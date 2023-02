Envoyé par SFCTA Envoyé par San Francisco est enthousiasmée par la possibilité que la conduite automatisée puisse élargir le menu des choix de transport disponibles dans la ville. Nous espérons que les technologies émergentes d'automatisation de la conduite contribueront à améliorer la sécurité dans les rues et à renforcer la mobilité équitable et accessible pour une large population. Mais dans les mois qui ont suivi l’approbation initiale, les Cruise AV ont fait des arrêts non planifiés et inattendus dans les voies où ils entravent la circulation et les services de transport en commun, et s'immiscent dans des scènes actives d'intervention d'urgence, y compris les scènes d'extinction d'incendie, créant des conditions dangereuses supplémentaires.



Si la Commission approuve les autorisations générales pour Waymo et Cruise, les risques et les impacts sur le réseau seront réduits. La prévention et l'atténuation des défaillances des AV dans les voies de circulation nécessitent une collaboration continue entre l'industrie et tous les niveaux du gouvernement. Cette collaboration est d'autant plus importante que la Californie continue à jouer un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes de sécurité routière, d'équité, de gestion du climat et de relance économique soulevées par la conduite automatisée.



Cruise propose d'offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tenant compte des heures de pointe de la ville, soit de 7 à 10 heures du matin et de 16 à 19 heures. Cruise cherche donc à obtenir l'autorité pour prendre les décisions les plus conséquentes concernant l'expansion future du service commercial, à sa propre discrétion, sans l'avis de la Commission, de la ville ou du public.

Les régulateurs exigent des entreprises qu'elles soumettent des données sans caviardage

