Dans un nouveau rapport, la société d'intelligence applicative Sensor Tower a analysé la croissance des applications sociales après l'arrivée de Musk

Mais Mastodon n'est pas le seul réseau à connaître une hausse des installations d'applications



Ces derniers jours, les applications sociales et les plateformes de microblogging alternatives ont enregistré de fortes progressions, notamment l'alternative décentralisée open source de Twitter, Mastodon. Le fondateur et PDG du service a récemment annoncé que Mastodon avait dépassé le million d'utilisateurs actifs mensuels, après que plus d'un demi-million d'utilisateurs ont rejoint le réseau depuis l'accord Twitter du 27 octobre. Mais Mastodon n'est pas la seule application à profiter du bouleversement de Twitter.Elle note que Mastodon a enregistré environ 322 000 nouveaux téléchargements dans les magasins d'applications américains au cours des 12 jours qui ont suivi l'acquisition de Twitter (du 27 octobre au 7 novembre), soit plus de 100 fois les 3 000 téléchargements enregistrés au cours des 12 jours précédents. Au niveau mondial, l'application a connu une croissance de 657 % pour atteindre 1 million d'installations au cours de cette même période du 27 octobre au 7 novembre, contre 15 000 au cours des 12 jours précédents.D'autres clients tiers de Mastodon ont également connu une hausse, Metatext et Tootle passant tous deux de moins de 1 000 installations à 19 000 et 7 000, respectivement, entre les deux périodes.Tumblr a également vu ses installations d'applications aux États-Unis augmenter de 96 %, passant de 47 000 à 92 000 entre les deux périodes. De plus, ses installations mondiales ont augmenté de 77 %, passant de 170 000 à 301 000.En outre, l'application sociale alternative CounterSocial a connu une croissance de 2 300 % pour atteindre 24 000 installations dans les appstores américains au cours des 12 jours qui ont suivi l'acquisition, et une croissance de 3 200 % au niveau mondial, avec 33 000 installations, selon le rapport.Une autre société d'app intelligence, data.ai, a analysé les données d'une manière légèrement différente. Elle a examiné la croissance mondiale des téléchargements de diverses applications sociales pendant une période de sept jours suivant l'acquisition (du 27 octobre au 2 novembre), puis l'a comparée à la période de sept jours précédente. Ses données ont également confirmé les gains considérables réalisés par Mastodon et CounterSocial en termes de croissance des installations mondiales entre les deux périodes. Les installations de Mastodon ont bondi de 2 200 % et celles de CounterSocial de 1 200 %, selon l'analyse.Mais Data.ai a regardé plus loin dans les tableaux des magasins d'applications et a découvert qu'un certain nombre d'autres applications sociales connaissaient des hausses, au-delà des seules alternatives directes à Twitter.Il s'agit notamment de David's Disposable (+ 83 % pendant les deux périodes), nFollowers (+ 50 %), CocoFun (+ 46 %), Substack Reader (+ 24 %), Tribel (+ 11 %), Tumblr (+ 7 %) et Pinterest (+ 2 %). Substack, en particulier, s'est présenté comme une communauté sociale après l'acquisition de Twitter, et a même lancé une nouvelle fonction de discussion qui permet aux écrivains et à leur public de s'engager dans des discussions en ligne.Cela ne veut pas dire que le drame a été entièrement négatif pour Twitter. Étonnamment, il s'avère que certaines personnes ont même installé l'application depuis l'acquisition.Data.ai montre que les installations de l'application Twitter ont bondi de 17 % après l'acquisition, tandis que Sensor Tower a constaté une augmentation de 21 % sur une période légèrement plus longue. Selon cette dernière, Twitter a enregistré 7,6 millions d'installations dans le monde et 502 000 dollars de dépenses de consommation dans les 12 jours qui ont suivi l'acquisition, soit une augmentation par rapport aux 6,3 millions d'installations et aux 303 000 dollars de dépenses de la période précédente de 12 jours.Ces chiffres doivent toutefois être pris avec un grain de sel pour l'instant, car le lancement de Twitter Blue a été mis en pause après quelques jours seulement. Il n'y a aucune raison de croire que ces chiffres indiquent, pour l'instant, une augmentation significative de la demande pour l'abonnement à long terme. Ces données viendront avec le temps. En tout cas, cela montre la capacité de Musk à commercialiser des produits auprès de sa base de fans et la curiosité générale des utilisateurs pour ce qui se passe actuellement avec les produits de Twitter.Bien que Twitter ait enregistré de légers gains cette semaine, tout le monde n'est pas heureux de ces changements. Certains utilisateurs de Twitter ont exprimé leur colère à propos de l'acquisition dans les évaluations de l'application Twitter sur l'App Store. Le 5 novembre 2022, l'application a connu un pic d'évaluations négatives avec l'ajout de 119 évaluations iOS à une étoile ; le plus grand nombre d'évaluations négatives en une seule journée, également selon les données de Sensor Tower.Cependant, il ne s'agit pas de la plus grande vague d'évaluations négatives que Twitter ait jamais connue. D'autres incidents ont provoqué des hausses plus importantes. Après l'interdiction de Trump, par exemple, Twitter a reçu 801 critiques à une étoile le 9 janvier 2021. Il a également enregistré une hausse en mars 2022, après le déploiement de la nouvelle timeline, et en avril, lorsqu'Elon Musk a déclaré qu'il achetait Twitter. Le plus gros pic d'avis négatifs de l'année n'a même pas eu lieu cette semaine, mais le 28 octobre, lorsque l'accord avec Musk a été finalisé.Source : Sensor Tower