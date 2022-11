Jack Dorsey, 46 ans, est cofondateur et ancien PDG de Twitter. Il a dirigé la société de médias sociaux d'octobre 2015 à novembre 2021, mais a subitement décidé de quitter son poste de PDG de Twitter afin de consacrer tous ses efforts à la croissance de Block (anciennement Square), une entreprise américaine spécialisée dans le paiement mobile et électronique. Ces dernières années, Block a étendu ses activités vers les services financiers alimentés par la blockchain du bitcoin, avec sa filiale TDB. Toutefois, même si Dorsey a également quitté le conseil d'administration de Twitter, il se sent toujours concerné par ce qui se passe au sein de l'entreprise.Alors qu'il est resté silencieux depuis que Musk a racheté Twitter, Dorsey est sorti du silence samedi, déclarant qu'il assumait la responsabilité des récents événements qui ont impacté les employés de l'entreprise, dont les licenciements massifs. « Les employés de Twitter d'hier et d'aujourd'hui sont forts et résilients. Ils trouveront toujours un moyen, quelle que soit la difficulté du moment. Je réalise que beaucoup sont en colère contre moi. J'assume la responsabilité de la raison pour laquelle tout le monde est dans cette situation : j'ai augmenté la taille de l'entreprise trop rapidement. Je m'en excuse », a déclaré Dorsey sur Twitter samedi matin.Dorsey a ajouté : « je suis reconnaissant et j'aime tous ceux qui ont travaillé sur Twitter. Je ne m'attends pas à ce que ce soit réciproque en ce moment - ou jamais - et je comprends ». L'amour et la gratitude pourraient être difficiles à réciproquer pour certains, étant donné que Dorsey a loué Musk comme étant la "solution singulière en laquelle il a confiance" pour diriger l'entreprise, lorsque la saga du rachat a commencé en avril dernier. À l'époque, Dorsey a déclaré que Twitter avait besoin de se réinventer et a ajouté que Musk était bien placé pour apporter ce changement. « C'est la bonne voie. J'y crois de tout mon cœur », avait-il déclaré.Il a exprimé ce même sentiment dans les messages texte privés qui ont été révélés dans le cadre du procès intenté par Twitter contre Musk. Dans un message adressé au PDG de Tesla et SpaceX, Dorsey a déclaré : « je ne laisserai pas cela [l'acquisition] échouer et je ferai tout ce qu'il faut. C'est trop critique pour l'humanité ». Selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Dorsey a conservé une participation de 2,4 % dans Twitter lorsque Musk en a pris la propriété. Les documents ont révélé que Dorsey souhaite que Twitter devienne un protocole open source comme l'application de messagerie chiffrée Signal.Il faut noter qu'après son départ de Twitter, Dorsey a présenté Bluesky, une plateforme de réseau social décentralisée. Il a publié sur Twitter que Bluesky a l'intention d'être "un concurrent pour toute entreprise qui essaie de posséder les fondamentaux sous-jacents des médias sociaux ou les données des personnes qui les utilisent". Selon Bluesky, en substance, son protocole ATP permettrait aux utilisateurs de se déplacer entre diverses plateformes sociales en utilisant un seul navigateur haut de gamme - son application - tout en gérant ce qu'ils voient et la quantité de données qu'ils partagent avec ces plateformes.Bluesky n'est pas encore prêt. Cependant, l'application est actuellement en test bêta privé et sera bientôt disponible pour le public. Par ailleurs, après les licenciements, les employés de Twitter touchés ont utilisé le hashtag "#LoveWhereYouWorked", une parodie du hashtag interne "#LoveWhereYouWork", pour se remercier, se dire au revoir et partager des nouvelles personnelles. Par exemple, un ancien employé a tweeté : « le nouveau hashtag est une phrase douce-amère - non pas parce que je suis parti, mais parce qu'il est parti ». Malgré le départ de Dorsey de ses rôles officiels chez Twitter, son silence a été remarqué.Musk, quant à lui, a abordé les licenciements vendredi soir. « Concernant la réduction des effectifs de Twitter, il n'y a malheureusement pas le choix lorsque la société perd plus de [4 millions de dollars par jour]. Toutes les personnes licenciées se sont vues offrir 3 mois d'indemnités de licenciement, ce qui est 50 % de plus que ce qui est légalement requis », a tweeté Musk. Cependant, un groupe d'employés de Twitter a depuis déposé un recours collectif contre l'entreprise, l'accusant de ne pas les avoir prévenus suffisamment tôt des suppressions de postes, conformément à la loi fédérale WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act).Avant de licencier environ 50 % du personnel de Twitter, dont 15 % de l'équipe chargée de la modération du contenu, Musk a également licencié le PDG Parag Agrawal et un certain nombre d'autres cadres, notamment le directeur financier Ned Segal et le responsable des politiques Vijaya Gadde. Toutefois, des rumeurs indiquent que certains des employés licenciés l'ont été par erreur et que Twitter leur demandait désormais de revenir. D'autres auraient été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk.Selon des personnes au fait du dossier, Twitter compte encore près de 3 700 employés. Musk pousserait ceux qui restent dans l'entreprise à avancer rapidement dans l'expédition de nouvelles fonctionnalités, et dans certains cas, les employés auraient même dormi au bureau pour respecter de nouveaux délais. Pendant le week-end, un nouveau plan d'abonnement Twitter Blue a été dévoilé, offrant une coche de vérification pour tout utilisateur qui paie 8 $ par mois. D'autres fonctionnalités devraient suivre, notamment la possibilité de publier des vidéos plus longues et d'obtenir un classement prioritaire dans les réponses, les mentions et les recherches.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de l'ancien PDG de Twitter sur les récents licenciements ?Pensez-vous que Musk est en mesure de réinventer Twitter et de le rendre meilleur comme le prétend Dorsey ?