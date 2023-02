Situation précédente

Pourcentage d'adolescents britanniques déprimés en fonction du nombre d'heures passées chaque jour de la semaine sur les médias sociaux

La semaine dernière, la publication partielle de l'enquête semestrielle des CDC sur les comportements à risque des jeunes a fait couler beaucoup d'encre. Elle a montré que la plupart des adolescentes (57 %) déclarent aujourd'hui éprouver une tristesse ou un désespoir persistants (contre 36 % en 2011) et que 30 % d'entre elles disent avoir sérieusement envisagé le suicide (contre 19 % en 2011). En 2021, 29 % des élèves du secondaire ont connu une mauvaise santé mentale au cours des 30 derniers jours. Les étudiantes étaient plus susceptibles que les étudiants à souffrir d'une mauvaise santé mentale. Les Asiatiques et noirs étaient moins susceptibles que les élèves hispaniques et multiraciaux à souffrir d'une mauvaise santé mentale. Les élèves asiatiques étaient également moins susceptibles que les étudiants blancs à souffrir d'une mauvaise santé mentale.Pour de nombreux jeunes, les médias sociaux représentent l'avenir. Les médias sociaux relient les gens de tous les coins et recoins du monde. Mais la triste vérité est qu'ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. De nombreux chercheurs ont constaté que les médias sociaux avaient des effets négatifs et positifs sur les adolescents.Selon des enquêtes, de nombreux adolescents sont déprimés et deviennent dépendants des médias sociaux. Le fait de passer plus de temps diminue les activités sociales et augmente les maladies comme l'obésité, les problèmes mentaux et autres défauts médicaux. Le fait de s'isoler et de vivre dans le monde électronique crée des problèmes psychologiques, de l'anxiété, de la dépression et de nombreux autres problèmes non déclarés.Cependant, les médias sociaux sont la meilleure plateforme pour mettre les gens en relation et créer des liens efficaces. La communication avec un groupe de personnes offre de nombreuses possibilités d'emploi aux diplômés et les aide à se construire un meilleur style de vie.Les enfants et les adolescents passent maintenant du temps à regarder aussi bien des vidéos Tiktok que des vidéos YouTube. En fait, c'est le cas depuis juin 2020 (le mois où Tiktok a commencé à dépasser YouTube en termes de minutes moyennes de visionnage par jour) : les personnes âgées de 4 à 18 ans ont passé à accéder à ces deux plateformes vidéo compétitives.Dans, Jon Haidt et et Greg Lukianoff ont tenté d'expliquer ce qui est arrivé à la génération Z. Ils se sont concentrés sur la surprotection, mais dans le chapitre sur l'anxiété, ils ont inclus six pages discutant du rôle possible des médias sociaux, en s’inspirant fortement du travail de Jean Twenge dans son livreLes preuves en 2017, lorsqu’ils écrivaient, étaient mitigées, ils ont donc été prudents comme il se doit, en terminant la section par ceci : « Nous ne voulons pas créer une panique morale et effrayer les parents pour qu'ils interdisent tous les appareils jusqu'à ce que leurs enfants aient vingt et un ans. Ce sont des questions compliquées, et des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires. »Le livre est sorti en septembre 2018. Quatre mois plus tard, deux chercheurs de l'Université d'Oxford - Amy Orben et Andrew Przybylski - ont publié une étude qui a été largement saluée comme l'étude la plus autorisée sur la question. Elle était intitulée. L'étude a utilisé une technique statistique avancée appelée « analyse des courbes de spécification » sur trois très grands ensembles de données dans lesquels des adolescents ont répondu à des questions relatives à la santé mentale.Orben et Przybylski ont indiqué que le coefficient de régression moyen (utilisant l'utilisation des médias sociaux pour prédire une santé mentale positive) était négatif mais minuscule, indiquant un niveau de nocivité si proche de zéro qu'il était à peu près de la même taille que celui qu'ils ont trouvé (dans les mêmes ensembles de données) pour l'association de la santé mentale avec « manger des pommes de terre » ou « porter des lunettes ». Les relations étaient équivalentes à des coefficients de corrélation inférieurs à r = 0,05 (où r = 1,0 indique une corrélation parfaite et r = 0 indique une relation absolument nulle). Les auteurs ont conclu que « ces effets sont trop faibles pour justifier un changement de politique ».