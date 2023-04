Envoyé par James Dimon Envoyé par

Si l'on se penche sur les plus de vingt ans qui viennent de s'écouler - depuis mon arrivée à la tête de Bank One en 2000 - un thème commun se dégage : notre dévouement inébranlable à aider les clients, les communautés et les pays à travers le monde. Il est clair que notre discipline financière, notre investissement constant dans l'innovation et le développement continu de nos collaborateurs sont les éléments qui nous ont permis d'atteindre cette cohérence et cet engagement. En outre, dans l'ensemble de l'entreprise, nous défendons certains principes inébranlables qui méritent d'être répétés.



Tout d'abord, notre travail a un impact humain très réel. Bien que les actions de JPMorgan Chase soient détenues par de grandes institutions, des plans de retraite, des fonds communs de placement et directement par des investisseurs individuels, dans presque tous les cas, les bénéficiaires finaux sont des individus au sein de nos communautés. Plus de 100 millions de personnes aux États-Unis possèdent des actions ; beaucoup d'entre elles, d'une manière ou d'une autre, possèdent des actions JPMorgan Chase. Ces actionnaires sont souvent des anciens combattants, des enseignants, des policiers, des pompiers, des professionnels de la santé, des retraités ou des personnes qui épargnent en vue de l'achat d'une maison, d'une formation ou d'une retraite.



Souvent, nos employés sont aussi les banquiers de ces actionnaires, ainsi que de leurs familles et de leurs entreprises. Votre équipe de direction se rend au travail chaque jour en reconnaissant l'énorme responsabilité que nous avons envers tous nos actionnaires.



Deuxièmement, la valeur actionnariale ne peut être créée que si vous maintenez une entreprise saine et dynamique, ce qui signifie que vous devez bien vous occuper de vos clients, de vos employés et de vos communautés. Inversement, comment peut-on avoir une entreprise saine si l'on néglige l'une ou l'autre de ces parties prenantes ? Comme nous l'avons appris ces dernières années, il existe une myriade de façons pour une institution de démontrer sa compassion envers ses employés et ses communautés tout en préservant la valeur actionnariale.



Troisièmement, si nous ne dirigeons pas l'entreprise en nous préoccupant du cours de l'action à court terme, à long terme, nous considérons que le cours de l'action est une mesure de nos progrès dans le temps. Ces progrès sont le fruit d'investissements continus dans notre personnel, nos systèmes et nos produits, dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes, afin de renforcer nos capacités.



Ces investissements importants détermineront également les perspectives d'avenir de notre entreprise et la positionneront de manière à ce qu'elle croisse et prospère pendant des décennies. Mesurés à l'aune des performances boursières, nos progrès sont exceptionnels. Par exemple, que ce soit sur 10 ans ou même plus loin, en 2004, lorsque la fusion JPMorgan Chase/Bank One a eu lieu, nous avons largement surpassé l'indice Standard & Poor's 500 et l'indice Standard & Poor's Financials.



Quatrièmement, nous sommes unis derrière des principes et des stratégies de base (vous pouvez consulter les principes de notre méthode de travail sur notre site web) qui ont contribué à construire cette entreprise et à la faire prospérer - qu'il s'agisse de maintenir un bilan de forteresse, d'investir constamment et de cultiver les talents, de satisfaire pleinement les régulateurs, d'améliorer continuellement les risques, la gouvernance et les contrôles, et de servir les clients et les consommateurs tout en soutenant les communautés dans le monde entier. Cette philosophie est ancrée dans notre culture d'entreprise et influence presque toutes les fonctions au sein de la société.



Cinquièmement, nous nous efforçons de construire des entreprises durables, qui s'appuient les unes sur les autres et en tirent profit, sans pour autant être un conglomérat. Cette structure contribue à générer des rendements supérieurs. Néanmoins, malgré tous nos efforts, les murs qui protègent notre entreprise ne sont pas particulièrement hauts - et nous sommes confrontés à une concurrence extraordinaire. J'ai beaucoup écrit sur cette réalité par le passé et j'y reviens dans cette lettre. Nous sommes conscients de nos forces et de nos faiblesses, et nous jouons notre jeu du mieux que nous pouvons.



Sixièmement, nous travaillons avec un partenaire silencieux très important - le gouvernement américain - en notant, comme le souligne mon ami Warren Buffett, que le succès de son entreprise repose sur les conditions extraordinaires créées par notre pays. Il a raison de dire à ses actionnaires que lorsqu'ils voient le drapeau américain, ils devraient tous dire merci. Nous devrions également le faire. JPMorgan Chase est une entreprise saine et prospère, et nous voulons toujours rendre la pareille et payer notre juste part. Nous payons notre juste part - et nous voulons qu'elle soit dépensée à bon escient et qu'elle ait le plus grand impact possible.



Pour vous donner une idée de l'affectation de nos impôts et taxes : Au cours des dix dernières années, nous avons payé plus de 43 milliards de dollars d'impôts fédéraux, étatiques et locaux aux États-Unis et près de 19 milliards de dollars d'impôts en dehors des États-Unis. Nous avons également versé plus de 10 milliards de dollars à la Federal Deposit Insurance Corporation afin qu'elle dispose des ressources nécessaires pour couvrir les défaillances du secteur bancaire américain. Notre partenaire - le gouvernement fédéral - nous impose également des réglementations importantes, et il est impératif que nous respections toutes les exigences légales et réglementaires imposées à notre entreprise.



Septièmement et enfin, nous savons que la base de notre succès repose sur nos collaborateurs. Ils sont en première ligne, tant individuellement qu'en équipe, pour servir nos clients et nos communautés, construire la technologie, prendre les décisions stratégiques, gérer les risques, déterminer nos investissements et stimuler l'innovation. Quelle que soit la façon dont on envisage le monde - sa complexité, ses risques et ses opportunités - la prospérité d'une entreprise nécessite une grande équipe de personnes ayant du cran, de l'intelligence, de l'intégrité, d'énormes capacités et des normes élevées d'excellence professionnelle pour assurer son succès continu.