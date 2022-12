Dans le cadre dudit programme, Amazon vérifie quelles publicités les participants ont vues, où ils les ont vues et à quel moment de la journée. Cela inclut les publicités d'Amazon et celles de tiers sur la plateforme. Grâce à ce programme, Amazon espère offrir aux clients des expériences publicitaires plus personnalisées qui reflètent ce qu'ils ont déjà acheté.« Votre participation aidera les marques à proposer de meilleurs produits et à rendre les publicités d'Amazon plus pertinentes », écrit Amazon.La récompense de 2 $ ne s'applique qu'aux utilisateurs d'Amazon invités à participer au programme. Le programme prévoit que les clients qui n'ont pas été invités puissent être ajoutés à une liste d'attente et rejoignent le programme plus tard.Le programme (actuellement limité aux clients d'Amazon basés aux États-Unis et au Royaume-Uni) a été lancé à la suite des préoccupations des défenseurs de la vie privée concernant la manière dont Amazon traite les données sensibles des utilisateurs. En effet, son lancement fait suite à des rapports selon lesquels les experts étaient inquiets de la façon dont Amazon traite les données obtenues par le biais de la startup de soins de santé OneMedical. De plus, il y a longtemps que l'on s'inquiète de la façon dont la société utilise les données provenant de ses appareils domestiques intelligents comme Alexa et Ring. L'entreprise se défend en arguant qu'elle supprime les informations sensibles.L'échange de données d'utilisateurs contre une récompense financière n'a rien de nouveau dans la filière. En 2016, Facebook a lancé un programme qui donnait des cartes-cadeaux mensuelles de 20 $ aux utilisateurs âgés de 13 à 25 ans s'ils installaient Facebook Research, une application VPN qui suivait leur activité en ligne pour des études de marché.En 2012, Google a lancé Screenwise, un programme qui offrait à des utilisateurs volontaires des cartes-cadeaux Amazon d'une valeur de 5 dollars - avec des cartes supplémentaires tous les trois mois pendant un an maximum - pour télécharger une extension de navigateur Google Chrome qui suivait ce qu'ils faisaient sur Internet.Dans le cadre d'une autre partie du programme Screenwise, les utilisateurs recevaient 100 dollars - plus 20 dollars supplémentaires par mois après leur inscription - s'ils acceptaient d'installer chez eux un routeur fourni par Google pour suivre leur comportement. Les programmes de Facebook et de Google ont été fermés en 2019 en raison de problèmes de confidentialité.Source : Amazon Que pensez-vous de ce programme ? Les craintes en lien avec le traitement des données par Amazon sont-elles fondées ?