu, ce qui annonçait une nouvelle ère pour l'une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde. Un fonds Fidelity a réduit la valeur de sa participation dans Twitter pour la troisième fois depuis le rachat de la plateforme de médias sociaux par Elon Musk en octobre pour 44 milliards de dollars, a-t-on appris d'une publication mensuelle de la société d'investissement.La participation de Fidelity Blue Chip Growth Fund dans Twitter, qui fait désormais partie de X Holdings Corp. de Musk, était évaluée à près de 6,55 millions de dollars au 28 avril, contre 7,8 millions de dollars au 31 janvier et près de 8,63 millions de dollars à la fin du mois de novembre.Au début du mois, Musk a nommé Linda Yaccarino, ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, au poste de PDG de Twitter, alors que l'entreprise s'efforce d'inverser la tendance à l'effondrement des recettes publicitaires et de mener à bien une refonte qui s'est traduite par des licenciements massifs.Il a célébré l'événement en licenciant des membres de la direction. Musk a licencié Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et le directeur financier Ned Segal, tous deux présents dans le bâtiment au moment des faits et escortés par la sécurité, selon Reuters. Vijaya Gadde, le responsable politique de l'entreprise, que Musk avait publiquement critiqué, a également été évincé. Sean Edgett, le directeur juridique, est également parti, rapporte le New York Times. Sarah Personette, responsable de la clientèle, a aussi été licenciée.Le chiffre d'affaires et les bénéfices ajustés de Twitter auraient chuté d'environ 40 % au mois de décembre, soit à peine deux mois après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise.Après avoir doté l'entreprise d'une dette de 13 milliards de dollars, les décisions erratiques de Musk et les problèmes liés à la modération des contenus ont entraîné une baisse de 50 % des recettes publicitaires, a déclaré Musk en mars.Twitter ne publie plus ses résultats depuis que Musk a racheté l'entreprise fin octobre, mais cette dernière aurait fait état de la baisse des revenus et des bénéfices de décembre 2022 dans une mise à jour destinée aux investisseurs. Twitter a récemment proposé des offres spéciales aux annonceurs, mais les résultats sont mitigés.La tentative de récupérer ces revenus en vendant des abonnements à Twitter Blue n'a pas encore réussi à décoller. À la fin du mois de mars, moins d'un pour cent des utilisateurs mensuels de Twitter s'étaient inscrits.Selon l'indice, la dernière baisse de valeur efface environ 850 millions de dollars de la fortune de Musk, qui s'élève à 187 milliards de dollars. Malgré les problèmes de Twitter, la fortune de Musk a augmenté de plus de 48 milliards de dollars US cette année, en grande partie grâce à la hausse de 63 % du cours de l'action de Tesla.En novembre dernier, Elon Musk propose de transformer Twitter en banque pour éviter la faillite. Musk a déclaré au personnel de Twitter que la faillite était une possibilité réelle, car l'année prochaine, Twitter pourrait faire face à des milliards de pertes supplémentaires.Musk a déclaré que les principales priorités de Twitter comprenaient l'augmentation de la base d'utilisateurs de Twitter d'un milliard (tout en monétisant de manière critique plus d'utilisateurs), la rémunération des créateurs sur la plateforme et l'amélioration de la recherche sur Twitter.En bref, il a dit aux membres de son équipe « just go hardcore » (« allez y à fond ») pour rendre Twitter « plus convaincant », afin qu'il puisse vendre ce produit aux utilisateurs, ou bien de démissionner tout simplement. L'une de ses idées les plus importantes et les plus répandues, qui, selon lui, « est définitivement en train de se produire », consiste à peaufiner Twitter pour en faire une plateforme de paiement numérique.« Si vous avez un produit convaincant, les gens l'achèteront, a déclaré Musk au personnel. Cela a été mon expérience chez SpaceX et Tesla ».La vision de Musk était de rendre Twitter rentable le plus rapidement possible et multiplier les sources de revenus de l'entreprise afin de pouvoir rapidement rembourser ses emprunts lors du rachat. L'investissement de Musk dans Twitter vaut désormais 8,8 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, qui utilise l'évaluation de Fidelity pour calculer la valeur de sa participation. Musk a dépensé plus de 25 milliards de dollars pour acquérir une participation estimée à 79 % dans la société l'année dernière.Le cabinet d'études Insider Intelligence a indiqué dans un rapport que Twitter perdra 32 millions d'utilisateurs d'ici à la fin 2024 . La faute à des « problèmes techniques et à la prolifération de contenus haineux. » Plus de 32 millions d'utilisateurs de Twitter devraient abandonner la plateforme de médias sociaux au cours des deux prochaines années, suite à des frustrations par des problèmes techniques et par l'augmentation des messages qu'ils jugent offensants.Insider Intelligence pense clairement que les décisions prises par le propriétaire Elon Musk vont se retourner contre lui, tant en termes d'audience que de revenus publicitaires. Les utilisateurs mensuels mondiaux devraient chuter de 3,9 % en 2023 et de 5,1 % l'année suivante, marquant les premières baisses annuelles du nombre de personnes que Twitter attire.Source : FidelityQuel est votre avis sur le sujet ?