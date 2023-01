Récapitulatif financier

En 2022, la courbe d’évolution de Tesla a connu une chute

Tesla vise à produire1,8 à 2 millions de véhicules en 2023

Tesla affirme qu'il n'y a pas de problème de demande

Malgré des baisses de prix allant jusqu'à 20 % sur certains de ses véhicules, Elon Musk affirme que la demande pour les produits Tesla est forte et que les ventes ne sont limitées que par la production. Tesla a déclaré que l'augmentation de la production et le maintien d'un prix abordable seraient des priorités pour l'avenir. La société a récemment baissé ses prix sur plusieurs marchés, dont les États-Unis, afin de stimuler la demande.Comme mentionné précédemment, l'année a été dominée par l'acquisition de Twitter par Musk, qui a suscité des plaintes de la part des investisseurs de Tesla selon lesquelles il négligeait ses fonctions chez le constructeur automobile à un moment critique. Le rapport que Tesla a présenté mercredi à ses actionnaires indique que Les revenus ont augmenté de 51 % à 81,5 milliards de dollars, selon le communiqué. Tesla veut développer sa production en 2023 « aussi rapidement que possible » et continue de viser une croissance annuelle de 50 %.Pendant plusieurs années, l'ascension fulgurante de l'action Tesla a captivé, enthousiasmé et mystifié Wall Street. Malgré les performances mitigées de l'entreprise, sa capitalisation boursière dépassait à un moment donné en 2021 plus de 1 200 milliards de dollars, soit plus que la plupart des autres constructeurs automobiles réunis.Depuis, l'entreprise a perdu 71 % de ce montant, soit une somme supérieure à la valeur de la plupart des entreprises du secteur. La fortune de son mercuriel patron, Elon Musk, s'est ainsi réduite de plus de 200 milliards de dollars et il n'est plus l'homme le plus riche du monde. Les actions de Tesla ont chuté de 65 % en 2022, les investisseurs doutant que l'entreprise réagisse avec suffisamment d'énergie à une longue liste de défis et de risques. Tesla n’a pas échappé à la vague de licenciements auxquelles les entreprises technologiques se prêtent en ce moment.Tesla qui avait atteint un effectif d'environ 100 000 employés à l'échelle mondiale grâce à la construction de nouvelles usines à Austin et à Berlin a licencié près de 200 travailleurs, dont la plupart étaient chargés d'étiqueter les données pour aider à former le système d'IA Autopilot de l'entreprise. Ces licenciements sont les dernières pertes d'emplois chez Tesla après que le PDG Elon Musk ait déclaré aux dirigeants de l'entreprise que celle-ci devait réduire ses effectifs d'environ 10 %.Le dernier coup a été porté le 3 janvier, après que Tesla a manqué les attentes des analystes en matière de livraisons pour le troisième trimestre consécutif et a annoncé que l'écart entre la production et les livraisons s'était creusé, ce qui suggère un ralentissement de la demande pour ses véhicules électriques. La société a perdu 12 % de sa valeur boursière - environ 50 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière de Ford Motor Company - en une journée. Mais encore, même les investisseurs autrefois optimistes douteraient désormais que Musk puisse tenir sa promesse de produire 20 millions de voitures électriques par an d'ici 2030.Tesla vise à produire 1,8 million de voitures cette année, mais se montre prudent et a déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 2 millions. Cela signifie qu'il n'est pas certain qu'elle atteigne son objectif d'augmenter sa production de 50 % chaque année, après avoir échoué en 2022. Elle reçoit actuellement plus de deux commandes pour chaque voiture qu'elle fabrique, ce qui suggère que la demande reste saine. Mais une récession se profile à l'horizon et nous pourrions assister à un ralentissement.Selon Joshua Warner, analyste de marché chez GAIN Capital, cela ajoutera de l'huile sur le feu alors qu'une guerre des prix commencera à éclater. Les premières indications suggèrent que la stratégie de Tesla de réduire les prix fonctionne après que les réductions aient conduit à une augmentation de la demande en Chine, et les investisseurs espèrent qu'elle pourra reproduire ce succès après les récentes réductions aux États-Unis et en Europe.Cela nuira aux marges, mais Tesla peut se vanter d'avoir la meilleure rentabilité du secteur et est en bien meilleure position que ses rivaux. Une guerre des prix pourrait en fait être bénéfique pour Tesla et ébranler certains des acteurs les plus faibles tout en s'attaquant aux constructeurs automobiles traditionnels qui sont encore en train de faire la transition vers des models de transports plus propres.Musk a déclaré que la question la plus fréquemment posée à la direction avant la publication des résultats concernait la demande et a défendu la position de l'entreprise.« Jusqu'à présent, en janvier, nous avons enregistré les commandes les plus importantes de toute notre histoire. Nous enregistrons actuellement des commandes à un rythme presque deux fois supérieur à celui de la production », a-t-il déclaré. Mais le prix sera la clé, selon Musk. Le PDG a déclaré qu'il pense qu'il y a « un grand nombre de personnes qui veulent acheter une voiture Tesla mais qui ne peuvent pas se le permettre ».Et donc, ces changements de prix font vraiment une différence pour le consommateur moyen. Et parfois, les personnes qui ont beaucoup d'argent oublient l'importance de l'accessibilité financière. « Et ça a toujours été notre objectif à Tesla de faire des voitures qui sont abordables pour le plus grand nombre de personnes possible, donc je suis heureux que nous soyons en mesure de le faire », déclare Musk.Même avec la réduction de 20 % aux États-Unis et en Europe, les investisseurs restent inquiets car Musk a déjà prévenu que des temps plus difficiles se profilaient à l'horizon et qu'une récession était imminente, avouant que cela pourrait obliger Tesla à privilégier la croissance des volumes par rapport à la rentabilité. Certains indicateurs montrent que les récentes baisses de prix de Tesla en Chine ont eu l'effet désiré après que des rapports aient suggéré que les ventes quotidiennes moyennes dans le pays entre le 9 et le 15 janvier ont augmenté de 76 % par rapport à la même période l'année précédente, selon les données compilées par la China Merchants Bank.Cette hausse sera accueillie favorablement, car la plupart des investisseurs avaient prévu une demande plus faible en janvier et février, étant donné que certaines subventions intéressantes ont expiré à la fin de l'année 2022 et que la demande diminue généralement avant le Nouvel An chinois. Le fait que Tesla ait surpassé le marché au sens large, avec des ventes de véhicules électriques et hybrides en Chine en hausse de 36,5 % au cours de la même période, suggère que la stratégie de Tesla visant à stimuler la demande par des prix plus bas fonctionne - et les investsseurs espèrent une réaction similaire aux États-Unis et en Europe après les dernières baisses de prix.Source : Tesla