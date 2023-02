« Un chapitre sombre est maintenant clos pour Musk et Tesla », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush. Ives a ajouté que certains investisseurs de Tesla craignaient que Musk doive vendre davantage d'actions Tesla s'il perdait. La deuxième personne la plus riche du monde a déjà créé des maux de tête juridiques et réglementaires par son utilisation parfois impulsive de Twitter, la société de médias sociaux qu'il a achetée pour 44 milliards de dollars en octobre.Le délibéré a été exceptionnellement rapide. Bien que les cas puissent être difficiles à comparer directement, les jurys ont mis des jours à délibérer sur les verdicts pour Elizabeth Holmes et Martin Shkreli, qui étaient tous deux jugés pour fraude. La décision pour Musk a pris une fraction de ce temps. « Nous sommes toujours en train de réfléchir aux prochaines étapes », a déclaré Nicholas Porritt, un avocat des plaignants, dans un courriel.En présence de Musk, le jury du procès pour fraude boursière du milliardaire a entendu les arguments finaux d'un avocat représentant une catégorie d'investisseurs de Tesla qui affirment avoir subi de grosses pertes à la suite du tweet de Musk. Ils ont également entendu les avocats de Musk, qui ont exprimé qu'il n'était coupable que d'un « mauvais choix de mots ». Leur décision permet à Musk de s'en sortir indemne plutôt que de payer des milliards de dollars de dommages et intérêts.Le plaignant Glen Littleton et les autres membres du recours collectif ont poursuivi Musk et Tesla, y compris son conseil d'administration, au sujet du tweet et des déclarations ultérieures de Musk, alléguant que l'idée que le financement était en place était fausse et constituait une fraude. Selon eux, les actionnaires ont subi des préjudices financiers importants en raison de la panique des ventes dans les dix jours qui ont suivi le tweet, alors que Tesla et Musk tentaient de limiter les dégâts.Le 7 août 2018, Musk a posté un tweet indiquant : « J'envisage de privatiser Tesla à 420 dollars. Financement assuré ». Les documents judiciaires font également référence à un deuxième tweet de Musk, plus tard cette journée. « Le soutien des investisseurs est confirmé. La seule raison pour laquelle ce n'est pas certain est que cela dépend d'un vote des actionnaires. » L'affirmation de Musk s'est toutefois effilochée dans les jours qui ont suivi.Musk a déclaré le 13 août 2018 qu'il avait été en discussion avec le fonds de richesse saoudien au sujet de la privatisation de Tesla dans une transaction qui valoriserait l'entreprise au-dessus de 70 milliards de dollars, mais le post n'était pas définitif. Le 24 août 2018, Musk a fait volte-face, affirmant qu'il prévoyait de maintenir Tesla en bourse.L'avocat de Musk, Alex Spiro, a fait valoir que le tweet de Musk ne constituait pas la totalité de ce qui avait été divulgué à ce sujet et que, même s'il n'était pas nécessairement exact, il ne constituait pas une fraude.Selon eux, les tweets de Musk ont été envoyés après sa rencontre avec le directeur du Fonds d'investissement public saoudien, le fonds souverain du pays, où toute discussion sur le financement était loin d'être définitive. Musk a toutefois rétorqué que les Saoudiens avaient effectivement exprimé leur volonté de privatiser Tesla et disposaient des fonds nécessaires pour le faire, bien que les parties ne se soient jamais entendues sur un accord.En mai 2022, l es pertes d'actions de Tesla dépassaient les 575 milliards de dollars . L'action Tesla a chuté de 7 % à 628 dollars mardi, faisant chuter l'action de près de 49 % par rapport à son sommet historique de novembre et effaçant plus de 30 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Tesla, qui est tombée à 650 milliards de dollars après un pic de plus de 1 200 milliards de dollars.« Les actionnaires de Tesla ne peuvent pas être heureux que Musk doive détourner encore plus d'attention de la victoire dans la course aux véhicules électriques », a estimé l'analyste d'Oanda Edward Moya, faisant écho aux préoccupations d'Adam Crisafulli de Vital Knowledge Media, qui a également attribué la chute de l'action de Tesla aux inquiétudes des investisseurs quant à la manière dont Musk financera son offre sur Twitter.Malgré la tendance baissière, Ark Invest, la société d'investissement new-yorkaise dirigée par la célèbre sélectionneuse de titres Cathie Wood, a révélé qu'elle avait acheté mardi 10 millions de dollars d'actions Tesla, ajoutant à sa participation pour la première fois depuis février moins d'une semaine après que l'action ait perdu sa première place sur le fonds phare