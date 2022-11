Avant son rachat de l'entreprise pour 44 milliards de dollars, la coche bleue était accordée aux célébrités et aux journalistes vérifiés par la plateforme, précisément pour empêcher les usurpations d'identité. Désormais, n'importe qui peut en obtenir une, à condition d'avoir un téléphone, une carte de crédit et 8 dollars par mois. Mais le nouveau service a rapidement été victime d'imposteurs, les utilisateurs parodiant tout le monde, du pape François à George W. Bush. Nintendo, Lockheed Martin, les sociétés Tesla et SpaceX de Musk ont également été usurpées, de même que les comptes de plusieurs sportifs professionnels.Lorsqu'une vague de comptes imposteurs a commencé à utiliser les coches vérifiées du service d'abonnement payant Blue de Twitter pour publier des tweets trompeurs tout en prétendant être certaines des plus grandes marques du monde, cela a créé un tel chaos qu'Elon Musk n'a apparemment pas eu d'autre choix que de révoquer entièrement les coches payantes. Certains utilisateurs ont commencé à signaler que l'option permettant de payer 7,99 dollars pour un abonnement à Twitter Blue avait disparu, tandis que d'autres, qui avaient été vérifiés auparavant, ont constaté que leurs coches bleues "officielles" avaient été rétablies.Selon Reuters, Twitter a annoncé aujourd'hui qu'il avait rétabli les badges "Officiel" sur certains comptes, mais comme Twitter n'a pas de service de communication, il est difficile de vérifier si la vérification payante a effectivement disparu pour de bon ou si elle a simplement été désactivée temporairement. Le service de communication de la société a été vidé de sa substance lors des licenciements.D’après Zoe Schiffer, rédactrice en chef du site technologique Platformer, ce message a été posté dans le Slack de Twitter pour clarifier la situation : « Une mise à jour de ce que nous avons fait ce soir : nous avons caché le point d'entrée de Twitter Blue, ajouté le label 'officiel' pour les annonceurs SEULEMENT. Remarque : il existe au moins un moyen pour les utilisateurs de s'inscrire à Blue. Les anciens utilisateurs de Blue peuvent se rendre sur la page des abonnements et effectuer une mise à niveau. Note 2 : Les abonnés actuels de Blue auront toujours accès à leurs fonctionnalités Blue. »Musk avait précédemment tenté de lutter contre l'usurpation d'identité via Twitter Blue en déployant des labels "officiels" pour les entreprises, les organisations et les personnalités, mais lorsque cela n'a pas fonctionné, Musk a rapidement « tué » les labels.La version remaniée de Twitter Blue semblait être l'idée à laquelle Musk croyait le plus, pensant que la coche convoitée pourrait être vendue à la moitié de la base d'utilisateurs de Twitter apparemment facilement. Il n'avait pas tort de penser qu'il y aurait de l'intérêt, mais dans certains tweets, il a plaisanté en disant qu'une partie de sa stratégie consistait à prendre de l'argent facile aux personnes qui veulent se faire passer pour des comptes. Toute personne qui paie pour une coche risque d'être suspendue définitivement si son compte n'est pas clairement étiqueté "parodie" dans le nom, dit maintenant Musk, et aucun remboursement ne sera accordé.Twitter perdant des revenus publicitaires, il semble que si la stratégie de Musk était d'augmenter les profits en faisant payer et en suspendant des tonnes de faux comptes, elle n'a pas porté ses fruits. Musk a indiqué sur Twitter qu'il s'attendait à faire passer les utilisateurs de Twitter par des phases chaotiques d'essais et d'erreurs pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.Le milliardaire se présente comme riant en même temps que ceux qui retweetent des « tweets extrêmement drôles » provenant de ces comptes parodiques controversés : des comptes que Twitter n'a pas encore prouvé qu'il pouvait rapidement attraper et suspendre avant que des dommages ne soient causés aux grandes marques.Toutefois Musk sait que tous les utilisateurs qui s'appuient sur Twitter Blue pour semer la confusion en usurpant l'identité d'une marque n'ont pas forcément publié des blagues « incroyablement drôles ». Hier, l'un des faux messages les plus inquiétants a été celui d'un compte se faisant passer pour la marque pharmaceutique Eli Lilly, qui a faussement annoncé aux diabétiques que l'insuline était désormais gratuite. La marque a dû s'excuser sur Twitter après que le faux compte ait été retweeté des milliers de fois, y compris par ceux qui semblaient croire que la nouvelle était vraie. C'est là que Musk fixe apparemment la limite pour ce qui est de « tromper » les utilisateurs de Twitter. Peu de temps après, les plaisanteries ont repris, avec un autre faux compte imitant le tweet d'excuse du compte officiel d'Eli Lilly, utilisant une formulation similaire pour se moquer de la marque qui fait payer son insuline 400 dollars.La seule façon de mettre fin à cette spirale était de révoquer la vérification payante, semble-t-il, mais il est difficile d'imaginer que Musk ait repris le contrôle de la plateforme en revenant sur sa première grande idée de monétisation de Twitter.Il existe désormais deux catégories de "vérifications bleues" et elles semblent identiques. L'une comprend les comptes vérifiés avant que Musk ne prenne la barre, et indique que « Ce compte est vérifié parce qu'il est remarquable dans le domaine du gouvernement, de l'actualité, du divertissement ou d'une autre catégorie désignée » ; un message que l'on peut voir en cliquant sur la coche elle-même. L'autre note que le compte est abonné à Twitter Blue.Pour les annonceurs qui ont mis en veilleuse leur activité sur Twitter, les faux comptes pourraient être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car le parcours semé d'embûches de Musk à la tête de la plateforme, qui a licencié la moitié de ses effectifs et provoqué des départs très médiatisés, soulève des questions quant à sa capacité de survie.Hier, d'autres dirigeants clés ont quitté Twitter en raison de l'échec du déploiement de Twitter Blue, dont Yoel Roth, le principal responsable de l'intégrité de Twitter. La rumeur voulait que la responsable des ventes Robin Wheeler ait également démissionné, mais jeudi soir, elle a tweeté : « Je suis toujours là ». Pendant ce temps, Musk continue de tweeter que tout va bien et que les utilisateurs de Twitter se connectent à des taux atteignant des sommets historiques, probablement en raison de ce spectacle.Source : Twitter ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?