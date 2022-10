Musk prévoit de doubler les revenus de Twitter

Pourcentage d'adultes américains qui ont déclaré avoir déjà utilisé Twitter

Aujourd'hui, alors que Musk fait toujours l'objet d'une enquête fédérale pour sa conduite en matière de fusion, le Washington Post rapporte que si Musk rachète Twitter, il prévoit de réduire les effectifs de Twitter de près de 75 % une fois qu'il aura finalisé le rachat de l'entreprise de médias sociaux, une décision qui risque de provoquer le chaos parmi les employés, selon un nouveau rapport du Washington Post. Et c'est sans parler du projet de Musk de rétablir les comptes de personnalités d'extrême droite comme l'ancien président Donald Trump.L’administration Biden envisagerait de lancer des enquêtes de sécurité nationale sur les accords de Musk concernant Twitter et l'Internet par satellite Starlink. Ces examens pourraient finir par bloquer l'accord sur Twitter, ce qui, selon de nombreux commentateurs, est exactement ce que Musk veut.La juge de la Cour de chancellerie du Delaware, Kathaleen McCormick, a accordé la demande de suspension d'Elon Musk dans une ordonnance qui donne aux parties trois semaines pour négocier et conclure la fusion. Le procès ne commencera pas le 17 octobre comme prévu et serait entièrement annulé si la fusion se clôt d'ici la fin de ce mois. Si les pourparlers échouent, un procès serait prévu en novembre.Les banques qui financent à hauteur de 13 milliards de dollars l'acquisition de Twitter par le PDG de Tesla, Elon Musk, ont renoncé à céder la dette aux investisseurs en raison de l'incertitude entourant le sort et les pertes de la société de médias sociaux, ont déclaré des personnes au fait de la question. Elon Musk aurait l'intention de détruire Twitter pour le transformer en WeChat , une application qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à toute une série de services allant des communications à l'appel d'un VTC. WeChat est parfois décrit comme étant à la fois Facebook, Twitter, Snapchat et PayPal. « Je pense que si nous pouvons atteindre cela, ou même nous en approcher chez Twitter, ce serait un immense succès », avait indiqué Must.L'incertitude entourant la conclusion de l'opération a également empêché les banques de commercialiser la dette. Également, les banques ne prévoient pas de syndiquer la dette, comme c'est généralement le cas pour ce type d'acquisition, et prévoient plutôt de la garder dans leurs bilans jusqu'à ce que les investisseurs aient plus de motivation.Après que Musk ait déclaré qu'il était à nouveau disposé à honorer son accord initial, la société cherche sans surprise à s'assurer que Musk ne rompra pas à nouveau le contrat de fusion avant d'accepter de suspendre le litige entre les deux parties. Musk a tenté de se dégager de l'accord, arguant que Twitter l'a trompé sur le nombre de comptes de spam sur la plateforme, et n'a accepté de se conformer à la date limite du 28 octobre fixée par un juge du tribunal du Delaware pour conclure la transaction qu'au début du mois. Il n'a pas révélé de détails sur la nouvelle direction et le nouveau plan d'affaires de Twitter, et de nombreux investisseurs se retiendraient pour avoir plus de détails.Les responsables américains ne seraient pas à l'aise avec les tweets de Musk qui menaçaient d'arrêter de financer le service Starlink en Ukraine et évoquaient des solutions à la guerre qui seraient favorables au président russe Vladimir Poutine. Les inquiétudes concernant le fait que Musk tire des fonds de Twitter d'investisseurs étrangers auraient commencé à s'intensifier au sein de l'administration Biden, qui tente d'éviter les menaces de sécurité nationale entourant les transactions de Musk.Les discussions actuelles viseraient à déterminer si les États-Unis disposent des outils juridiques nécessaires pour examiner les transactions de Musk.Il y’aurait cepenant une possibilité dans la loi régissant le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un groupe interagences dirigé par le département du Trésor qui examine les acquisitions d'entreprises américaines par des