Revues de code et services de 12 heures

Musk fouille dans les messages archivés dans le système

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a pris avec lui plus de 50 de ses employés Tesla de confiance, principalement des ingénieurs logiciels de l'équipe Autopilot, dans son rachat de Twitter. Musk, PDG du constructeur automobile Tesla et du fabricant de fusées réutilisables SpaceX, a finalisé l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars le 28 octobre et y a rapidement pris ses marques. Il a immédiatement licencié le PDG, le directeur financier, les responsables des équipes politiques et juridiques de la société, et a également dissous le conseil d'administration de Twitter.Selon les dossiers internes, les employés des autres sociétés de Musk sont désormais autorisés à travailler chez Twitter, dont plus de 50 de Tesla, deux de la Boring Company (qui construit des tunnels souterrains) et un de Neuralink (qui développe un interface cerveau-machine).Certains des amis, conseillers et bailleurs de fonds de Musk, dont le chef de sonJared Birchall, leJason Calacanis et le directeur de l'exploitation fondateur de PayPal et capital-risqueur David Sacks, sont également impliqués. Il en va de même pour deux personnes qui partagent le nom de famille de Musk, James et Andrew Musk, qui ont travaillé respectivement chez Palantir et Neuralink.Parmi les dizaines de personnes qu'Elon Musk a recrutés spécifiquement auprès de Tesla figurent : le directeur du développement logiciel Ashok Elluswamy, le directeur de l'ingénierie du pilote automatique et de TeslaBot Milan Kovac, le directeur principal de l'ingénierie logicielle Maha Virduhagiri; Pete Scheutzow,, et Jake Nocon, qui fait partie de l'unité de surveillance de Tesla, en tant que responsable principal du renseignement de sécurité.Nocon travaillait auparavant pour Uber et Nisos, une société de sécurité qui avait un contrat de plusieurs millions de dollars avec Tesla pour identifier les menaces internes et surveiller les critiques de la société.Chez Twitter, Musk compte sur ses lieutenants et ses loyalistes pour décider qui et quoi retrancher ou garder sur le réseau social.Il les presse également d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur Twitter le plus rapidement possible, du code source à la modération du contenu et aux exigences de confidentialité des données, afin qu'il puisse repenser la plate-forme, ont déclaré plusieurs employés de Twitter au cours du week-end.Musk s'est présenté comme un absolutiste de la liberté d'expression, mais il doit équilibrer ces souhaits avec les lois et les réalités commerciales. Il a déclaré dans une lettre ouverte aux annonceurs la semaine dernière alors qu'il reprenait l'entreprise: « Twitter ne peut évidemment pas devenir un enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences ».On ne sait pas immédiatement comment les employés de Tesla devraient répartir leurs horaires entre le constructeur automobile et Twitter.En règle générale, lorsque les employés de Tesla travaillent pour d'autres entreprises d'Elon Musk, généralement SpaceX ou la Boring Company, ils peuvent être payés par l'autre entreprise en tant que consultant. Certains des employés de Musk occupent des postes à temps plein dans plusieurs de ses entreprises. Par exemple, le vice-président des matériaux de Tesla, Charlie Kuehmann, est simultanément vice-président de SpaceX.Selon deux employés de Tesla, à d'autres moments, les travailleurs du constructeur automobile électrique sont contraints de participer à des projets dans ses autres entreprises sans rémunération supplémentaire, car cela est considéré comme bon pour leur carrière ou parce que le travail est considéré comme une aide avec une partie liée à une opération ou projet.Plusieurs employés de Twitter ont déclaré au cours du week-end que les employés de Tesla actuellement sur Twitter ont été impliqués dans la révision du code sur le réseau social, même si leurs compétences acquises en travaillant sur Autopilot et d'autres logiciels et matériels Tesla ne chevauchent pas directement les langages et les systèmes utilisés pour construire et entretenir le réseau social. Ces employés ont demandé à ne pas être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler à la presse de questions internes et craignent des représailles.Par exemple, la plupart des ingénieurs des constructeurs automobiles, même l'avant-gardiste Tesla, n'ont aucune expérience dans la conception et l'exploitation de moteurs de recherche et de plateformes largement accessibles au public.Twitter a plusieurs bases de code avec des millions de lignes de code dans chacune, et une myriade de 10 millions ou même 100 millions ou plus de systèmes de requêtes par seconde (RPS) qui le sous-tendent. Chez Tesla, Python est l'un des langages de script préférés, et chez Twitter, les programmeurs ont largement utilisé Scala.Twitter est également plus exposé aux réglementations internationales concernant le discours de haine et la confidentialité des données, par exemple, en particulier le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.Les employés de Twitter qui étaient là avant que Musk ne prenne le relais ont déclaré qu'on leur avait demandé de montrer à ses équipes toutes sortes de documentations techniques, de justifier leur travail et celui de leurs équipes, et d'expliquer leur valeur au sein de l'entreprise. La menace de licenciement plane s'ils n'impressionnent pas, ont-ils déclaré.Les employés ont dit qu'ils craignaient d'être