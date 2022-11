Au cours d'une réunion générale avec les employés de Twitter aujourd'hui, Musk a déclaré que l'entreprise en avait fini avec les licenciements et qu'elle recrutait activement pour des postes dans les domaines de l'ingénierie et des ventes. Ses commentaires ont été faits le jour même où une vague non spécifiée de coupes a touché le département des ventes de Twitter, qui a perdu presque tous ses cadres supérieurs depuis que Musk en a pris la direction.Musk n'a pas précisé le type de postes d'ingénieurs ou de commerciaux pour lesquels Twitter recrute, et la société n'a actuellement aucun poste à pourvoir sur son site Web. « En termes d'embauches critiques, je dirais que les personnes qui sont excellentes pour écrire des logiciels sont la plus haute priorité », a-t-il déclaré lors de la réunion. Il a été rapporté la semaine dernière que les recruteurs de Twitter contactaient déjà les ingénieurs pour leur demander de rejoindre "Twitter 2.0 - an Elon company".La réunion de lundi était la première fois que les employés de Twitter entendaient Musk depuis qu'il leur a demandé de choisir de rester pour sa réinitialisation culturelle "extrêmement hardcore", ce qui a conduit à environ 1 000 démissions la semaine dernière. Tout en répondant aux questions des employés pendant environ une demi-heure depuis le siège de Twitter à San Francisco, Musk a déclaré qu'il n'y avait "aucun plan" pour déplacer le siège de Twitter au Texas comme il l'a fait avec Tesla, mais qu'il pourrait être logique d'avoir un "double siège" en Californie et au Texas. « Si nous voulons déplacer le siège social au Texas, je pense que cela jouerait dans l'idée que Twitter est passé de gauche à droite, ce qui n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'une prise de contrôle de Twitter par la droite. Il s'agit d'une prise de contrôle de Twitter par une aile modérée », a-t-il déclaré aux employés.Musk a poursuivi en disant que, « pour être la place publique numérique, nous devons représenter des personnes ayant un large éventail de points de vue, même si nous ne sommes pas d'accord avec ces points de vue ». Il n'a pas abordé le licenciement de dizaines d'employés pour avoir publié des tweets et des messages Slack le critiquant au cours des deux dernières semaines.Il a reconnu que la réorganisation en cours de l'entreprise « comportera beaucoup d'erreurs » mais « se stabilisera avec le temps ». En réponse à une question d'un employé, il a déclaré que « des parties importantes de la pile technologique doivent être reconstruites à partir de zéro » et, à un autre moment de la réunion, il a suggéré que ce serait une bonne idée de « décentraliser quelque peu les choses » en créant des équipes d'ingénieurs au Japon, en Inde, en Indonésie et au Brésil.L'utilisation historiquement forte de Twitter au Japon a été spécifiquement mentionnée par Musk comme ce à quoi l'entreprise devrait aspirer « idéalement dans tous les pays sans exception ». « On pourrait croire que Twitter est centré sur les États-Unis, mais en réalité, il est centré sur le Japon. Il y a à peu près le même nombre d'utilisateurs actifs quotidiens au Japon qu'aux États-Unis, malgré le fait que le Japon a un tiers de la population des États-Unis a-t-il déclaré ».En réponse à une question sur la rémunération des employés, Musk a réaffirmé que les employés recevront des stock-options dans Twitter et pourront les encaisser régulièrement comme chez SpaceX, son autre entreprise également privée. « La façon dont les choses fonctionnent chez SpaceX pour obtenir des liquidités est que tous les six mois, il y a un événement de liquidité où la société rachète des actions et nous invitons également de nouveaux investisseurs à acheter des actions. Et nous serons en mesure de faire fonctionner Twitter de la même manière », a-t-il déclaré.Quiconque entre aujourd'hui chez Twitter travaille dans une entreprise beaucoup plus petite qu'avant l'arrivée de Musk. Bien que le nombre exact de départs sous sa direction ne soit pas clair, il y avait près de 7 400 personnes ayant accès aux systèmes internes de Twitter avant qu'il ne licencie environ la moitié de l'entreprise. Ce nombre, qui exclut les milliers de contractants externes que Musk a également supprimés, est depuis tombé à un peu plus de 2 700 personnes au moment de la mise sous presse, selon deux personnes qui ont vu les chiffres.Parmi les départs, on compte des ingénieurs de longue date, dont certains ont plus de dix ans d'expérience dans l'entreprise, ainsi qu'une liste croissante de dirigeants d'entreprise. Le PDG, le directeur financier et le directeur juridique de Twitter ont tous été écartés dès le premier jour de Musk. Les principaux responsables de la publicité et des partenariats de contenu de Twitter ont démissionné ou ont été licenciés. Et plusieurs équipes "critiques" ont été complètement vidées de leur substance par les licenciements et les démissions, selon des employés actuels et anciens.Source : ReutersQu’en pensez-vous ?