Le rapport a été publié quelques heures avant que Bankman-Fried ne soit inculpé de charges fédérales à New York

L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable

FTX a déposé son bilan lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent

Sam Bankman-Fried, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.Ce nouveau chef d'inculpation ajoute à la pression qui pèse sur l'ancien milliardaire de 31 ans, qui doit maintenant répondre de 13 chefs d'inculpation pour l'effondrement de FTX en novembre. Bankman-Fried devrait comparaître devant le juge de district Lewis Kaplan, au tribunal fédéral de Manhattan, pour répondre à ce nouvel acte d'accusation. Selon une personne au fait de l'affaire, il aurait l'intention de plaider non coupable.FTX est une bourse de cryptomonnaie basée aux Bahamas. L'entreprise a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des cryptomonnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres. FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous.) Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.Les procureurs avaient déjà accusé Bankman-Fried d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research et d'avoir orchestré un système illégal de dons pour acheter de l'influence à Washington.FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent après avoir subi l'équivalent en cryptomonnaies d'un bank run. Bankman-Fried est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester chez ses parents en Californie. Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.Sam Bankman-Fried et d'autres membres du cercle restreint de la bourse crypto FTX, qui s'est effondrée, auraient formé un groupe de discussion sur la plateforme chiffrée Signal sous le nom de « Wirefraud » (littéralement « fraude électronique »).L'Australian Financial Review a rapporté que le groupe de discussion Wirefraud avait été utilisé pour envoyer des informations chiffrées de bout en bout sur FTX et son fonds spéculatif, Alameda Research, dans la perspective de l'implosion de l'échange. Selon le quotidien, les membres du groupe secret comprenaient Bankman-Fried, ses partenaires FTX Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh, et la PDG d'Alameda Research Caroline Ellison.Le patron disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, avait autrefois un groupe de discussion privé avec son entourage sous le nom de « Wirefraud », selon un rapport. Le crypto milliardaire, qui était pressenti comme étant le futur Warren Buffet selon le magazine fortune, aurait alors utilisé ce nom douteux [Wirefraud] pour nommer une discussion de groupe sur Signal avec le cofondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur Nishad Singh, selon l'Australian Financial Review.Un autre membre de ce groupe de discussion était prétendument l'ex de Bankman-Fried, Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds privé de crypto dans lequel le chef de FTX est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars en fonds de clients.Dans son dernier tweet avant son arrestation, Bankman-Fried a admis qu'il ne pouvait pas exclure l'existence d'une telle discussion de groupe, précisant juste qu'il n'était pas impliqué : « Si cela est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle restreint », a-t-il écrit en réponse à l'article.Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang, deux dirigeants de l'empire crypto déchu de Sam Bankman-Fried, ont plaidé coupables à des accusations fédérales et coopèrent avec les procureurs. La nouvelle avait été annoncée par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York.Williams n'a pas précisé à quel chef d'accusation les deux hommes ont plaidé coupable, mais a déclaré que les plaidoyers de culpabilité étaient liés à leurs rôles d'initiés chez FTX et sa société sœur Alameda Research. Wang était cofondateur de la bourse de cryptomonnaie FTX et possédait 10 % d'Alameda Research (Bankman-Fried possédait les 90 % restants). Ellison a été PDG de la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.En quelques semaines, les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies).Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.En 2020, Nishad Singh a modifié le logiciel de FTX pour éviter à Alameda de voir ses actifs vendus automatiquement si elle perdait trop d'argent emprunté. L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à des accusations criminelles à New York le 28 février. Son plaidoyer intervient après que deux des plus proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont accepté de coopérer en décembre dernier . Nishad Singh devient ainsi le dernier membre de l'ancienne équipe dirigeante de Sam Bankman-Fried à accepter un accord.Les six chefs d'accusation retenus contre Singh comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre 2022, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.Selon Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research. Caroline Ellison a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan.Lors d'une autre audience de plaidoyer, Gary Wang, cofondateur de FTX, a déclaré qu'il avait reçu l'ordre d'apporter des modifications au code de FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plate-forme de négociation, tout en sachant que d'autres personnes disaient aux investisseurs et aux clients qu'Alameda n'avait pas de tels privilèges.En début de cette année, les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en grande partie sous la forme d'actions Robinhood.Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.« Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui souligne une fois de plus que les crimes de FTX étaient vastes dans leur portée et leurs conséquences », a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué. « Ils ont ébranlé nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu nos politiques avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux campagnes électorales. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c'est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York. »La Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFT) ont toutes deux déposé des plaintes civiles contre Singh. La SEC a déclaré dans un communiqué que Singh coopère avec l'enquête en cours de l'agence, et il a accepté séparément de régler avec la CFTC.FTX a déposé son bilan lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent après avoir subi l'équivalent en cryptomonnaies d'un bank run. Bankman-Fried est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester chez ses parents en Californie. Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.Depuis l'arrestation de Bankman-Fried, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a déclaré aux législateurs fédéraux que l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies était dû à un « très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et non avertis » qui dirigeaient l'entreprise et « n'ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires pour une entreprise à qui l'on confie l'argent ou les actifs d'autrui ».Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour débloquer des actifs liés à son entreprise de cryptomonnaie, dans un acte d'accusation.Selon l'acte d'accusation, les autorités chinoises chargées de l'application de la loi ont gelé, début 2021, certains comptes de crypto-échange d'Alameda sur deux des plus grands échanges de crypto-monnaies de Chine. Selon l'acte d'accusation, les autorités chinoises chargées de l'application de la loi ont gelé, début 2021, certains comptes de crypto-échange d'Alameda sur deux des plus grands échanges de crypto-monnaies de Chine. Selon l'acte d'accusation, les comptes contenaient environ 1 milliard de dollars de crypto-monnaie.Bankman-Fried a compris que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d'une enquête en cours sur une contrepartie commerciale particulière d'Alameda, selon l'acte d'accusation.Après l'échec de plusieurs tentatives de Bankman-Fried pour débloquer les comptes par le biais d'avocats et de lobbying, le jeune homme de 31 ans a finalement accepté de verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes, selon l'acte d'accusation.« Bankman-Fried et d'autres personnes ont cherché à retrouver l'accès aux actifs pour financer des activités de négociation supplémentaires d'Alameda, afin d'aider Bankman-Fried et Alameda à obtenir et à conserver des affaires », selon les documents du tribunal.