licenciés sans motif ni avertissement, plutôt que d'être licenciés avec indemnité de départ. Certains craignent de ne pas pouvoir récolter les fruits des options d'achat d'actions dont l'acquisition est prévue la première semaine de novembre, selon la documentation de l'entreprise.Pendant ce temps, les employés de Twitter ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore reçu de plans spécifiques de Musk et de son équipe et qu'ils ignoraient en grande partie les éventuelles réductions d'effectifs au sein de leurs groupes, leurs budgets et leurs stratégies à long terme.Cependant, Musk a fixé des délais presque impossibles pour certains éléments à faire.Un projet immédiat consiste à repenser le logiciel d'abonnement de l'entreprise, surnommé Twitter Blue, et le système de vérification de l'entreprise (appelé parfoispour la façon dont ils sont indiqués sur le service). Les employés disent que Musk veut que ce travail soit fait d'ici la première semaine de novembre. Les médias avaient précédemment signalé que Musk voulait facturer 20 $ par utilisateur et par mois, et ne donner des marques de vérification qu'aux comptes des utilisateurs qui sont des abonnés payants, et supprimerait la vérification des comptes qui ne paient pas pour Twitter Blue.Au final, Elon Musk a opté pour une formule à 8 dollars par mois , énonçant un certain nombre d'avantage à disposer d'un tel type de compte.Musk a également écrit que le prix de 8 dollars sera « ajusté par pays proportionnellement à la parité du pouvoir d'achat ». Le Twitter Blue remanié offrira « priorité dans les réponses, les mentions et les recherches, ce qui est essentiel pour vaincre les spams/les escroqueries », la possibilité de publier de longues vidéos et de l'audio, deux fois moins de publicités, et un « contournement du paywall pour les éditeurs désireux de travailler avec nous », a-t-il écrit. « Cela donnera également à Twitter une source de revenus pour récompenser les créateurs de contenu », a écrit Musk.Les responsables de Twitter ont demandé à certains employés de prendre des services de 12 heures, sept jours sur sept, afin de respecter les délais serrés de Musk, selon les communications internes. Les ordres de sprint sont venus sans aucune discussion sur la rémunération des heures supplémentaires ou le temps de compensation, ou sur la sécurité de l'emploi. L'achèvement des tâches avant la date limite de la première semaine de novembre est considérée comme une question décisive pour leur carrière chez Twitter.Dans une atmosphère de peur et de méfiance, de nombreux employés de Twitter ont cessé de communiquer entre eux sur les systèmes internes au sujet des problèmes liés au lieu de travail. De plus, certaines des chaînes Slack de Twitter sont devenues presque silencieuses, ont déclaré plusieurs employés.Les responsables de Twitter, quant à eux, ont été invités à effectuer des évaluations des performances et à envoyer à l'équipe de Musk des listes des employés à conserver, ont déclaré des personnes familières avec les discussions.Mais les managers eux-mêmes ressentent également la pression, certains racontant au New York Times qu'ils ont dormi dans les bureaux de Twitter vendredi et samedi.Les hauts responsables de Twitter ont été invités à des réunions avec Musk et son équipe la semaine dernière au siège de Twitter à San Francisco, où ils ont été invités à décrire le travail de leur division, ont déclaré au Times deux personnes impliquées dans les réunions. Certains responsables de Twitter ont déclaré au quotidien qu'ils avaient l'impression d'être évalués.Le Washington Post a rapporté que l'équipe de Musk prévoyait de supprimer environ un quart du personnel de Twitter lors d'une première série de licenciements, citant une personne familière avec les discussions qui ont eu lieu au siège de Twitter la semaine dernière.Pendant ce temps, Musk et son entourage se sont plongés dans les messages archivés dans les systèmes, recherchant ostensiblement des personnes à licencier et des budgets ou des projets à réduire. Dimanche, dans une démonstration de son accès illimité aux informations internes de l'entreprise, le PDG Elon Musk (qui se fait désormais appeler "Chief Twit" mais est officiellement PDG et unique directeur) a publié une capture d'écran à ses 112 millions d'abonnés répertoriés sur Twitter.La capture d'écran illustrait les commentaires du responsable de la sécurité et de l'intégrité de Twitter, Yoel Roth, en mai 2022. À l'époque, Musk tentait de se retirer de son accord d'achat de Twitter pour 54,20 $ par action. Au tribunal et en public, Musk avait vivement accusé Twitter de falsifier les mesures, en particulier de minimiser la quantité de spam, de faux comptes et de robots nuisibles qui existent sur la plateforme.Dans le message interne que Musk a rendu public, Roth a écrit de manière désobligeante sur une personne impliquée dans l'entreprise nommée Amir, et a également fait remarquer que si Amir continuait à lui raconter des foutaises, « mon itinéraire d'escalade est "les OKR d'Amir sont entièrement basés sur des mesures frauduleuses et il s'en fiche et essaie peut-être activement de cacher la balle". Faisant littéralement ce qu'Elon nous accuse de faire »Musk a allégué dans un tweet que « le conseil d'administration de Wachtell et Twitter a délibérément caché cette preuve au tribunal ». Il a également semblé menacer de nouvelles poursuites judiciaires, écrivant: « Restez à l'écoute, plus à venir ... »Source : Elon Musk Quelle lecture faites-vous de cette situation ?