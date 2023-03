En vertu d'une loi datant de 2021, New York est la seule grande ville américaine qui exige des entreprises qu'elles affichent des panneaux indiquant qu'elles tracent les informations biométriques de leurs clients, telles que les scans faciaux ou les empreintes digitales. Bien qu'Amazon ait désormais mis en place des panneaux avertissant les clients de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, l'action en justice affirme que les panneaux n'ont été affichés que récemment, plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi.Les magasins Go permettent aux clients de faire des achats et de repartir avec les produits qu'ils souhaitent sans passer par une caisse officielle, et les magasins s'appuient sur la surveillance des actions des visiteurs pour débiter leurs comptes. Il existe actuellement dix magasins Go, tous situés à Manhattan. Amazon a lancé ses magasins Go en 2018, promettant que les clients pourraient entrer, prendre les produits qu'ils souhaitent dans les rayons et partir sans passer à la caisse. L'entreprise surveille les actions des visiteurs et débite leur compte lorsqu'ils quittent le magasin. Elle a ouvert son premier établissement new-yorkais l'année suivante et compte 10 magasins, tous à Manhattan, selon son site web.L'action en justice indique qu'Amazon n'a que récemment mis en place des panneaux informant les clients new-yorkais de son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi sur la divulgation de l'information. Pour qu'Amazon Go parvienne à suivre ses clients et les articles qu'ils emportent, il doit surveiller en permanence leur corps, selon l'action en justice.Pour rendre possible cette technologie "Just Walk Out", « les magasins Amazon Go collectent et utilisent constamment les informations d'identification biométrique des clients, notamment en scannant les paumes de certains clients pour les identifier et en appliquant la vision par ordinateur, des algorithmes d'apprentissage profond et la fusion de capteurs qui mesurent la forme et la taille du corps de chaque client pour identifier les clients, suivre leurs déplacements dans les magasins et déterminer ce qu'ils ont acheté », peut-on lire dans l'acte d'accusation.Perez est représenté par le Surveillance Technology Oversight Project, un groupe de défense juridique qui se consacre à la protection de la vie privée dans l'État de New York. « Cela signifie que même un géant mondial de la technologie ne peut ignorer les lois locales sur la protection de la vie privée. Alors que nous attendons des lois fédérales sur la protection de la vie privée qui se font attendre depuis longtemps, cela montre que les autorités locales peuvent faire beaucoup pour protéger leurs habitants.», a déclaré Albert Cahn, directeur du projet.Il existait 42 magasins Amazon Go en 2021.Source : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?