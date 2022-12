Musk est-il trop sollicité ou a-t-il simplement fait le mauvais choix en acquérant Twitter cet automne ? À la tête de quatre grandes entreprises mondialement connues - Tesla, SpaceX, Neuralink et Twitter - le milliardaire semble avoir accordé plus de temps à la restructuration de Twitter qu'à la gestion de ses autres entreprises. Et cela pourrait bien entraîner une brouille avec les investisseurs des autres entreprises, notamment de Tesla. Musk a acheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars fin octobre et depuis, il consacre son temps à chercher des moyens de rentabiliser cet investissement et rembourser ses créanciers dans l'affaire.La gestion de l'entreprise de médias sociaux a occupé une grande partie de l'emploi du temps de Musk au cours des dernières semaines ; il a participé à de nombreux chats audio et a tweeté des photos de son travail depuis le siège de l'entreprise à San Francisco. Aujourd'hui, certains investisseurs de Tesla lui demandent de passer les rênes de l'une de ses entreprises, arguant que le milliardaire est trop sollicité et accorde désormais moins de temps à son rôle au sein du fabricant de véhicules électriques. Mais encore, Tesla a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière depuis que la saga Twitter/Musk a commencé au début du mois d'avril 2022.Au moment de l'écriture de cet article, la capitalisation boursière de Tesla est de 470 milliards de dollars, contre plus de 1 000 milliards de dollars au début de l'année. De plus, selon un document financier déposé mercredi soir, Musk a contribué aux pertes en vendant pour environ 3,5 milliards de dollars d'actions Tesla ces derniers jours. Cette somme s'ajoute à un autre montant de plus de 3,9 milliards de dollars en actions Tesla vendues par Musk début novembre. Selon certains analystes, Musk se dépêche de clôturer le rachat de Twitter afin d'éviter les indemnités de retard, mais les ventes d'actions Tesla nuisent au fabricant de véhicules électriques.L'offre d'achat de Twitter par Musk est controversée par les investisseurs de Tesla depuis qu'il a annoncé son projet au printemps. Le milliardaire détient une grande partie de sa fortune en actions Tesla, et il est apparu immédiatement qu'il devrait tirer parti de sa position pour pouvoir acheter la société de médias sociaux. L'action de Tesla a chuté, mais de nombreux investisseurs sont restés prudemment optimistes, ou du moins neutres, quant à l'accord de Musk. Les investisseurs invoquent leur confiance en Musk, notamment ce qu'ils perçoivent comme son éthique de travail acharnée et sa capacité à tirer le meilleur parti de ses employés.Les actions de Tesla ont de nouveau plongé vendredi, chutant de plus de 4 % à la mi-journée, alors que Musk faisait face à des réactions négatives en ligne après que Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes. « Réveillez-vous, Tesla [conseil d'administration] - quel est le plan ? Qui dirige Tesla et quand Elon revient-il ? », a tweeté plus tôt dans la semaine Ross Gerber, un investisseur de Tesla qui a soutenu l'offre de Musk sur Twitter. Mercredi, il a ajouté que Tesla devait racheter des actions "pour profiter du faible prix de l'action qu'Elon a créé", alors que les investisseurs anticipaient un nouveau coup potentiel à la valeur de l'entreprise.« Certains investisseurs pensent que les récentes ventes d'actions de Musk pourraient être le dernier gros lot qu'il vend. Mais mon point de vue est que c'est un vœu pieux parce que c'est le garçon qui a crié au loup encore et encore », a déclaré Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, soulignant les nombreuses ventes d'actions Tesla de Musk cette année. Musk a indiqué mardi qu'il fera en sorte que les actionnaires de Tesla bénéficient de Twitter à long terme. Cependant, Tesla a reconnu dans des documents financiers que Musk est occupé par ses diverses entreprises commerciales, citant cela comme un risque pour l'entreprise.Depuis qu'il a pris les rênes de Twitter fin octobre, Musk s'est demandé combien de temps Twitter allait continuer à lui imposer des contraintes de temps aussi lourdes. Il a déclaré qu'il finirait par réduire le temps qu'il consacre à Twitter et qu'il trouverait quelqu'un d'autre pour le diriger. « Nous sommes très dépendants des services d'Elon Musk, technicien de Tesla et notre président-directeur général. Bien que Musk passe beaucoup de temps avec Tesla et soit très actif dans notre gestion, il ne consacre pas tout son temps et son attention à Tesla », a déclaré la société, basée à Austin, au Texas. Twitter détourne donc toute l'attention de Musk.