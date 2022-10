Les ingénieurs de Twitter invités à imprimer le code sur lequel ils ont travaillé ces 30 à 60 derniers jours et à les donner à Elon Musk

Les ingénieurs de Twitter invités à présenter leur code

« L'oiseau est libéré », a tweeté Elon Musk quelques heures après la clôture de son achat de 44 milliards de dollars, devenant le PDG d'une nouvelle société privée. Plus de 2 millions de personnes ont cliqué sur le bouton "J'aime", impatientes de voir ce que l'homme le plus riche du monde pourrait leur réserver.Elon Musk a ajouté l'entreprise Twitter à son empire commercial après des mois d'escarmouches juridiques. Il a célébré l'événement en licenciant des membres de la direction. Musk a licencié Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et le directeur financier Ned Segal, tous deux présents dans le bâtiment au moment des faits et escortés par la sécurité, selon Reuters. Vijaya Gadde, le responsable politique de l'entreprise, que Musk avait publiquement critiqué, a également été évincé. Sean Edgett, le directeur juridique, est également parti, rapporte le New York Times. Sarah Personette, responsable de la clientèle, a également été licenciée. Les cadres ont été grassement payés : Agrawal a reçu 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette, qui a tweeté qu'elle était ravie du rachat par Musk, a reçu 11,2 millions de dollars.L'entrepreneur, qui dirige également Tesla Inc. et SpaceX, pourrait éventuellement céder le rôle de PDG de Twitter à plus long terme, a ajouté indiqué une personne ayant connaissance du sujet.Des questions subsistent quant à ce que Musk prévoit de faire avec Twitter maintenant qu'il en est propriétaire, bien qu'il ait fait un certain nombre de commentaires publics. Il faut dire que l'acquisition de Twitter met l'homme le plus riche du monde à la tête d'un réseau social en difficultés et les investisseurs, ainsi que le public, attendent de voir mises en œuvre ses stratégies pour redresser la barre.De l'extérieur, et surtout pour ses partisans, il semblait que Twitter avait enfin le leader fort qui lui manquait depuis si longtemps. Son Tesla est un phénomène qui a contribué à faire entrer les véhicules électriques dans le courant dominant, et son SpaceX a inspiré d'innombrables imaginations avec ses fusées réutilisables.De l'intérieur, cependant, l'arrivée de Musk a été vécue principalement comme un chaos. Depuis plus d'une journée, les employés sont privés de toute communication officielle à l'échelle de l'entreprise de la part de leurs nouveaux dirigeants. Une réunion générale prévue jeudi après-midi a été annulée brusquement quelques heures après son annonce, vraisemblablement depuis que la purge de Musk avait commencé et que les dirigeants restants de l'entreprise n'avaient plus de réponses claires à donner.Le premier jour de travail, c'est à dire vendredi, certains ingénieurs ont commencé à recevoir des demandes des intermédiaires de Musk. Il aimerait voir le code logiciel le plus récent qu'ils aient écrit, ont-ils dit aux ingénieurs. Et il aimerait qu'ils impriment le code et le lui montrent.Certains prétendent que cette information est vrai, se demandant tout de même ce quelle est la pertinence de montrer du code à Elon Musk qui n'a pas un profil de développeur :« Musk n'est pas un développeur. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il ferait avec les PDF? Imprimer et se torcher avec eux ? PS. En passant, oui, c'est vrai. Un certain nombre de développeurs Twitter dans nos cercles partagent des histoires et des larmes. C'est vraiment fou là-bas ».Selon un rapport de Bloomberg, plusieurs ingénieurs de Tesla ont été appelés au siège de Twitter à San Francisco pour montrer le code de l'entreprise aux ingénieurs de Tesla. Les ingénieurs ont été invités à montrer le code afin « qu'ils puissent évaluer et expliquer à Musk ce dont l'entreprise a besoin ».Le rapport suggère également que le code de Twitter a été gelé lors de la conclusion de l'accord pour s'assurer que personne ne s'en mêle. Une chose similaire s'était produite lorsque l'accord d'acquisition de Twitter avait été annoncé pour la première fois. Les représentants de Twitter ont refusé de commenter la nouvelle décision de Musk.Musk a également tweeté vendredi que Twitter formerait un conseil de modération de contenu "avec des points de vue très divers". Musk a déclaré qu'aucune décision majeure en matière de contenu ou de rétablissement de compte ne se produira avant la réunion du conseil."Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant que ce conseil ne se réunisse", a écrit Elon Musk sur Twitter.Le nouveau propriétaire Elon Musk a annoncé vendredi qu'il formerait un "conseil de modération de contenu" sur Twitter pour évaluer la future politique de publication et de rétablissement des comptes interdits.Selon un rapport de Reuters, le milliardaire Elon Musk a été inondé de demandes et de demandes de la part de propriétaires de comptes faux et interdits et de dirigeants mondiaux.Le flot de demandes souligne le défi auquel Elon Musk est confronté - équilibrer une promesse de restaurer la liberté d'expression tout en empêchant la plate-forme de sombrer dans un "paysage infernal", comme il l'avait promis dans une lettre ouverte aux annonceurs jeudi.L'ancien président américain Donald Trump, qui a été définitivement banni de Twitter pour des accusations d'incitation à la violence après les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021, a salué la prise de contrôle, mais a peu parlé d'un retour sur Twitter. "Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays."Comprenez-vous la décision d'imprimer son code ? De le donner à Elon Musk ?