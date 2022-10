« C'était terrible, car ma famille et moi vivons dans la même maison. Je me sentais donc très coupable de leur dire : s'il vous plaît, ne passez pas derrière la caméra, car je pourrais être renvoyée. Teleperformance [l’entreprise française pour laquelle elle travaillait] est particulièrement paranoïaque à l'idée que les gens puissent voir ce que nous faisons », rapporte l’ancienne modératrice.Certains motifs sont néanmoins susceptibles d’expliquer pourquoi TikTok requiert des modérateurs qu’ils gardent la caméra allumée lors du processus de passage en revue des contenus de la plateforme. La manœuvre peut permettre de s’assurer que le modérateur ne dispose pas de caméra lui permettant de faire une copie des contenus de maltraitance, de violence armée ou de façon plus globale jugés offensants ; une autre raison susceptible de justifier la nécessité de garder la caméra allumée est que le modérateur ne montre pas le contenu à ses enfants ou aux occupants de la maison. En sus, une motif supplémentaire est que si le modérateur tente de se suicider à cause de ce qu'il voit, TikTok peut envoyer des médecins et des chargés de relations publiques pour une prise en charge immédiate.Le cas de cette modératrice fait suite à l’ouverture d’une procédure judiciaire par un employé situé aux Pays-Bas contre la société Chetu basée en Floride. L’employé n’était pas satisfait d’être surveillé 9 heures par jour via une formule qui incluait le partage de son écran et la diffusion en continu de sa webcam. Lorsqu'il a refusé au motif de protéger sa vie privée, il a été licencié pour ce que la société a déclaré être un refus de travailler et une insubordination. Les documents en lien avec l’action en justice font même état de ce que la société a estimé que la surveillance via la webcam ne diffère pas de celle qui résulte de la présence physique dans un bureau.En général, les patrons considèrent que c’est un manque d’engagement de la part des employés que d’éteindre leurs webcams. C’est ce qui ressort d’un sondage qui souligne que 90 % des chefs d’entreprises américaines n’envisagent pas d’avenir à long terme avec des employés qui ne se soumettent pas à leur exigence de garder leur caméra allumée Chez Microsoft, on est d’avis que la surveillance active des employés est une erreur. C’est ce que suggère une récente sortie de Satya Nadella sur la question : « Tout d'abord, je pense que n'importe quel produit, y compris tous nos produits, doit être construit en s'assurant que les lois sur la vie privée sont toutes intégrées dans le produit. Maintenant si vous vous demandez à quoi servent tous ces outils, en fin de compte, pour les entreprises, ils sont destinés à aider leurs employés à s'épanouir. Parce que la seule façon pour une entreprise de réussir et d'être productive est que les employés ressentent ce sentiment d'autonomisation, ce sentiment d'énergie et de connexion pour la mission de l'entreprise et non pour faire un travail significatif. Donc pour moi, il ne s'agit pas de surveillance, mais plutôt d'aider les employés à s'épanouir, ce qui doit être l'objectif principal de l'utilisation de ces outils. »Source : The Bureau Of Investigative JournalismWebcam des employés en télétravail toujours allumée ou éteinte à l’intention de leurs employeurs : de quel bord êtes-vous ?Y a-t-il une certaine pertinence pour les employeurs à faire usage de tels outils ?Accepteriez-vous de travailler en étant surveillé de façon aussi active ?