Une réduction si drastique du personnel entraînera un « effet en cascade »

Ce sera un défi herculéen de rendre Twitter, une entreprise déjà en difficulté, plus rentable, selon un analyste financier

« Twitter ne vaut manifestement que 10 à 12 milliards de dollars », selon une entreprise ayant investi dans l'accord Musk - Twitter

Des projections optimistes présentées aux investisseurs, alimentées par de fortes suppressions d'emplois

La performance forcée

Les effectifs de Twitter risquent d'être frappés par des coupes massives dans les mois à venir, quel que soit le propriétaire de l'entreprise, les interviews et les documents obtenus par le Washington Post montrent un changement susceptible d'avoir un impact majeur sur sa capacité à contrôler les contenus préjudiciables et à empêcher la crise de la sécurité des données.Elon Musk a déclaré aux investisseurs potentiels dans son accord pour acheter l'entreprise qu'il prévoyait de se débarrasser de près de 75% des 7 500 employés de Twitter, réduisant l'entreprise à un peu plus de 2 000 employés.Même si l'accord Twitter de Musk échoue (et il y a peu d'indications maintenant que ce sera le cas) de grosses coupes sont attendues : la direction actuelle de Twitter prévoit de réduire la masse salariale de l'entreprise d'environ 800 millions de dollars d'ici la fin de l'année prochaine, un nombre qui signifierait le départ de près d'un quart des effectifs, selon des documents sociaux et des entretiens avec des personnes familières avec les délibérations de l'entreprise. La société prévoyait également de procéder à des coupes importantes dans son infrastructure, y compris les centres de données qui assurent le fonctionnement du site pour plus de 200 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque jour.L'ampleur des coupes, qui n'ont pas été signalées auparavant, aide à expliquer pourquoi les responsables de Twitter étaient impatients de vendre à Musk : l'offre de 44 milliards de dollars de Musk, bien qu'hostile, est un ticket d'or pour l'entreprise en difficulté, aidant potentiellement sa direction à éviter des annonces douloureuses qui aurait démoralisé le personnel et peut-être paralysé la capacité du service à lutter contre la désinformation, les discours de haine et le spam.L'impact de ces licenciements serait probablement immédiatement ressenti par des millions d'utilisateurs, a déclaré Edwin Chen, un scientifique des données anciennement responsable des mesures de spam et de santé de Twitter et maintenant PDG de la start-up de modération de contenu Surge AI. Il a déclaré que même s'il pensait que Twitter était en sureffectif, les réductions de masse salariale proposées par Musk étaient « inimaginables » et exposeraient les utilisateurs de Twitter à des risques de piratage et d'exposition à du matériel offensant tel que la pornographie juvénile.« Ce serait un effet en cascade », a-t-il dit, « où vous auriez des services en panne et les gens qui resteraient n'auraient pas les connaissances institutionnelles pour les remettre en marche, et seraient complètement démoralisés et voudraient partir d'eux-mêmes ».Jeudi, Sean Edgett, un avocat de Twitter, a envoyé une note à tous les employés disant que l'entreprise n'avait aucune confirmation de Musk concernant ses plans. Les « discussions sur les économies de coûts » à plus petite échelle de Twitter ont été suspendues une fois l'accord de fusion signé, a déclaré Edgett, selon un e-mail consulté par The Post.Dans les groupes internes de Slack, les employés de Twitter ont réagi à la nouvelle avec colère et résignation, se soutenant mutuellement et faisant des blagues sur la tourmente des derniers mois, selon des personnes familières avec les conversations.Twitter et Musk devraient conclure l'achat d'ici vendredi prochain. La planification de la clôture avance en toute bonne foi après des mois de batailles juridiques, disent des personnes familières avec les négociations qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations internes. Si l'accord se conclut, Musk deviendrait immédiatement le nouveau propriétaire de Twitter.