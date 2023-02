Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Un chaos permanent pour les ingénieurs de Twitter

Un audit prochainement annoncée

« C'est ridicule… J'ai plus de 100 millions de followers, et je ne reçois que des dizaines de milliers d'impressions », a déclaré Musk aux employés. Les employés ont montré à Musk des données internes et un graphique de Google Trends qui indiquaient que l'intérêt du public pour le milliardaire était en baisse. Les données de Google Trends montrent que sa popularité a culminé à un score de 100 en avril, à peu près au moment où il a proposé d'acheter Twitter, et qu'elle est depuis tombée à 9.Lorsque l'un des ingénieurs a déclaré que la popularité de Musk pourrait être en baisse en raison d'un manque d'intérêt du public depuis son achat de Twitter, Musk n'a pas bien pris la nouvelle. « Vous êtes viré, vous êtes viré », a déclaré Musk à l'ingénieur. Mécontent du travail des ingénieurs jusqu'à présent, Musk a demandé aux employés de suivre le nombre de fois où chacun de ses tweets est recommandé, selon un employé actuel.Le milliardaire a également demandé à certains employés de suivre la fréquence à laquelle ses tweets sont recommandés sur le site, car il n'était pas convaincu par la réunion que son nombre de vues n'avait pas été affecté par un problème interne. Les ingénieurs avaient déjà cherché à savoir si la portée de Musk avait été d'une manière ou d'une autre artificiellement limitée, mais ils n'ont trouvé aucune preuve que l'algorithme était biaisé à son encontre.Cela fait maintenant plusieurs semaines que Twitter a ajouté le décompte des vues publiques pour chaque tweet. À l'époque, Musk avait promis que cette fonctionnalité donnerait au monde une meilleure idée du dynamisme de la plateforme. « Cela montre à quel point Twitter est plus vivant qu'il n'y paraît, puisque plus de 90 % des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetent pas, ne répondent pas ou n'aiment pas, car ce sont des actions publiques », a-t-il tweeté.Près de deux mois plus tard, cependant, le nombre de vues a eu l'effet inverse, soulignant le peu d'engagement de la plupart des messages par rapport à leur audience. Dans le même temps, l'utilisation de Twitter aux États-Unis a diminué de près de 9 % depuis la prise de contrôle de Musk, selon une étude récente.Selon des sources de Twitter, la fonction de comptage des vues pourrait elle-même contribuer à la baisse de l'engagement et, par conséquent, des vues. Les boutons "J'aime" et "Retweeter" ont été réduits pour permettre l'affichage des vues, ce qui les rend plus difficiles à atteindre.Une raison encore plus évidente de la baisse de l'engagement est le produit de plus en plus défaillant de Twitter, qui a déconcerté les utilisateurs avec ses mentions disparues, ses priorités algorithmiques changeantes et ses tweets insérés apparemment au hasard à partir de comptes qu'ils ne suivent pas.Ce n'est pas la première fois que Musk licencie un employé sur le champ. Quelques semaines seulement après avoir privatisé Twitter, Musk a licencié trois employés de Twitter qui l'avaient critiqué sur les médias sociaux. Il est difficile de déterminer combien d'ingénieurs sont encore employés par Twitter depuis que Musk en a pris la direction, mais le mois dernier, il a été rapporté que des documents internes montraient que la plateforme employait seulement 550 ingénieurs à plein temps.Un ancien ingénieur a déclaré qu'en raison de l'ampleur de la base de code de la société, « il faut connaître différentes plateformes et différents langages de programmation pour maintenir différentes parties de Twitter ». Cela signifie que les ensembles de compétences ne sont pas nécessairement transférables entre les équipes, a déclaré l'ancien ingénieur, notant que Musk aurait du mal à former rapidement des ingénieurs pour reprendre les responsabilités de tous les ingénieurs brusquement licenciés qui avaient « tant de connaissances institutionnelles ». Une réduction aussi importante du personnel rendrait certainement plus difficile pour les ingénieurs restés chez Twitter de « maintenir le service de manière fiable tout en continuant à créer de nouvelles fonctionnalités », a prédit l'ingénieur.Mercredi dernier, alors que Twitter déployait sa nouvelle fonctionnalité de limite de 4 000 caractères pour les abonnés à Twitter Blue, Twitter a fini par tomber en panne. La panne mondiale a empêché les utilisateurs de tweeter, d'envoyer des messages directs ou de suivre des comptes . D'anciens ingénieurs ont déclaré que plus la plateforme devient peu fiable, plus les annonceurs risquent de l'abandonner, car ils craignent « qu'il n'y ait aucun moyen de faire confiance à Twitter pour être en ligne et diffuser leur message ». Cela pourrait entraîner une perte de revenus encore plus importante.Musk a vaguement confirmé sur Twitter que la panne mondiale de mercredi était due à de multiples problèmes internes et externes. Mais d'anciens ingénieurs ont déclaré qu'il semble que « Twitter ne peut pas identifier ce qui a causé la panne la plus récente parce qu'il a essayé de pousser trop de nouveaux changements de code à la fois, et il est impossible d'identifier lequel de ces changements a causé le problème ».L'année dernière, avant que Musk ne prenne le contrôle de l'entreprise, la FTC a infligé à Twitter une amende de 150 millions de dollars pour avoir violé son accord. Une nouvelle violation entraînerait presque certainement des millions de dollars d'amendes supplémentaires et une vague de couverture médiatique - juste ce qu'il faut, peut-être, pour que les vues sur les tweets de Musk redeviennent tendance.La Federal Trade Commission va mener un audit de Twitter ce trimestre. L'évaluation initiale des vulnérabilités de la plateforme, y compris les problèmes de confidentialité et de sécurité des données, devait être rendue en janvier. Twitter est également tenu de procéder à des tests de vulnérabilité tous les quatre mois, à des évaluations des risques en matière de confidentialité et de sécurité tous les ans, et à un audit de sécurité indépendant tous les deux ans pendant une décennie.Source : PlattformerEt vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?