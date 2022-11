Musk et son équipe seraient terrifiés à l'idée d'un sabotage

L'avenir de Twitter est incertain en raison de l'"exode massif" de son personnel

La mort est dans l'air sur Twitter

Une grande partie de l'organisation financière de Twitter, y compris son service de paie, a quitté l'entreprise jeudi en réponse à un ultimatum d'Elon Musk qui s'est visiblement retourné contre lui. Outre le service de la paie, l'équipe de Twitter chargée de la fiscalité américaine et l'équipe chargée de l'information financière ont également démissionné, ont déclaré deux personnes au fait de la question. Ces trois segments de l'entreprise font partie de l'organisation financière et comptable de Twitter. Bien que la comptabilité ait été « moins touchée » par les démissions de jeudi, cette partie de l'organisation est également plus petite maintenant, a déclaré l'une des personnes.Les employés devraient être payés à nouveau la semaine prochaine, selon un ancien employé. Si ces paiements ont probablement déjà été approuvés, la prochaine série de paiements ne l'aura pas été, selon cette personne. « Que se passera-t-il dans deux semaines ? Quand tous ceux qui peuvent approuver quelque chose seront partis », a demandé la personne.La perte des employés du service des salaires et d'autres services financiers s'inscrit dans le cadre d'une démission massive des employés de Twitter qui ont refusé de s'engager dans le projet de "Twitter 2.0" proposé par Musk. Dans un courriel envoyé mardi, le milliardaire, qui a pris le contrôle de Twitter il y a environ trois semaines, a déclaré que la plateforme sera désormais un lieu de travail « extrêmement hardcore » et axé sur l'ingénierie. Il a demandé à l'ensemble de l'entreprise de décider d'ici jeudi à 17 heures si elle souhaitait continuer à travailler sur cette version de Twitter. Ceux qui l'ont fait devaient cliquer sur un lien inclus dans l'e-mail. Ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien, qui ne comportait qu'une option "oui", seraient considérés comme ayant décidé de faire partie d'un licenciement volontaire et recevraient trois mois de salaire à titre d'indemnité de départ, a déclaré Musk.À la fin de l'échéance, moins de 50 % des employés de Twitter s'étaient inscrits au programme Twitter 2.0 de Musk. Musk, les membres de son équipe de transition personnelle et certains dirigeants restés chez Twitter ont passé des appels personnels et tenu des réunions avec plusieurs travailleurs dans le but de les inciter à rester dans l'entreprise. Si quelques-uns ont accepté, la plupart n'ont pas accepté.Selon le rédacteur en chef de Platformer, Twitter « a alerté les employés qu'avec effet immédiat, tous les immeubles de bureaux sont temporairement fermés et l'accès par badge est suspendu ». Les bureaux de Twitter devraient rouvrir lundi à tout ce qui reste de ses effectifs. : « Les bureaux rouvriront le 21 novembre. En attendant : "Veuillez continuer à vous conformer à la politique de l'entreprise en vous abstenant de discuter des informations confidentielles de l'entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs" ».Zoë Schiffer a indiqué que « Jusqu'à présent, aucun [compte professionnel] d'employé de Twitter n'a été désactivé, même ceux qui ont publiquement démissionné. Musk et son équipe n'ont recueilli que la liste des "oui" - des employés qui ont déclaré vouloir faire partie de Twitter 2.0. Ils essaient toujours de savoir qui est sorti ».Aucun motif n'a été rendu public, mais Zoë Schiffer a poursuivi en rapportant « Nous entendons dire que c'est parce qu'Elon Musk et son équipe sont terrifiés à l'idée que les employés sabotent l'entreprise. De plus, ils essaient toujours de déterminer pour quels employés de Twitter ils doivent couper l'accès ».Le nombre exact de membres du personnel qui ont survécu à l'élimination de Musk au début du mois - et ont choisi de ne pas démissionner dans les jours qui ont suivi - n'est pas clair, mais les estimations tournaient autour de 3 000 travailleurs juste avant la date limite, selon un journaliste. Plusieurs équipes d'ingénierie « critiques » ont démissionné dans leur intégralité jeudi, selon lui. Parmi ceux qui étaient partis figuraient l'ingénieur Web en chef de Twitter et l'équipe de concepteurs derrière le désastreux service d'abonnement Blue de Musk.« Cela va ressembler à une entreprise très différente demain », a-t-elle tweeté.Un ancien employé a déclaré jeudi au Washington Post que l'éviscération de la main-d'œuvre avait laissé plusieurs systèmes intégrés au fonctionnement de la plate-forme à deux, un ou zéro ingénieur. « Je connais six systèmes critiques qui n'ont plus d'ingénieurs », a déclaré un ancien employé. « Il n'y a même plus un squelette d'équipe qui gère le système. Il continuera à rouler en roue libre jusqu'à ce qu'il se heurte à quelque chose, puis il s'arrêtera ».Musk a tweeté une réponse apparente au chahut. « Comment fait-on une petite fortune dans les médias sociaux ? Commencez par un grand ».Mercredi, Musk avait demandé aux employés de déclarer formellement s'ils étaient prêts à continuer à travailler dans l'entreprise : un engagement qui inclurait « de longues heures de travail à haute intensité ». Les employés avaient jusqu'à 17 heures jeudi pour remplir un formulaire Google. Le formulaire ne comportait qu'une seule réponse possible : "Oui." Toute personne qui n'acceptait pas le formulaire avant la date limite était informée qu'elle serait renvoyée de l'entreprise avec trois mois d'indemnités de licenciement.L'ultimatum de Musk est intervenu moins de deux semaines après le licenciement de 50 % des effectifs de Twitter, soit environ 3 700 employés. De nombreux employés de Twitter ont consulté des avocats cette semaine pour déterminer ce qu'ils devaient faire. Le formulaire ne contenait pratiquement aucun détail sur les indemnités de licenciement, et il n'était pas clair dans l'immédiat si les employés bénéficieraient de protections juridiques leur permettant de conserver les actions acquises ou de maintenir leur couverture d'assurance.Musk a fait revenir des dirigeants qui étaient partis, soit dans le cadre de ses propres licenciements, soit par démission, afin de convaincre d'autres personnes de rester, a déclaré l'une de ces personnes. L'une des personnes qui est revenue est Ella Irwin, qui gérera les employés de Trust and Safety, selon une personne au courant de l'affaire, qui a refusé d'être identifiée pour discuter de changements non publics.La mort de Twitter aurait de lourdes conséquences, étant donné que la plateforme fait partie intégrante des communications mondiales. La plateforme a souvent été comparée à une place publique numérique. Les dirigeants mondiaux utilisent Twitter pour communiquer, les journalistes pour recueillir des informations, les dissidents dans les pays répressifs pour s'organiser, les célébrités et les grandes marques pour faire des annonces importantes, et le public pour suivre tout cela en temps réel.Si la plateforme venait à disparaître ou à devenir inutilisable en raison de problèmes d'instabilité, aucun espace ne la remplacerait immédiatement et les communications pourraient être fragmentées entre plusieurs sites de médias sociaux, ce qui entraînerait une perturbation sismique et un ralentissement du flux d'informations.À la fin de la journée de jeudi, Twitter comptait plusieurs centaines d'employés en moins et un canal Slack interne était "inondé" de l'emoji de salut, utilisé par les travailleurs de Twitter pour dire au revoir à leurs collègues. Au début du mois, Musk a licencié près de 3 500 employés. Si l'on ajoute à cela les démissions de jeudi, deux travailleurs estiment qu'il reste probablement moins de 2 000 employés dans l'entreprise.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?