« La partie la plus facile pour Musk a été d'acheter Twitter et la partie la plus difficile est de le réparer », a estimé Dan Ives, analyste financier chez Wedbush Securities. « Ce sera un défi herculéen que de renverser la tendance ».Nell Minow, experte en gouvernance d'entreprise et vice-présidente de ValueEdge Advisors, a déclaré que Musk était probablement en train de proposer des plans ambitieux à des investisseurs potentiels, mais qu'il aura des difficultés à mettre en œuvre ses propositions.« Il doit être capable de montrer ce qu'il se passera après qu'il ait procédé à la réduction du personnel », indique-t-elle. « Par quoi va-t-il les remplacer, l'IA ? »Les dirigeants de l'entreprise ont répété à plusieurs reprises aux employés qu'il n'y avait pas de plans de licenciement immédiat lors des assemblées publiques. Lors de la seule mairie à laquelle il a assisté, en juin, Musk a été ostensiblement posé une question sur les licenciements. Il a répondu qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle les moins performants devraient rester employés.Mais les nouveaux détails, qui reflètent les conversations de ces derniers mois, mettent en évidence la nature extrême de la transformation prévue de Twitter par Musk dans l'optique de rendre plus rentable l'entreprise en difficulté. Twitter n'a jamais atteint les marges bénéficiaires ou la taille d'autres sites sociaux comme Meta et Snap. Et le plan de Musk de privatiser l'entreprise, la libérant au passage de l'obligation de plaire à Wall Street, était l'une des principales raisons pour lesquelles l'ancien PDG et co-fondateur Jack Dorsey a soutenu l'offre de Musk.Et la lutte de pouvoir entre Elon Musk et Twitter sur la plateforme, puis devant les tribunaux, ont eu un impact sévère sur l'entreprise. Elon Musk fait face à une importante attrition des travailleurs, à un ralentissement de l'embauche, à des projets au point mort et à un cours boursier volatil.Récemment, Andrea Walne, associée générale de Manhattan Venture Partners, une entreprise qui a investi dans l'accord, a déclaré à Business Insider qu'elle pensait que Twitter ne valait que 10 à 12 milliards de dollars et que d'autres partenaires essayaient de sortir. Musk lui-même a déclaré que lui et ses investisseurs « payaient manifestement trop cher » pour la plateforme lors de l'appel aux résultats de Tesla mercredi.Musk a suggéré qu'il assouplirait les normes de modération du contenu et favoriserait la restauration du compte de l'ancien président Donald TrumpMusk a déclaré aux investisseurs qu'il prévoyait de doubler ses revenus en trois ans et de tripler le nombre d'utilisateurs quotidiens pouvant voir des publicités au cours de la même période, bien qu'il n'ait fourni que peu de détails sur la manière dont il atteindrait ces objectifs.Twitter estime que ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables (MDAU), définis comme le nombre d'utilisateurs éligibles pour voir des publicités, sont de 237,8 millions, en hausse de 16,6% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Mais les documents qui ont émergé dans la bataille judiciaire de Twitter avec Musk indiquent des chiffres bien inférieurs, la partie de Musk affirmant, en utilisant les propres données de Twitter, que moins de 16 millions d'utilisateurs voient la grande majorité des publicités.De plus, le temps que ces utilisateurs passent à naviguer sur Twitter a diminué de 10 % au cours de 2021 et n'a que légèrement récupéré au premier trimestre 2022, selon les entretiens.Éviscérer puis remodeler le personnel en réembauchant des personnes choisies fait partie intégrante des ambitions de Musk, selon des entretiens et des documents. Bien que Musk ait précédemment indiqué qu'il serait ouvert à la suppression de personnel (les documents juridiques montrent qu'il était d'accord avec un ami sur un texte indiquant que le nombre d'employés de l'entreprise n'était pas justifié par ses revenus par rapport à d'autres entreprises technologiques) il n'a pas proposé de chiffres spécifiques publiquement.Dans les présentations préparées pour les investisseurs et autres parties intéressées, les projections commerciales optimistes de Musk ont ​​été alimentées en partie