Musk met au défi les managers d'approuver le travail à distance à leurs propres risques

Face à l’ultimatum, les réactions divergent

Cette nouvelle purge dans les rangs de Twitter intervient après que Musk a récemment licencié des dizaines d'employés qui l'ont critiqué ou se sont moqués de lui dans des tweets et des messages internes. Musk a ensuite fixé la date limite de jeudi à 17 heures pour que tous les employés répondent "oui" sur un formulaire Google s'ils veulent rester pour ce qu'il appelle "Twitter 2.0" ; sinon, aujourd'hui serait leur dernier jour de travail et ils recevront une indemnité de départ. Après l'expiration du délai, des centaines d'employés ont rapidement commencé à poster des messages d'adieu et des émojis de salut dans le Slack de Twitter, annonçant qu'ils avaient dit non à l'ultimatum de Musk.Twitter comptait environ 2 900 employés restants avant la date limite de jeudi, grâce à Musk qui a licencié sans cérémonie environ la moitié de l'effectif de 7 500 personnes lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise et aux démissions qui ont suivi. Les employés restants et ceux qui ont quitté Twitter ont déclaré que, compte tenu de l'ampleur des démissions cette semaine, ils s'attendent à ce que la plateforme commence à se briser bientôt. L'un d'entre eux a déclaré qu'ils ont vu des « ingénieurs légendaires » et d'autres qu'ils admirent partir les uns après les autres. « On a l'impression que toutes les personnes qui ont rendu cet endroit incroyable sont en train de partir. Il sera extrêmement difficile pour Twitter de s'en remettre, peu importe à quel point les gens qui restent essaient d'être hardcore », a déclaré l'employé de Twitter.De multiples équipes d'ingénierie « cruciales » au sein de Twitter ont démissionné complètement ou presque, a déclaré un autre employé qui a requis l'anonymat pour parler sans la permission de Musk. Par exemple, l'équipe qui maintient les bibliothèques du système central de Twitter que chaque ingénieur de l'entreprise utilise est partie après jeudi. « Vous ne pouvez pas faire fonctionner Twitter sans cette équipe », a déclaré l'employé.La première priorité de Musk en tant que nouveau propriétaire de Twitter a été de réinitialiser fondamentalement sa culture d'entreprise. Dans un courriel adressé aux employés cette semaine, il écrit : « À l'avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore. Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage ».Jeudi soir, après les départs, les employés restés dans l'entreprise ont reçu un courriel les avertissant que les bureaux de l'entreprise seront temporairement fermés et que l'accès aux badges sera restreint jusqu'à lundi. L'équipe de Musk a également fermé les bureaux lors des licenciements massifs du début du mois, par souci de sécurité et par crainte apparente que les employés sortants ne tentent de saboter l'entreprise en partant.Les employés de Twitter qui quittent l'entreprise ont été informés qu'ils recevront au moins trois mois de salaire, bien qu'ils n'aient pas encore eu l'occasion d'examiner leurs accords de séparation. Les employés qui décident de rester ne savent pas non plus comment Musk prévoit de les rémunérer en actions maintenant que Twitter est une société privée, bien qu'il ait déclaré que les employés aux performances "exceptionnelles" recevront des options d'achat d'actions comme c'est le cas chez SpaceX, son autre société privée.Dans la journée de jeudi, alors que la direction semblait se démener pour éviter de perdre trop de travailleurs à cause de l'ultimatum, Musk a envoyé un courriel au personnel pour clarifier sa position sur le travail à distance : « En ce qui concerne le travail à distance, il suffit que votre responsable prenne la responsabilité de s'assurer que vous apportez une excellente contribution. Il est également attendu que vous ayez des réunions en personne avec vos collègues à une fréquence raisonnable, idéalement une fois par semaine, mais pas moins d'une fois par mois ».Vingt minutes plus tard, Musk a envoyé un courriel de suivi disant : « Au risque d'énoncer une évidence, tout responsable qui prétend faussement que quelqu'un qui lui rend compte fait un excellent travail ou qu'un rôle donné est essentiel, qu'il soit à distance ou non, sera sorti de l'entreprise ».Si de