Au nom de X Holdings I, Inc., X Holdings II, Inc. et Elon R. Musk (les «*Parties Musk*»), nous vous écrivons pour vous informer que les Parties Musk ont ​​l'intention de procéder à la clôture de la transaction envisagée par la Merger Agreement du 25 avril 2022, selon les termes et sous réserve des conditions qui y sont énoncées et dans l'attente de la réception du produit du financement par emprunt envisagé, à condition que la Delaware Chancery Court suspende immédiatement l'action, Twitter contre Musk, et Al. (« l'Action ») et ajourne le procès et toutes les autres procédures y afférentes en attendant cette clôture ou une nouvelle ordonnance de la Cour.



Les Parties Musk fournissent cet avis sans reconnaissance de responsabilité et sans renonciation ou préjudice à l'un de leurs droits, y compris leur droit de faire valoir les défenses et les demandes reconventionnelles en cours dans l'Action, y compris dans le cas où l'Action n'est pas suspendue, que Twitter échoue ou refuse de se conformer à ses obligations en vertu de l'accord de fusion du 25 avril 2022 ou si l'opération envisagée par celui-ci échoue autrement.

Elon Musk a fait marche arrière et propose à nouveau de racheter Twitter pour 54,20 $ par action, selon un dépôt réglementaire mardi. Les actions Twitter ont bondi de plus de 22% suite à cette annonce.La société de médias sociaux a publié une déclaration indiquant qu'elle avait reçu la lettre lundi et a indiqué : « L'intention de la société est de conclure la transaction à 54,20 $ par action ».Voici le contenu de la lettre, rendu public par la SEC, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers :En clair, le dossier de la SEC indique que Musk a envoyé une lettre à Twitter lundi, informant la société de son intention de procéder à la transaction convenue le 25 avril, le jour où l'accord a été annoncé publiquement, à condition de suspendre le procès prévu pour le 17 octobre.Quelques semaines après que Musk a accepté cet accord, valorisant Twitter à 44 milliards de dollars, il a rapidement tenté de se retirer, informant officiellement la société en juillet de son intention de résilier l'accord. Avant cela, dans une lettre adressée à Twitter en juin, le milliardaire a réitéré sa demande de détails sur les comptes de robots et a déclaré qu'il se réservait tous les droits de mettre fin à la fusion, car la société était en « violation substantielle manifeste » de ses obligations en ne lui fournissant pas les informations :« M. Musk n'est pas d'accord avec les caractérisations de la lettre du 1er juin de Twitter. Twitter a, en effet, refusé de fournir les informations que M. Musk a demandées à plusieurs reprises depuis le 9 mai 2022 pour faciliter son évaluation des spams et des faux comptes sur la plateforme de l'entreprise. La dernière offre de Twitter de simplement fournir des détails supplémentaires concernant les propres méthodologies de test de l'entreprise, que ce soit par le biais de documents écrits ou d'explications verbales, équivaut à refuser les demandes de données de M. Musk. L'effort de Twitter pour le caractériser autrement n'est qu'une tentative d'obscurcir et de confondre le problème. M. Musk a clairement indiqué qu'il ne pensait pas que les méthodologies de test laxistes de l'entreprise étaient adéquates, il devait donc mener sa propre analyse. Les données qu'il a demandées sont nécessaires pour ce faire.« Comme indiqué, en vertu de divers termes de l'accord de fusion, Twitter est tenu de fournir les données et informations demandées par M. Musk dans le cadre de la réalisation de la transaction. L'obligation de Twitter de fournir des informations à M. Musk n'est pas, comme le suggère la lettre de la société du 1er juin, limitée à un "objectif très précis : faciliter la clôture de la transaction". Au contraire, M. Musk a le droit de rechercher, et Twitter est tenu de fournir, des informations et des données pour, entre autres, "toute fin commerciale raisonnable liée à la réalisation de la transaction" (section 6.4). Twitter doit également fournir une coopération raisonnable dans le cadre des efforts de M. Musk pour obtenir le financement par emprunt nécessaire à la réalisation de la transaction, notamment en fournissant les informations "raisonnablement demandées" par M. Musk (section 6.11). Les demandes de données des utilisateurs de M. Musk satisfont non seulement aux deux critères, mais répondent également à l'interprétation étroite de Twitter de l'accord de fusion, car ces informations sont nécessaires pour faciliter la clôture de la transaction.« En tant que propriétaire potentiel de Twitter, M. Musk a clairement droit aux données demandées pour lui permettre de préparer la transition de l'activité de Twitter vers sa propriété et de faciliter le financement de sa transaction. Pour faire les deux, il doit avoir une compréhension complète et précise du cœur même du modèle commercial de Twitter : sa base d'utilisateurs actifs. En tout état de cause, M. Musk n'est pas tenu d'expliquer pourquoi il a demandé les données ni de se soumettre aux nouvelles conditions que la société a tenté d'imposer à son droit contractuel sur les données demandées. À ce stade, M. Musk pense que Twitter refuse de manière transparente de se conformer à ses obligations en vertu de l'accord de fusion, ce qui suscite de nouveaux soupçons selon lesquels la société retient les données demandées en raison de l'inquiétude de ce que la propre analyse de M. Musk de ces données permettra de découvrir.« Si Twitter est confiant dans ses estimations de spam publiées, M. Musk ne comprend pas la réticence de l'entreprise à permettre à M. Musk d'évaluer ces estimations de manière indépendante. Comme indiqué dans notre correspondance précédente, M. Musk se conformera bien sûr aux restrictions prévues à la section 6.4, notamment en s'assurant que toute personne examinant les données est liée par un accord de non-divulgation, et M. Musk ne conservera ni n'utilisera autrement aucune information sensible sur le plan de la concurrence si la transaction n'est pas réalisée.