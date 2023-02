. D'autant qu'on sait déjà que comme les terroristes, les dealers et autres génies du mal ne communiquent plus en clair sur internet... . D'autant qu'on sait déjà que comme les terroristes, les dealers et autres génies du mal ne communiquent plus en clair sur internet...

Communiqué les informations à d'autres Etat : quid de la RGPD ? D'éviter les méga base pour finir par un jour avoir une méga fuite ?

On parle toujours de "oui mais même s'ils n'en font pas un mauvais usage quid de si demain un vilain dictateur stéréotypé Hitler/Staline arrive ?" Bah parfois je me dis : autant que la "surveillance" soit déjà en place et que la population a (F-I-N-A-L-E-M-E-N-T) appris à ne pas s'épancher sur la place public pour le regretter plus tard quand quelqu'un viendra déterrer cela. Car le vilain dictateur stéréotypé, s'il vient un jour au pouvoir, il ne se contentera pas de fouiller les contenus qui date de son moment en entrée en dictature où les gens se seront mis à faire un peu plus attention.

Là par exemple il y a un magistrat qui proposait à des gens de violer sa fille, il ne fera pas de prison ferme.

JUGÉ POUR AVOIR PROPOSÉ SA FILLE MINEURE SUR UN SITE LIBERTIN, UN MAGISTRAT VOIT SA PEINE ALLÉGÉE EN APPEL

Condamné en première instance à deux ans de prison, dont un avec sursis, le magistrat a interjeté appel. Il a finalement écopé d'une peine entièrement assortie d'un sursis.

Il y a des arrestation de pédophile hein, et ils ont même pas eu a casser une partition caché et crypté pour trouvé les vidéos. Donc non ce que tu es dis est faux. Même en 2023 toutes les personnes utilisant une ordinateur a des fins illégales sont loins de prendre toute la panoplie de précaution qu'on connait.Je suis mitigé sur certain points :Après il y a une réalité qu'il faut bien garder en tête : chaque "liberté" qu'on a sur le net peut être exploité par des criminels, et il faut bien que la justice puisse faire son travail.Ce qui est dommage, c'est que quand je cherche sur le net des cas de criminalité en passant par exemple via World of Warcraft, je trouve des document sérieux présentant des techniques qui sont revendiqués comme ayant été utilisées, mais je ne retrouve pas directement d'affaire judiciaire ou de presse mainstream en parlant. Possible qu'ils restent discret pour éviter que les criminels cherchent ailleurs ?Exemple de document que je trouve sur le net : https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewconten...04&context=icr Pour l'histoire du juge de RyuuuJe suis d'accord avec la légèreté de la peine, cependant pour être complet, il faut aussi indiquer qu'il a évidemment été radié de l'ordre des juges. Et sans doute que côté famille, séparation + pas de garde etc etc. Oui ce n'est pas de la prison mais ce n'est pas comme si il été vraiment ressorti blanchit. En outre, on parle bien d'une annonce qui n'a jamais été suivi d'effet, les juges n'ont pas vraiment le choix que d'en tenir compte. (il a dû aimer le juge qui c'est taper l'affaire).