Selon une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de Cruise, seuls les experts de Cruise peuvent désengager l'AV du mode autonome et immobiliser le véhicule. La société précise également que lorsque ses voitures sont en mode manuel, elles peuvent être placées en position de stationnement ou au point mort. Un incident similaire s'est produit en juin 2022 lorsqu'une voiture Cruise à conduite autonome a écrasé un tuyau d'incendie qui était en cours d'utilisation, indique la lettre. Elle précise également que le fait de rouler sur un tuyau d'incendie viole le code des véhicules de Californie et peut « blesser gravement les pompiers. »La semaine dernière, l'autorité de transport du comté de San Francisco a écrit qu'elle en avait assez. Pour protester contre l'expansion demandée de deux sociétés AV populaires, Cruise et Waymo, le service a envoyé deux lettres distinctes à la California Public Utilities Commission - l'organisme qui autorise et régit les projets AV dans la ville - lui demandant de suspendre toute approbation des services sans conducteur jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies par les deux sociétés.Cruise a obtenu l'autorisation de déployer 30 de ses AV à San Francisco en juin dernier. Toutefois, l'approbation était conditionnelle. La branche autonome de General Motors est confinée à une zone géographique spécifique de la ville et ses heures de fonctionnement sont limitées de 22 heures à 6 heures du matin, ce qui permet d'éviter les embouteillages dans la ville - ce qui s'est avéré être une grâce inattendue après que des essaims de véhicules Cruise ont commencé à créer des embouteillages massifs dans la ville, nécessitant une intervention humaine manuelle pour y remédier.Aujourd'hui, Cruise a demandé que ses conditions soient levées. La société a demandé à pouvoir déployer 100 véhicules dans l'ensemble de San Francisco, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cruise a également demandé à pouvoir développer son service à sa propre discrétion à l'avenir. Les responsables des transports de la ville ne semblent pas avoir une confiance totale en Cruise, compte tenu de ses performances antérieures dans le domaine des véhicules électriques dans la ville.« Personne n'avait prévu le type d'obstructions de rues que les membres du public ont signalé au 9-1-1 dans les mois qui ont suivi l'autorisation donnée par la Commission à Cruise d'offrir des services commerciaux limités sans conducteur », peut-on lire dans la lettre envoyée aux régulateurs. Mais les embouteillages dans les rues ne sont pas les seuls problèmes causés par les véhicules Cruise. Par exemple, un véhicule a été arrêté par la police pour avoir roulé sans phares et a ensuite fui les services de veille (bien que Cruise ait déclaré plus tard qu'il essayait de trouver un endroit plus sûr pour s'arrêter).À l'instar de Cruise, Waymo a également demandé un accès pratiquement sans entrave aux routes de San Francisco. Elle a récemment demandé la possibilité de faire évoluer sa flotte vers une taille "illimitée" et a demandé l'autorisation d'opérer sur toutes les routes où les limites de vitesse atteignent jusqu'à 65 mph, sans restriction d'heure ou de jour. La lettre distincte de la SFCTA adressée à Waymo félicite l'entreprise pour le faible nombre de plaintes concernant ses véhicules jusqu'à présent - elle avance par ailleurs l'hypothèse que le faible nombre de plaintes pourrait refléter les performances du service jusqu'à présent.Les responsables des transports de la ville de San Francisco semblent préoccupés par le fait que Waymo et Cruise cherchent à contourner les exigences de la ville en matière de tests progressifs. Passer de plusieurs dizaines à une taille de flotte illimitée parait irrationnel, compte tenu des exigences de la ville. L'agence note également que les deux entreprises ont soumis des rapports clés sous forme expurgée, ce qui va à l'encontre des exigences de transparence de base énoncées par l'agence. De même, elle a constaté que les exigences actuelles en matière de collecte de données ne fournissent pas les données nécessaires pour évaluer avec précision le réseau de transport de la ville.Bien que les responsables des transports de la ville de San Francisco ne demandent pas au régulateur de rejeter complètement les demandes de Cruise et Waymo, elle demande à la division de la protection des consommateurs et de l'application de la loi de le CPUC (régulateur) d'appuyer sur les freins pour ralentir le déploiement au lieu de ce qui est demandé par les deux entreprises. L'agence demande de plus que, pour que ces demandes soient approuvées, le CPUC recueille des données supplémentaires, exige des entreprises qu'elles soumettent des données sans caviardage et protège le public par des déploiements progressifs - ce qui inclut à la fois les heures pour protéger les heures de déplacement les plus fréquentées de la ville et la taille de la flotte que les entreprises peuvent déployer.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a commencé en juin 2022 à publier les données fournies par les constructeurs automobiles sur les rapports d'accidents liés à des systèmes d'aide à la conduite comme le système Autopilot de Tesla. Elle a publié un décret en juin 2021 obligeant des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques qu'ils signalent immédiatement tous les accidents impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des véhicules équipés de systèmes de conduite automatisée testés sur la voie publique. Tesla a déclaré aux autorités américaines de réglementation de la sécurité automobile qu'elle avait reçu des rapports faisant état de deux nouveaux accidents mortels liés à des systèmes avancés d'aide à la conduite dans ses voitures Tesla Model 3, selon des données publiées par le gouvernement. Le régulateur de la sécurité a déclaré qu'il utilise les données soumises par les constructeurs automobiles comme suite à son ordonnance de 2021 dans le cadre de ses enquêtes. Sur les 18 accidents mortels signalés depuis juillet 2021 en rapport avec les systèmes d'aide à la conduite, presque tous impliquaient des véhicules Tesla.« La surveillance de la NHTSA ne se limite pas aux accidents spécifiés discutés dans l'ordonnance ou aux informations soumises dans le cadre de ses obligations de déclaration. L'examen et l'analyse de la NHTSA incluront toutes les informations et tous les incidents relatifs à tout défaut de sécurité potentiel. De plus, la NHTSA peut prendre d'autres mesures en cas d'accident individuel, notamment en envoyant une équipe d'enquête spéciale sur les accidents et en exigeant de l'entreprise qu'elle fournisse des informations supplémentaires. La NHTSA peut également ouvrir des enquêtes sur les défauts, le cas échéant ».Source : Responsables des transports de la ville de San Francisco Quel est votre avis sur le sujet ?