« Sur la base du comportement de Twitter à ce jour, et de la dernière correspondance de la société en particulier, M. Musk pense que la société résiste activement et contrecarre ses droits à l'information (et les obligations correspondantes de la société) en vertu de l'accord de fusion. Il s'agit d'une violation manifeste et substantielle des obligations de Twitter en vertu de l'accord de fusion et M. Musk se réserve tous les droits en résultant, y compris son droit de ne pas réaliser la transaction et son droit de résilier l'accord de fusion ».Twitter a poursuivi Musk pour le forcer à procéder à l'achat. Les deux parties devaient être jugées devant le Delaware Chancery Court le 17 octobre.Musk a allégué que Twitter trompait le public sur la quantité de bots présents sur son service et a fait brandir cet argument comme l'une des raisons pour lesquelles il renonçait à l'accord. Lui et ses avocats ont affirmé que la société de médias sociaux trompait les investisseurs en fournissant de faux chiffres dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.Twitter a toutefois rétorqué que les affirmations de fraude de Musk étaient incorrectes et reposaient sur une mauvaise compréhension de la manière dont l'entreprise comptabilise les robots et les faux comptes sur sa plateforme.Musk a également allégué que Twitter ne lui avait pas fourni les données nécessaires liées au spam et aux bots, ce que Twitter a nié.Twitter a allégué que Musk cherchait une raison de se retirer de l'accord lorsque les actions de la société ont chuté parallèlement à une baisse plus large du marché global.Bien que Musk ait cherché à retarder la date du procès, la chancelière du Delaware, Kathaleen McCormick, a rejeté sa demande, invoquant le risque que Twitter subisse un « préjudice irréparable ». La chancelière a autorisé Musk et ses avocats à modifier leur demande reconventionnelle pour inclure certaines accusations portées par l'ancien chef de la sécurité de Twitter dans une poursuite distincte contre la société.Pour mémoire, l'ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko connu sous le nom de "Mudge", a accusé Twitter et son conseil d'administration d'avoir violé les règles financières, d'avoir commis des fraudes et d'avoir grossièrement négligé ses obligations en matière de sécurité, dans une plainte déposée auprès de la Securities & Exchange Commission, de la Federal Trade Commission et du ministère américain de la Justice.Zatko allègue que les cadres de Twitter étaient plus investis dans la dissimulation de ces vulnérabilités, y compris la sélection et la présentation erronée des données sur les comptes de spam et les menaces de sécurité aux régulateurs et aux membres du conseil d'administration de Twitter. « Selon la plainte, les cadres supérieurs pouvaient gagner des primes individuelles allant jusqu'à 10 millions de dollars liées à l'augmentation du nombre d'utilisateurs quotidiens, et rien d'explicite pour la réduction du spam » rapporte le Post. Selon CNN, ces risques de sécurité « pourraient ouvrir la porte à l'espionnage ou à la manipulation étrangère, au piratage et aux campagnes de désinformation. »Le document de 84 pages du lanceur d'alerte décrit Twitter comme une entreprise sans vision de ses problèmes et sans leadership pour les résoudre. Il dresse un tableau désastreux des opérations informatiques de Twitter, affirmant que plus de 50 % des 500 000 serveurs du centre de données de l'entreprise utilisent des noyaux ou des systèmes d'exploitation non conformes, que plus de 30 % des appareils des employés ont désactivé les mises à jour logicielles et de sécurité, et que la gestion des appareils mobiles et la détection des menaces internes sont déficientes. Il se pourrait également qu'environ la moitié des quelque 10 000 employés de Twitter aient accès aux systèmes de production en direct et aux données des utilisateurs.Twitter risque des milliards de dollars d'amendes de la FTC s'il s'avère, comme le prétend Zatko, qu'il viole un accord conclu en 2010 avec la FTC pour répondre aux préoccupations des régulateurs fédéraux en matière de sécurité.« Prenez une plateforme technologique qui collecte des quantités massives de données sur les utilisateurs, combinez-la avec ce qui semble être une infrastructure de sécurité incroyablement faible et infusez-la avec des acteurs étatiques étrangers avec un agenda, et vous avez une recette pour un désastre », a déclaré Grassley. « Les affirmations que j'ai reçues d'un lanceur d'alerte de Twitter soulèvent de graves problèmes de sécurité nationale ainsi que des questions de confidentialité, et elles doivent faire l'objet d'une enquête plus approfondie. »Dans sa lettre, Elon Musk demande l’annulation du procès l’opposant à Twitter, qui était prévu du 17 au 21 octobre. Est-il possible que cette date butoir fasse réfléchir le milliardaire ? Étant donné la façon dont s'est déroulée l'audience préliminaire durant laquelle la chancelière a fait comprendre aux avocats d'Elon Musk qu'il était hors de propos de déployer la charnière de la défense sur les faux comptes, il est probable que oui. Dans le contrat avec Twitter, une clause aurait obligé Elon Musk à payer un milliard de dollars en cas de non-rachat ; Elon Musk s'y était de toutes les façons préparé en vendant des actions Tesla pour des milliards de dollars.Elon Musk a-t-il décidé qu’il était plus sage de revenir aux conditions initiales ? Après des mois de luttes avec Twitter sur Twitter ?Sources : SEC Êtes-vous surpris de voir Elon Musk faire marche arrière et être prêt à racheter Twitter aux conditions initiales après ces mois de lutte ? Pourquoi ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce revirement de situation ?L'une des conditions posées par Elon Musk est la suspension du procès prévue pour le 17 octobre, un élément de réponse indiquant ce qu'Elon Musk voudrait éviter ? Dans quelle mesure ?