Utiliser les actifs de Tesla chez Twitter

À propos de la SEC

Musk et Tesla sont au milieu d'un procès dans le Delaware au sujet de la rémunération du PDG de 2018 que l'entreprise lui a accordée, un plan de rémunération inégalé qui a fait de Musk un multi-milliardaire et la personne la plus riche de la planète. L'actionnaire Richard J. Tornetta a poursuivi Musk et Tesla en alléguant que la rémunération du PDG était excessive et que son autorisation par le conseil d'administration de Tesla équivalait à un manquement à son obligation fiduciaire. Le procès, qui s'est ouvert lundi, vise à déterminer si le conseil d'administration de Tesla a agi de manière appropriée lorsqu'il a approuvé un plan de rémunération pour Musk qui vaut aujourd'hui environ 52 milliards de dollars au cours récent des actions et si Musk a eu une influence indue sur cette décision.Musk a expliqué pourquoi il s'offusque du titre de PDG dans ses différentes entreprises, notant qu'il ne considère pas son rôle comme celui d'un chef d'entreprise traditionnel. « Chez SpaceX, je suis responsable de l'ingénierie des fusées et chez Tesla, c'est la technologie de la voiture qui fait son succès. Ainsi, le PDG est souvent considéré comme un rôle quelque peu axé sur les affaires, mais en réalité, mon rôle est bien plus celui d'un ingénieur développant des technologies et s'assurant que nous développons des technologies révolutionnaires et que nous avons une équipe d'ingénieurs incroyables qui peuvent atteindre ces objectifs », a-t-il déclaré.Il a également déclaré : « D'après mon expérience, les grands ingénieurs ne travailleront que pour un grand ingénieur. C'est mon premier devoir, pas celui de PDG ».Il a également réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de rester éternellement PDG de Twitter. Musk a pris la tête de l'entreprise il y a deux semaines et, depuis, il a licencié la moitié du personnel, lancé et retiré de multiples idées de nouveaux produits, et supervisé le retrait de plusieurs annonceurs établis. « Je m'attends à réduire mon temps de travail chez Twitter et à trouver quelqu'un d'autre pour diriger Twitter au fil du temps », a-t-il déclaré. Musk avait précédemment révélé aux investisseurs qu'il ne comptait occuper le poste de PDG de Twitter que temporairement.Selon James Murdoch, l'ancien membre du conseil d'administration de Tesla, Musk envisage même de quitter son poste de PDG de Tesla. Murdoch a déclaré plus tard dans la journée que Musk a spécifiquement évoqué la personne qu'il souhaite voir lui succéder à la tête de Tesla ; mais les avocats des plaignants ne lui ont pas demandé de nommer cette personne. Dans sa déposition préalable au procès, Murdoch a déclaré que Musk n'avait pas mentionné de successeur spécifique, mais qu'il l'avait fait entre-temps.Interrogé sur la façon dont il a occupé son temps en 2017 pendant que le plan de rémunération se mettait en place, Musk a déclaré qu'il partageait son temps entre Tesla et SpaceX, en consacrant moins de temps à ses entreprises de tunnels et de puces cérébrales. Bien que, à la fin de l'année, il ait passé presque tout son temps à Tesla, qui était au milieu de son soi-disant "enfer de production" du Modèle 3.Les investisseurs se sont inquiétés de la capacité de Musk à faire plusieurs choses à la fois et se sont demandé si le milliardaire n'en faisait pas trop pour diriger légitimement autant d'entreprises. Musk a déclaré qu'il passait la majorité de son temps « là où il y a une crise ». Cela ne veut pas dire que Musk ne pense pas non plus à l'avenir lointain. Interrogé sur le Tesla Roadster qui voyage actuellement dans l'espace, Musk l'a qualifié « d'œuvre d'art qui durera des millions d'années ».Les avocats de Tornetta ont interrogé Musk par rapport au fait qu’il aurait autorisé au moins 50 employés de Tesla, principalement des ingénieurs Autopilot, à l'aider dans son travail chez Twitter, maintenant qu'il possède la société de médias sociaux.Musk a déclaré qu'il n'avait fait appel aux employés de Tesla pour l'aider chez Twitter que sur une « base volontaire » et pour travailler « en dehors des heures de travail » chez Twitter. Il a ajouté qu'aucun membre du conseil d'administration de Tesla ne l'avait appelé pour lui dire que ce n'était pas une bonne idée d'utiliser les ressources de Tesla pour l'une de ses autres sociétés privées. « C'était un après-heures - juste si vous êtes intéressé à évaluer, à m'aider à évaluer l'ingénierie de Twitter ... ce serait bien. Je pense que cela a duré quelques jours et que c'était terminé ».Lorsqu'un avocat lui a demandé s'il pensait que c'était une bonne idée d'utiliser les actifs de Tesla chez Twitter, Musk a répondu : « Je n'ai pas pensé à cela comme à l'utilisation des actifs de Tesla ». Il a ajouté : « Il y a 120 000 personnes dans l'entreprise. C'est de minimis ».Interrogé sur la position combative qu'il a adoptée avec les régulateurs, en particulier la Securities and Exchange Commission, Musk a doublé la mise. « En général, je pense que la mission de la SEC est bonne, mais la question est de savoir si cette mission est bien exécutée. Dans certains cas, je pense qu'elle ne l'est pas. La SEC n'enquête pas sur les choses qu'elle devrait et accorde beaucoup trop d'attention à des choses qui ne sont pas pertinentes », a-t-il répondu.Musk a ensuite évoqué la « récente affaire FTX », dans laquelle la bourse de crypto-monnaies a déclaré faillite. « Pourquoi n'a-t-on pas prêté attention à FTX ? » Musk a demandé. « Les investisseurs ont perdu des milliards. Pourtant, la SEC continue de me traquer alors que les actionnaires ont été largement récompensés. Cela n'a aucun sens ».Il a également réitéré que personne n'approuvait ses tweets avant qu'il ne les publie, malgré un règlement de 2018 avec la SEC établissant une surveillance de ses communications publiques après sa tentative ratée de privatiser Tesla. Depuis lors, il a saisi la justice pour invalider le décret de consentement, arguant qu'il a été contraint de signer l'accord. « Le décret de consentement a été conclu sous la contrainte. Un accord conclu sous la contrainte n'est pas valable, en tant que fondement de la loi », a déclaré Musk au tribunal hier.Musk a également été interrogé sur un tweet insultant qu'il a envoyé en juillet 2020, dans lequel il a écrit : SEC, acronyme à trois lettres, le mot du milieu est celui d'Elon. Sous serment, Musk a déclaré qu'il voulait que cela signifie « Save Elon's Company », mais que cela a été mal interprété.Source : ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?