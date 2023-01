Tesla est-il en mesure d'atteindre ses objectifs en matière de voiture autonome ?





Quelques raisons pour lesquelles l'action Tesla s'est littéralement effondrée





Pendant plusieurs années, l'ascension fulgurante de l'action Tesla a captivé, enthousiasmé et mystifié Wall Street. Malgré les performances mitigées de l'entreprise, sa capitalisation boursière dépassait à un moment donné en 2021 plus de 1 200 milliards de dollars, soit plus que la plupart des autres constructeurs automobiles réunis. Mais en 2022, cette météorite s'est éteinte. Depuis, l'entreprise a perdu 71 % de ce montant, soit une somme supérieure à la valeur de la plupart des entreprises du secteur. La fortune de son mercuriel patron, Elon Musk, s'est ainsi réduite de plus de 200 milliards de dollars et il n'est plus l'homme le plus riche du monde.Cependant, le dernier coup a été porté le 3 janvier, après que Tesla a manqué les attentes des analystes en matière de livraisons pour le troisième trimestre consécutif et a annoncé que l'écart entre la production et les livraisons s'était creusé, ce qui suggère un ralentissement de la demande pour ses véhicules électriques. La société a perdu 12 % de sa valeur boursière - environ 50 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière de Ford Motor Company - en une journée. Mais encore, même les investisseurs autrefois optimistes douteraient désormais que Musk puisse tenir sa promesse de produire 20 millions de voitures électriques par an d'ici 2030.Ils douteraient également que l'Autopilot , le système avancé d'aide à la conduite (ADAS) de Tesla, soit sur le point de devenir un système de conduite entièrement autonome révolutionnaire. Pourtant, selon certaines analystes, la principale raison derrière l'état de l'action Tesla vient du fait que les investisseurs ont pris conscience que l'entreprise est avant tout un constructeur automobile et que son patron n'est pas un surhomme. En effet, Musk a toujours considéré son Tesla comme une société de technologie, un pair des géants du numérique comme Alphabet ou Meta, et non pas comme des poids lourds de la vieille économie comme Toyota ou Volkswagen.Pendant un certain temps, le marché a fait de même, d'abord lorsque les actions technologiques ont grimpé en flèche dans le contexte du boom de l'ère pandémique de tout ce qui est numérique, puis lorsqu'elles se sont effondrées l'année dernière, après que leur croissance a commencé à ralentir et que la hausse des taux d'intérêt a fait perdre de leur valeur aux bénéfices futurs promis. Ces derniers mois, cependant, le cours de l'action Tesla a subi une correction plus marquée que celui des grandes entreprises technologiques telles que Meta, Apple ou Alphabet. Cela a coïncidé avec ses tribulations plus banales en tant qu'entreprise automobile.Après avoir réussi à éviter les pires perturbations de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie, Tesla aurait été rattrapée par le retrait chaotique de la Chine de la politique du zéro-Covid ; sa grande usine de Shanghai ayant été touchée par des fermetures liées au virus. Et après avoir tracé la voie de la transition de l'industrie, il doit maintenant faire face à une forte concurrence de la part de rivaux établis et plusieurs nouveaux venus qu'il a inspirés. Quelques jours après la publication des résultats décevants de Tesla, Volkswagen a dévoilé son ID.7 au CES de Las Vegas, un concurrent de la berline d'entrée de gamme Model 3 de Tesla.En outre, les analystes ajoutent que les acheteurs de véhicules électriques, quant à eux, sont moins disposés que les adeptes précoces à faire abstraction de la qualité de construction douteuse de Tesla , de la fiabilité de l'Autopilot et de la version améliorée, le FSD (Full Self-Driving). Les propriétaires naturels de Tesla, parmi les riches progressistes, sont moins disposés à ignorer les frasques libertaires de Musk sur Twitter, qu'il a racheté en octobre et qu'il a mal géré avec gourmandise - d'autant plus qu'ils ont maintenant le choix entre de nombreuses alternatives de véhicules électriques pour se donner bonne conscience.En d'autres termes, Tesla n'est plus le seul acteur en ville, et certainement pas un géant de la technologie. Mais pour un constructeur de véhicules électriques, il reste impressionnant. En 2022, il a livré 1,3 million de voitures, soit 40 % de plus que l'année précédente, et a ouvert deux nouvelles usines d'assemblage. Il travaille sur une voiture plus petite et moins chère et commencera cette année à livrer son très attendu pick-up Cybertruck. Et il vaut toujours quelque 343 milliards de dollars, soit à peu