précédents messages semblaient adoucir la position de Musk : « si vous pouvez vous présenter au bureau et que vous ne vous y présentez pas, démission acceptée », la réalité est que Musk avait précédemment suggéré qu'il allait prendre la responsabilité de refuser les demandes de travail à distance. « Les managers m'enverront les listes d'exceptions pour examen et approbation », a-t-il écrit le 10 novembre, le lendemain de sa première séance de questions-réponses avec les employés. Mais maintenant, il dit à ces managers que toute personne qui défend un travailleur à distance met sa tête sur le billot, elle aussi.Il est donc dans l'intérêt de tous les responsables de Twitter de dire non aux demandes de travail à distance, même s'ils pensent qu'elles sont méritées. Et de cette façon, Musk n'aura pas à dire non lui-même. D'ailleurs, un employé handicapé poursuit actuellement Twitter pour l'interdiction du travail à distance par Musk.Twitter était autrefois la première entreprise à proposer le travail à distance. En mai 2020, l'entreprise a annoncé que ses employés pouvaient travailler à domicile « pour toujours ». Lorsqu'elle a rouvert ses bureaux en mars 2022, le PDG de l'époque, Parag Agrawal, a réaffirmé que le travail à domicile « pour toujours » sera toujours une option.La décision de lancer un ultimatum est intervenue après que Musk, au début du mois, a licencié la moitié du personnel de Twitter, réduisant ses effectifs à environ 3 700 employés, et a également supprimé de nombreux travailleurs contractuels de Twitter. Il a pareillement écarté les dirigeants de l'entreprise et dissous le conseil d'administration. Musk a aussi récemment licencié certains employés pour l'avoir critiqué dans des tweets ou sur des canaux Slack internes.« Je ne veux pas rester dans les parages pour construire un produit qui est empoisonné de l'intérieur et de l'extérieur. Tout le monde a un prix jusqu'à un certain point et cette indemnité de licenciement me donne un certain confort pour chercher un meilleur environnement dans le temps malgré l'économie », a déclaré l'un des employés qui prévoit de rejeter l'ultimatum, mais a requis l'anonymat pour ne pas mettre en péril l'indemnité de départ. Cet employé a déclaré que la direction semble maintenant s'inquiéter du nombre de personnes qui prévoient de partir et qu'elle « se démène » pour convaincre les talents de rester.Un employé récemment licencié qui reste en contact avec d'anciens collègues a déclaréque tous ceux à qui ils avaient parlé prévoyaient de rejeter l'ultimatum de Musk et de quitter l'entreprise. « Les gens ne peuvent pas négliger les moqueries publiques et le licenciement d'autres employés. Dans la même veine, ils ne peuvent pas négliger ou se sentir à l'aise de travailler pour quelqu'un qui a géré les dernières semaines de la manière dont Elon l'a fait… Les gens ne veulent pas sacrifier leur santé mentale et leur vie de famille pour rendre l'homme le plus riche du monde plus riche », a déclaré l'ancien employé.Mais la décision pourrait ne pas être aussi facile à prendre pour d'autres. L'ultimatum intervient dans une période difficile pour l'industrie technologique, après des licenciements massifs et des annonces de gel des embauches dans de nombreuses grandes entreprises, dont Meta, Amazon et Lyft. Les employés d'autres pays travaillant aux États-Unis risquent également de perdre leur visa de travail s'ils quittent l'entreprise. Un autre employé a déclaré jeudi qu'il prévoyait de rester dans l'entreprise « parce que le changement est rarement influencé de l'extérieur ».Le remaniement susceptible de résulter de l'ultimatum sera le dernier élément de la « restructuration organisationnelle fondamentale » consécutive à la prise de contrôle par Musk, a-t-il déclaré mercredi à un tribunal du Delaware lors d'un procès sur son régime de rémunération de Tesla.Musk a déclaré dans le courriel de mercredi que le « nouveau Twitter » sera « beaucoup plus axé sur l'ingénierie », laissant certains travailleurs non ingénieurs se demander si leurs emplois pourraient être en danger même s'ils choisissent de rester. Pendant ce temps, les recruteurs de Twitter ont déjà commencé à contacter les ingénieurs externes pour voir s'ils veulent rejoindre "Twitter 2.0 - an Elon company".Quel est votre avis sur le sujet ?