« Nous sommes littéralement dans la meilleure partie de l'histoire de l'entreprise et elle est totalement démolie par Twitter. Je pense que l'action grimperait en flèche s'ils disaient simplement "Elon n'est plus PDG de Tesla". Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il revienne à Austin », a déclaré Gerber dans une interview. Gary Black, associé directeur de la société de capital-risque Future Fund LLC, un investisseur de Tesla, a appelé le conseil d'administration de Tesla à faire pression sur Musk pour qu'il trouve un leader pour Twitter afin qu'il puisse recentrer son énergie sur l'entreprise de véhicules électriques.« Il réalisera bientôt (si ce n'est pas déjà fait) que ses opinions politiques polarisantes nuisent à la perception qu'ont les clients des véhicules électriques [Tesla]. Les clients ne veulent pas que leurs voitures soient controversées. Ils veulent être fiers de les conduire - pas embarrassés », a-t-il écrit dans un tweet. Il a exprimé l'espoir que Musk puisse "se concentrer sur Tesla en tant que PDG". En ce qui concerne la réputation de la marque, la société britannique d'étude de marché YouGov a récemment publié une étude selon laquelle les opinions négatives sur la marque Tesla dépassent désormais d'un cheveu les opinions positives.Le score positif net de Tesla - c'est-à-dire le nombre d'opinions positives moins le nombre d'opinions négatives - est passé sous la barre du zéro au début du mois de décembre. L'enquête suggère que la façon dont les consommateurs perçoivent Tesla semble souffrir du fait que le PDG Elon Musk tente de mettre son empreinte sur Twitter. Les tendances politiques de Musk sont également devenues évidentes après qu'il a acheté la société de médias sociaux. En outre, des rapports indiquent que Tesla est confronté à un ralentissement de la demande en Chine et à la hausse des coûts des fournitures pour fabriquer les véhicules électriques.« Depuis Steve Jobs avec Apple ou Jack Welch avec GE, il n'y a jamais eu de PDG dont le nom est aussi étroitement lié à la marque de son entreprise. La marque de Musk est tellement associée à Tesla. Et le spectacle de cirque sur Twitter a été un œil noir pour Musk et donc un œil noir pour Tesla », a déclaré Dan Ives. Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours pour Tesla, ce qui signifie souvent que les analystes s'attendent à une baisse du titre, même s'il a déclaré que Tesla "reste bien positionné pour une croissance à long terme". Toutefois, les analystes suggèrent que les livraisons vont probablement être plus faibles que prévu.Ils ont attiré l'attention sur les rapports des médias selon lesquels les actions de Musk ont rendu la marque Tesla plus polarisante. « Nous pensons que la marque Tesla a une valeur significative liée à la position de leader de la société en matière d'énergie propre et de technologie avancée. Faire en sorte que l'attention des consommateurs liée à Tesla revienne à ces attributs fondamentaux que sont la durabilité et la technologie sera important à notre avis si Tesla veut atteindre ou dépasser les attentes des investisseurs à long terme pour Tesla », ont écrit les analystes de Goldman Sachs.L'avenir de Twitter et celui de Tesla sont désormais liés l'un à l'autre - non seulement par le leadership de Musk, mais aussi par sa richesse. En attendant que Musk décide s'il quitte la direction de Twitter ou pas, les investisseurs de Tesla continuent de s'inquiéter. « Je suis un investisseur de Tesla et je veux qu'Elon Musk quitte Twitter. La valeur de mes actions a été réduite de moitié depuis qu'il a fait son coup pour prendre le contrôle de cette plateforme. J'adore mon Model 3, mais il est en train de tuer l'entreprise avec ses singeries », a écrit dans un tweet vendredi Joe Cirincione, un actionnaire de Tesla.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des craintes autour de Tesla depuis le rachat de Twitter par Musk ?Selon vous, Musk a-t-il fait un mauvais choix en acquérant Twitter ? Pourquoi ?Selon vous, comment Musk pourrait-il apaiser les craintes des investisseurs de Tesla ?Pensez-vous que Musk doit quitter la direction de Twitter pour que les choses redeviennent normales pour Tesla ?