Jack Dorsey veut soutenir le «développement d’un Internet plus ouvert »

Jack Dorsey s'apprête à accorder des subventions pour financer des projets visant à soutenir le « développement d’un Internet plus ouvert ». Dorsey a déclaré que son espoir de construire un Twitter selon ses souhaits est mort en 2020 avec l'entrée d'un investisseur activiste non nommé. « J'ai planifié ma sortie à ce moment-là, sachant que je n'étais plus le bon pour l'entreprise », a-t-il écrit.Les principes sur lesquels il avait espéré s'appuyer : résistance au contrôle des entreprises et des gouvernements, contenu contrôlé par les utilisateurs sans exception et modération algorithmique, ne sont pas présents dans le Twitter d'aujourd'hui ni dans celui qu'il dirigeait, a-t-il admis. Malgré tout, il a écrit que, contrairement aux insinuations accompagnant les soi-disant Twitter Files, « il n'y avait pas de mauvaise intention ou d'intentions cachées, et tout le monde a agi en fonction des meilleures informations dont nous disposions à l'époque ».C'est ce que dit Dorsey : « Quant aux dossiers, j'aimerais qu'ils soient publiés à la manière de Wikileaks, avec beaucoup plus d'yeux et d'interprétations à prendre en compte. Et avec cela, des engagements de transparence pour les actions présentes et futures. J'ai bon espoir que tout cela se produira. Il n'y a rien à cacher... seulement beaucoup à apprendre. Les attaques actuelles contre mes anciens collègues pourraient être dangereuses et ne résolvent rien. Si vous voulez des reproches, dirigez-les vers moi et mes actions, ou leur absence ».Mais les conversations elles-mêmes constituent en fait un regard très intéressant sur la difficulté de la modération dans des circonstances sans précédent. La discussion franche et ouverte sur la façon d'interpréter une règle ou sur les mesures à prendre ou à ne pas prendre est exactement ce que l'on pourrait espérer qu'il se passe dans les coulisses d'un tel processus. Les imputations de partialité n'ont que peu ou pas de poids documentaire derrière elles, au-delà de ce qui est prêté par une présentation soigneusement choisie et ouvertement destinée à promouvoir ce récit.Jack Dorsey veut soutenir le « développement d’un Internet plus ouvert ». Il a fait savoir qu’il prévoit d’accorder des subventions pour financer des projets allant dans ce sens. Dans un premier temps, l’entrepreneur américain souhaite épauler des équipes d’ingénierie qui travaillent sur les médias sociaux, les protocoles de communication privés ou le bitcoin. Il s'agit d'un effort ciblé et urgent en faveur d'une norme technologique de base pour faire des médias sociaux une partie intégrante de l'internet.Joignant le geste à la parole, il a annoncé qu'il commencera par financer Signal (qui résiste définitivement aux gouvernements) à hauteur d'un million de dollars par an. D'autres subventions sont à venir, a-t-il dit, et il a sollicité des recommandations. Signal, qui recevra 1 million de dollars par an a été fondée par Matthew Rosenfeld (alias Moxie Marlinspike), l’application mise tout sur la sécurité et propose des options telles que la destruction automatique des messages après une période donnée.Il y a près de deux ans, Signal s’était illustré en profitant largement des déboires de WhatsApp, quand l’application de Meta avait voulu imposer à ses utilisateurs une modification de ses conditions générales qui rendait possible le transfert de données personnelles avec Facebook. Objectif, faire de WhatsApp un intermédiaire entre les internautes et les commerçants. Recommandé par Edward Snowden et Elon Musk, Signal avait gagné plusieurs millions d’utilisateurs en quelques jours.Dorsey appelle Mastodon et Matrix comme d'autres pistes de développement intéressantes, car, en ce qui concerne les solutions réelles, est bien sûr au travail (ou du moins présent) chez Bluesky : « Il y en aura beaucoup d'autres. L'un d'entre eux aura une chance de devenir une norme comme HTTP ou SMTP. Il ne s'agit pas d'un "Twitter décentralisé". Il s'agit d'une action ciblée et urgente en faveur d'une norme technologique fondamentale pour faire des médias sociaux une partie intégrante de l'internet ».Source : Pastebin Quel est votre avis sur le sujet ?