près autant que les trois autres plus grands constructeurs automobiles réunis.Tesla n'est pas la seule entreprise à avoir vu la valeur de ses actions chuter. Le marché boursier dans son ensemble a baissé en 2022, et dans le secteur automobile, tous les constructeurs ont vu leurs actions chuter. Des acteurs majeurs comme General Motors et Ford ont chuté de quelque 40 %, et des startups comme Rivian et Lucid ont perdu plus de 80 %. Tous les constructeurs automobiles ont été confrontés aux mêmes vents contraires que l'économie en général. Ils ont aussi commencé l'année 2022 avec des pénuries de pièces détachées qui ont maintenu les parcs de concessionnaires inhabituellement vides.Ils ont terminé l'année avec des prix de véhicules très élevés qui pourraient rebuter les clients potentiels. Selon les analystes, les ventes d'automobiles aux États-Unis ont diminué en 2022 pour atteindre leur niveau le plus bas de la décennie. Et les ventes de Tesla ont beau avoir augmenté de 40 % par rapport à 2021, elles restent en deçà de ses objectifs de croissance ambitieux et des attentes des analystes. Et comme mentionné plus haut, la concurrence s'intensifie. Dans le segment supérieur du marché, des noms familiers comme Mercedes-Benz, BMW et Audi, ainsi que Lucid, Rivian et Polestar, commencent à grignoter des parts de marché.« Nous avons un tas de voitures qui rivalisent à armes égales avec Tesla dans la mesure où elles sont orientées vers la performance, elles sont luxueuses », a déclaré Brian Moody, rédacteur en chef d'Autotrader. Pendant ce temps, des véhicules comme la Kia EV6, la Ford Mach-E et la Chevy Bolt redessinée commencent à s'attaquer au marché de masse des véhicules électriques. La concurrence s'intensifie également en Chine, un marché crucial pour Tesla et ses rivaux. Tesla représenterait encore 65 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Mais ce pourcentage est en baisse, ce que le marché boursier n'aime pas.L'autre gros problème qui a précipité la chute de l'action Tesla est le rachat de Twitter par Musk. Ce dernier a fondé et dirigé plusieurs entreprises au cours des vingt dernières années, mais son rachat de Twitter l'année dernière n'a rien à voir avec sa gestion de SpaceX, par exemple. L'aura qui entoure Musk - pour ses fans, un génie et un visionnaire - est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens veulent une Tesla. Aujourd'hui, Musk est essentiellement devenu un troll professionnel sur Twitter, publiant des provocations et adoptant allègrement certaines positions de droite depuis son puissant perchoir au sommet du géant des médias sociaux.Une enquête de Morning Consult a révélé qu'entre octobre et novembre 2022, la popularité nette de Tesla a chuté de 20 points de pourcentage chez les démocrates et augmenté de 4 points chez les républicains. Cela pourrait affecter les ventes, car les électeurs libéraux ont tendance à être plus susceptibles de vouloir acheter des véhicules électriques. Musk a également dû vendre pour des milliards de dollars d'actions Tesla pour financer l'acquisition de la société de médias sociaux, ce qui a nui au titre. Entre-temps, au grand dam de certains de ses plus ardents défenseurs, le temps qu'il passe sur Twitter réduit le temps dont il dispose pour Tesla.De nombreux investisseurs de Tesla s'agitent pour que Musk nomme un nouveau patron à la tête de Twitter - comme il a affirmé qu'il le ferait - et prenne du recul par rapport à la société de médias sociaux. « C'est le moment de vérité pour Musk de contrôler les dégâts maintenant ou la douleur brutale continuera », a écrit l'analyste Daniel Ives, un fan de longue date de Tesla qui a critiqué la façon dont Musk a géré l'achat de Twitter. Si la descente de l'action Tesla se poursuit, la valorisation de la société pourrait passer en dessous de celle de la société de médias sociaux Meta, propriétaire des plateformes Facebook, WhatsApp et Instagram.Avec une baisse de 6,7 % de l'action Tesla dans les échanges de prémarché aux États-Unis vendredi, sa valorisation semble devoir passer sous celle de Meta, alors qu'à un moment donné l'année dernière, elle était presque trois fois plus importante que cette dernière. Si les mouvements de prémarché se maintiennent, Meta aura une valeur marchande de 330,3 milliards de dollars. Il pourrait bien dépasser celle de Tesla qui est de 343 milliards de dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute brutale de l'action Tesla ?Tesla est-il en mesure d'atteindre ses objectifs en matière de voiture autonome ?Pour vous, Tesla est-il un simple constructeur automobile ou une entreprise technologique ?Selon vous l'action Tesla pourrait-elle rebondir et atteindre son plus haut niveau de 2021 ?