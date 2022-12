Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood

Ce plaidoyer intervient alors que les procureurs du district sud de New York intensifient la répression des crimes financiers liés aux actifs numériques. De nouvelles révélations choquantes ont été faites en début de mois dans l’affaire FTX . La dernière en date est un rapport selon lequel le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion. FTX, qui est la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a entraîné l'ensemble du marché dans sa descente aux enfers, ce dernier ayant perdu au moins 20 % de valeur au cours de la semaine dernière.Les cryptomonnaies sont-elles une escroquerie ? Leurs partisans continuent de les défendre, mais les récents événements qui ont lieu sur le marché et les révélations fracassantes de ces dernières années peinent à convaincre largement. Le chaos qui s'observe sur le marché depuis le début de l'année s'est aggravé au cours des derniers, avec la faillite de plusieurs grandes bourses de cryptomonnaies. Les problèmes de liquidité de FTX surviennent dans le sillage du fiasco de TerraUSD, de la débâcle du fonds spéculatif du secteur des actifs numériques Three Arrows Capital et de la récente faillite du prêteur Celsius Network qui opérait sur ce marché.Alors que l'on ignorait jusqu'ici ce qui a précipité la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies dans une telle situation, les révélations de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, lors d'une réunion avec les investisseurs cette semaine ont confirmé les craintes des analystes. Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.Mardi, les procureurs ont dévoilé l'acte d'accusation de Sam Bankman-Fried accusé d'avoir volé des milliards de dollars de dépôts de clients. « Ce plaidoyer de culpabilité du cofondateur de OneCoin couronne une semaine au SDNY qui envoie un message clair : nous nous en prenons à tous ceux qui cherchent à exploiter l'écosystème des crypto-monnaies par la fraude », a déclaré Damian Williams, le principal procureur fédéral de Manhattan, dans un communiqué.« En tant que fondateur et dirigeant de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood a exploité l'un des plus grands systèmes de fraude internationaux jamais perpétrés », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. Greenwood et ses co-conspirateurs, dont la fugitive Ruja Ignatova, ont escroqué des milliards de dollars à des victimes peu méfiantes. En fait, les OneCoins n'avaient aucune valeur.Les États-Unis ont inculpé au moins neuf personnes dans quatre affaires connexes, dont Greenwood et Ignatova, pour fraude liée à OneCoin. En Chine, les autorités ont poursuivi 98 personnes accusées d'avoir tenté de vendre des OneCoins. En Inde, la police a arrêté 18 personnes pour avoir proposé le schéma de Ponzi. En 2019, le département américain de la Justice a arrêté trois hommes dans le cadre d'une enquête visant à démanteler une pyramide de Ponzi qui aurait permis aux compères d'engranger l'équivalent de 722 millions de dollars en cryptomonnaie.En effet, trois hommes en relation avec BitClub Network, un programme de minage de cryptomonnaie qui a fonctionné d'avril 2014 à décembre 2018, ont été inculpés. Le réseau BitClub a promis aux investisseurs des parts dans des pools de minage, utilisés pour générer des cryptomonnaies, en échange d'injection de fonds par virement bancaire, en espèces, par chèque et par transfert de cryptomonnaie. De plus, des récompenses ont été offertes pour le recrutement de nouveaux membres, dont une cotisation de 99 dollars a été imposée.Cependant, les procureurs du DoJ avaient déclaré que les hommes arrêtés (Matthew Brent Goettsche, 37 ans, Jobadiah Sinclair Weeks, 38 ans et Joseph Frank Abel, 49 ans) ont fourni des « chiffres faux et trompeurs » qu'ils présentaient aux participants comme étant des « revenus miniers de Bitcoin » (malgré le fait qu'aucun pool de minage dédié aux membres n'existait).Selon le ministère de la Justice, Greenwood et Ignatova ont fondé OneCoin à Sofia, en Bulgarie, en 2014. Jusqu'en 2017 environ, ils auraient commercialisé OneCoin comme une crypto-monnaie auprès d'investisseurs. La bourse OneCoin a été fermée en janvier 2017, mais les échanges ont manifestement continué entre les personnes affiliées pendant un certain temps. Le site OneCoin.eu est resté en ligne jusqu'en 2019.En fait, OneCoin était un système pyramidal de marketing multi-niveaux (MLM) dans lequel les membres du réseau recevaient des commissions lorsqu'ils parvenaient à recruter des personnes pour acheter OneCoin. Les documents de l'entreprise affirment que plus de trois millions de personnes ont investi. Et entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016, les dossiers de l'entreprise révèlent que OneCoin a généré plus de 4,3 milliards de dollars de revenus et 2,9 milliards de dollars de prétendus bénéfices.Au sommet de la pyramide MLM, Greenwood aurait gagné 21 millions de dollars par mois. Greenwood et d'autres ont prétendu que OneCoin était miné en utilisant la puissance de calcul comme BitCoin et enregistré sur une blockchain. Mais ce n'était pas le cas. Comme l'aurait dit Ignatova dans un courriel adressé à Greenwood, « Nous ne faisons pas de minage, mais nous racontons des conneries aux gens ».La valeur de OneCoin était simplement fixée par ceux qui géraient la société - ils manipulaient l'échange de OneCoin pour simuler la volatilité des échanges, mais le prix de OneCoin fermait toujours plus haut qu'il n'ouvrait. Greenwood a décrit Ignatova comme étant « le créateur, le cerveau, le fondateur de la cryptomonnaie » lors d'un événement appelé « Coin Rush » qui s'est tenu à la Wembley Arena à Londres le 11 juin 2016.