« Il est impossible de surestimer l'influence d'Orben & Przybylski (2019) sur les journalistes et les chercheurs. La comparaison avec les pommes de terre était vive et mémorable », écrit Jon Haidt.Voici un compte rendu de l'étude :« Chaque fois que vous entendez un journaliste ou un chercheur dire que les médias sociaux n'ont que peu ou pas de relation avec les maladies mentales, vous avez toutes les chances de trouver un lien vers cette étude. Lorsque j'ai lu l'étude pour la première fois, j'ai commencé à avoir des doutes. Après tout, il s'agissait de l'étude la plus vaste et la plus impressionnante jamais réalisée sur la question, et elle avait été publiée par des chercheurs qui étudiaient les médias sociaux depuis bien plus longtemps que moi », poursuit-il.Selon Jon Haidt, presque toutes les études publiées entraient dans l'une des trois catégories suivantes : corrélationnelle, longitudinale ou expérimentale. Existe-t-il une association entre l'utilisation des médias sociaux et les mauvais résultats en matière de santé mentale ?Dans l'étude type, on demande à des centaines ou des milliers d'adolescents d'indiquer le temps qu'ils passent sur les médias sociaux, ou plus généralement sur les médias numériques, puis de faire un rapport sur leur santé mentale. Selon Jon Haidt, les études corrélationnelles ne peuvent pas prouver la causalité, mais elles constituent une première étape.La grande majorité des études établissent une corrélation positive entre le temps passé sur les médias sociaux et les problèmes de santé mentale, en particulier les troubles de l'humeur (dépression et anxiété). Mais les corrélations sont largement répandues et ne sont pas distribuées au hasard. En fait, un schéma révélateur se dégage de nombreuses études et analyses documentaires : celles qui examinent toutes les activités sur écran (y compris la télévision) pour tous les enfants (y compris les garçons) ne trouvent traditionnellement que de faibles corrélations (généralement inférieures à r = 0,10), mais si l'on se concentre sur les médias sociaux pour les filles, les corrélations augmentent, atteignant parfois r = 0,20, ce qui serait assez important.La conclusion générale de ces études corrélationnelles est une relation dose-réponse telle que celle de la figure ci-dessous, de Kelly, Zilanawala, Booker et Sacker (2019 qui ont analysé les données de la grande étude de cohorte du millénaire au Royaume-Uni, qui a suivi environ 19 000 enfants britanniques nés autour de l'année 2000 pendant leur adolescence).Comment concilier cet effet important de l'utilisation des médias sociaux sur les filles avec l'étude d'Orben et Przybylski, qui a également examiné le même ensemble de données ?Jon Haidt et Twenge ont fait valoir dans un document de réponse publié dans le même journal qu'Orben et Przybylski ont fait six choix analytiques, chacun défendable, qui collectivement ont fini par réduire la relation statistique et obscurcir une association plus substantielle. Il convient tout d'abord de noter que la comparaison avec les « pommes de terre » concerne l'ensemble de « l'utilisation des médias numériques », et non l'utilisation des réseaux sociaux en particulier.Les médias numériques comprennent toutes les activités sur écran, y compris regarder la télévision ou des vidéos Netflix, qui s'avèrent régulièrement (dans les études de corrélation) moins nocives que les médias sociaux. Dans leur propre rapport publié, lorsque l'on se concentre sur les médias sociaux, la relation est entre 2 et 6 fois plus importante que pour les "médias numériques". Autre élément crucial, Orben et Przybylski ont combiné tous les adolescents (garçons et filles), alors que de nombreuses études ont montré que les corrélations avec les troubles de l'humeur sont plus importantes chez les filles.Donc, même si l'association est faible pour tous les enfants utilisant tous les écrans, l'association est beaucoup plus importante si vous faites un zoom sur les filles utilisant les médias sociaux.Le deuxième groupe d'études est connu sous le nom d'études longitudinales, dans lesquelles des centaines ou des milliers de personnes sont suivies pendant une certaine période et mesurées à plusieurs reprises. En général, les participants remplissent la même enquête une fois par an, ce qui permet aux chercheurs de mesurer l'évolution dans le temps des mêmes participants.Mais ces études ont une propriété intéressante qui permet aux chercheurs de déduire la causalité ; il est possible de voir si une augmentation ou une diminution d'un comportement à un moment donné prédit un changement dans d'autres variables au moment de la mesure suivante.Au moment où Jon Haidt écrit ce billet, en février 2023, ils ont 40 études longitudinales dans le document d'examen collaboratif. Vingt-cinq d'entre elles (62,5 %) ont trouvé des preuves indiquant un lien de causalité, et 15 d'entre elles ont largement échoué à trouver de telles preuves. Une fois de plus, il ne suffit pas de compter les études et de laisser la majorité l'emporter ; les études qui ne parviennent pas à trouver un effet sont parfois plus difficiles à publier. Mais les documents d'examen collaboratif permettent de se familiariser facilement avec l'éventail des études et de voir ce qui différencie les études qui ont trouvé des preuves d'effets nocifs de celles qui n'en ont pas trouvé.En conclusion, les médias sociaux ne sont ni une bénédiction ni un fléau. Cela dépend de chaque adolescent qui utilise la plateforme de médias sociaux. Nous devons contrôler les médias sociaux, et nous ne devons pas laisser les médias sociaux nous contrôler.Source : Jon Haidt's blog post Les résultats des travaux de Jon Haidt sont-ils pertinents ?