d'Ark au profit du géant du streaming Roku.En fin d’année dernière, plus précisément en décembre, certains investisseurs de Tesla ont demandé à Musk de passer les rênes de l'une de ses entreprises, alors que l'action de la société de véhicules électriques s'effondre. Tesla a clôturé le 14 décembre 2022 à 156,80 dollars par action, avec une valorisation globale de moins de 500 milliards de dollars, en forte baisse par rapport au printemps précédent où Tesla était valorisée à plus de 1 000 milliards de dollars.Et cela pourrait bien entraîner une brouille avec les investisseurs des autres entreprises, notamment de Tesla. Musk a acheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars fin octobre et depuis, il consacre son temps à chercher des moyens de rentabiliser cet investissement et rembourser ses créanciers dans l'affaire.La gestion de l'entreprise de médias sociaux a occupé une grande partie de l'emploi du temps de Musk au cours des dernières semaines ; il a participé à de nombreux chats audio et a tweeté des photos de son travail depuis le siège de l'entreprise à San Francisco. Aujourd'hui, certains investisseurs de Tesla lui demandent de passer les rênes de l'une de ses entreprises, arguant que le milliardaire est trop sollicité et accorde désormais moins de temps à son rôle au sein du fabricant de véhicules électriques.À la tête de quatre grandes entreprises mondialement connues - Tesla, SpaceX, Neuralink et Twitter - le milliardaire semble avoir accordé plus de temps à la restructuration de Twitter qu'à la gestion de ses autres entreprises.Tesla a manqué le 3 janvier les attentes des analystes en matière de livraisons pour le troisième trimestre consécutif et a annoncé que l'écart entre la production et les livraisons s'était creusé, ce qui suggère un ralentissement de la demande pour ses véhicules électriques. La société a perdu 12 % de sa valeur boursière - environ 50 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière de Ford Motor Company - en une journée. Mais encore, même les investisseurs autrefois optimistes douteraient dorénavant que Musk puisse tenir sa promesse de produire 20 millions de voitures électriques par an d'ici à 2030.Plus tôt ce mois, dans un classement récent établi par Consumer Reports, qui a testé les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de 12 constructeurs automobiles différents, celui de Tesla arrive à la septième position . Le meilleur système de ce type, selon Consumer Reports, est la technologie BlueCruise de Ford qui détrône le Super Cruise de General Motors (GM) comme système actif d'aide à la conduite le mieux noté.BlueCruise présente deux différences majeures par rapport au système Autopilot de Tesla et à la plupart des autres systèmes. Premièrement, le système de Ford est conçu pour permettre aux conducteurs de ne pas toucher le volant pendant de longues périodes sur des autoroutes qui ont été cartographiées en détail. Ensuite, BlueCruise utilise une caméra infrarouge à l'intérieur de la voiture pour surveiller le visage du conducteur et s'assurer qu'il est attentif à la route. Le Super Cruise de GM, qui s'est classé deuxième, est le seul autre système testé par Consumer Reports qui fonctionne de cette manière.Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a accusé Tesla de faire des « déclarations fausses ou trompeuses » sur les capacités de conduite autonome de ses véhicules. Le DMV allègue que les noms Autopilot et FSD, ainsi que le langage utilisé par Tesla pour les décrire, pourraient tromper les utilisateurs en leur faisant croire que les véhicules peuvent fonctionner de manière autonome.Pour Jake Fisher, directeur principal des essais automobiles de Consumer Reports, « des systèmes comme BlueCruise constituent une avancée importante qui peut contribuer à rendre la conduite plus facile et moins stressante, mais ne rendent pas du tout une voiture autonome ». « Au lieu de cela, ils créent une nouvelle façon de conduire. Lorsque les constructeurs automobiles s'y prennent bien, ils peuvent rendre la conduite plus sûre et plus pratique. Lorsqu'ils le font de la mauvaise manière, cela peut être dangereux », poursuit-il.L'avenir de Twitter et celui de Tesla sont à présent liés l'un à l'autre - non seulement par le leadership de Musk, mais aussi par sa richesse. En attendant que Musk décide s'il quitte la direction de Twitter ou pas, les investisseurs de Tesla continuent de s'inquiéter.Quel est votre avis sur le sujet ?Que vous suggère la non-responsabilité de Musk dans cette affaire ? Le verdict est il logique selon vous ?Pensez-vous que Musk doit quitter la direction de Twitter pour que les choses redeviennent normales pour Tesla ?