par de fortes suppressions d'emplois dans ce que l'on a appelé une organisation « gonflée ». Un investisseur potentiel, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour décrire franchement les propositions de Musk, les a comparées à des rachats par emprunt, où les entreprises sont rendues rentables grâce à des réductions dévastatrices de la main-d'œuvre et des opérations.Mais Musk a déclaré à ses associés qu'il pensait que réduire considérablement la taille de l'entreprise était la première étape pour exécuter une stratégie de redressement qui impliquerait ensuite de faire venir des travailleurs plus efficaces et apporter des innovations rentables. Celles-ci incluent l'expansion de nouveaux services qui, selon lui, pourraient générer plus de revenus, comme une entreprise d'abonnement où les gens paient pour s'abonner à du contenu exclusif de personnalités et d'influenceurs puissants. (Twitter expérimente actuellement un tel modèle, appelé Twitter Blue).Mais les propres données de Twitter ont révélé que les abonnements peuvent ne pas générer de nouveaux revenus significatifs, selon les entretiens. En effet, les utilisateurs qui voient le plus d'annonces - environ le 1% des utilisateurs les plus performants aux États-Unis - sont également les plus susceptibles de rejoindre un service d'abonnement. S'ils commençaient à payer un abonnement mensuel et devenaient sans publicité, le programme pourrait cannibaliser la partie la plus lucrative de l'activité publicitaire actuelle de Twitter.Le budget de Twitter pour les effectifs - environ 1,5 milliard de dollars l'an dernier - comprend de nombreux vendeurs de publicité très bien payés et plusieurs milliers d'ingénieurs. La société dépense également des centaines de millions pour des entreprises sous-traitantes qui paient des gens pour examiner les rapports de discours de haine, d'abus sexuels sur des enfants et d'autres contenus laids et enfreignant les règles sur Internet. La rémunération médiane de Twitter – le point auquel la moitié gagne plus et la moitié gagne moins – est d'environ 240 000 $ pour tous les employés et 308 000 $ pour les ingénieurs.Certaines des réductions prévues d'effectif ont été suspendues en attendant la vente à Musk, qui a été annoncée en avril.L'entreprise met en place un système d'évaluation des performances appelé performance forcée ou, qui oblige les managers à noter les employés sur une courbe numérique, de sorte qu'un pourcentage défini de travailleurs sera toujours marqué comme peu performant, selon l'un des documents de l'entreprise. Cette décision a été critiquée par les membres du personnel, mais Twitter affirme que d'autres entreprises technologiques ont les mêmes pratiques.Le personnel des ressources humaines de Twitter a déclaré aux employés qu'il ne prévoyait pas de licenciements massifs, mais des documents montrent que de vastes plans visant à licencier du personnel et à réduire les coûts d'infrastructure étaient déjà en place avant que Musk ne propose de racheter l'entreprise. Musk se serait alors appuyé sur ces plans en ciblant d'abord les personnes peu performantes – les personnes désignées par le système des ressources humaines de l'entreprise comme « pas sur la bonne voie » ou recevant une note inférieure à 3 sur 5 – avant de passer à d'autres phases de réduction des effectifs.Que pensez-vous ducomme mesure de performance ?Quels seraient, selon vous, ses avantages et ses inconvénients ?Êtes-vous surpris de voir Elon Musk vouloir l'adopter, même si plusieurs autres entreprises comme General Electric, Microsoft et Goldman Sachs l'ont abandonnée ?Êtes-vous surpris de voir Elon Musk vouloir diminuer drastiquement le personnel de Twitter ?Que pensez-vous des propos d'Edwin Chen qui pense que les réductions de masse salariale proposées par Musk exposeraient les utilisateurs de Twitter à des risques de piratage et d'exposition à du matériel offensant tel que la pornographie juvénile ?Partagez-vous les propos de Manhattan Venture Partners qui pense que Twitter ne vaut manifestement que 10 à 12 milliards de dollars et certainement pas les 44 milliards de dollars qu'Elon Musk va lui donner ?