acheteurs étrangers. Mais selon des analystes, il n'est pas certain que la loi permette de lancer des examens de sécurité nationale sur les transactions de Musk. Et même si le CFIUS lançait des examens, tout le monde serait tenu dans l'ignorance. Le département du Trésor aurait déclaré que le CFIUS ne fait aucun commentaire sur les acquisitions qu'il est en train d'examiner, et qu'il sera donc difficile de savoir si les États-Unis tentent d'emprunter cette voie.Musk a déclaré qu'il prévoyait de doubler les revenus de Twitter en seulement trois ans, tout en triplant le nombre d'utilisateurs quotidiens du service de médias sociaux. Comment Musk compte-t-il y parvenir avec une équipe aussi réduite ? La réponse se trouve peut-être dans les SMS que le milliardaire a échangé avec l'investisseur technologique Jason Calacanis, rendus publics le mois dernier dans le cadre du procès intenté par Twitter.Calacanis a inondé Musk de nombreuses idées pour améliorer Twitter, notamment en augmentant le nombre d'utilisateurs vérifiés, en donnant aux utilisateurs payants de meilleurs avantages et en payant une « équipe de créateurs » pour qu'ils publient d'abord du contenu sur Twitter.Calacanis a également suggéré d'imposer aux employés de Twitter de venir au bureau au moins deux jours par semaine, ce qui, selon lui, entraînerait le départ volontaire d'environ 20 % des effectifs. Musk a semblé extrêmement réceptif à toutes les idées avancées par Calacanis. « Tu veux être un conseiller stratégique si ça marche ? » Musk a envoyé un texto à Calacanis le 23 avril. « 100 % » a répondu Calacanis. « Membre du conseil d'administration, conseiller, peu importe... vous avez mon épée ».La Maison Blanche est également préoccupée par le fait que les décisions commerciales de Musk pourraient constituer un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, d'autant plus que sa société SpaceX reçoit des milliards de dollars de financement du gouvernement américain. Et si rien n'indique que l'accord de Musk sur Twitter ou les contrats Starlink fassent actuellement l'objet d'un examen de sécurité nationale par le Trésor américain, cela pourrait changer rapidement.Pourquoi l'administration Biden s'inquiéterait-elle du fait que Musk puisse affaiblir la sécurité nationale ? Pour commencer, la proximité de Musk avec le Parti communiste chinois n'est pas une bonne chose. Musk a récemment suggéré que Taïwan devrait céder un certain contrôle démocratique au Parti communiste chinois, ce qui lui a valu les louanges des responsables de Pékin.Étant donné que Twitter recueille un grand nombre de données sur les Américains - selon Pew Research, environ un adulte américain sur cinq (23 %) dit utiliser Twitter. La part des Américains qui utilisent la plateforme est restée constante au cours des dernières années et est similaire à celle des utilisateurs de Snapchat (25 %) et de WhatsApp (23 %). Mais une part beaucoup plus importante d'adultes américains utilise YouTube (81 %), Facebook (69 %) et Instagram (40 %). Alors, la Maison Blanche considère qu'il existe un risque potentiel qu'un Twitter détenu par Musk finisse par fournir des données sur les Américains à la Russie.Musk a également repris les arguments russes concernant la guerre en Ukraine, suggérant que l'Ukraine devrait permettre à Vladimir Poutine de conserver la Crimée, une région que l'autocrate russe a illégalement annexée en 2014. Plus récemment, Poutine s'est emparé de quatre autres sections de l'Ukraine, et Musk a déclaré qu'il ne voulait plus financer aucun service Internet par satellite Starlink dans le pays déchiré par la guerre. Musk avait présenté Starlink en Ukraine comme une sorte de don de bienfaisance, mais il a officiellement demandé à la Commission européenne d'approuver le projet.Pensez-vous que Musk pourrait se permettre d'affaiblir la sécurité nationale en fournissant des données des Américains à Poutine ?Pourquoi, selon vous, l'administration Biden s'inquiéterait-elle du fait que Musk puisse affaiblir la sécurité nationale ?Musk a déclaré qu'il prévoyait de doubler les revenus de Twitter en seulement trois ans. Pourra-t-il parvenir avec une équipe réduite ?