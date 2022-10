Depuis 2014-15, TikTok a vu le jour ; l'utilisation de Facebook a diminué ; Instagram et Snapchat se sont développés

Elon Musk a finalement décidé d’honorer l’accord qu’il a signé en avril 2022 malgré le conflit avec Twitter qui dure déjà depuis plusieurs mois. Elon Musk a proposé au réseau social de boucler le rachat dans les termes initialement convenus, c'est-à-dire 54,20 dollars par action, ce qui représente environ 44 milliards de dollars en tout. Une décision qui a surpris plus d'un étant donné qu’Elon Musk prépare son procès contre le réseau social en pointant entre autres le pourcentage de bots qui serait supérieur aux 5% avancés par Twitter.Oui, Twitter peut être informatif, divertissant et enragé. Pour un sous-ensemble de ses utilisateurs, Twitter est fascinant, addictif et périodiquement utile. C'est différent, cependant, d'être vital. Et, ce qui est inquiétant pour Musk ou pour quiconque possède Twitter dans un avenir proche, il y a une chance réelle que l'importance de Twitter, quelle qu'elle soit, soit en déclin permanent.Selon Pew reseach, un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion, analyse de contenu indique que, seuls 23 % des adolescents américains disent utiliser Twitter aujourd'hui, contre 33 % en 2014. C'est peut-être pour cette raison qu'Elon Musk lance l'idée de transformer Twitter en quelque chose d'autre . « L'achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application tout-en-un », a tweeté Musk.Musk a parlé d'une application appelée "X", une idée qu'il développe en ces termes :. D'après les commentaires passés du milliardaire, ce service pourrait ressembler à l'application chinoise WeChat. Il n'a pas fourni beaucoup de détails au-delà d'un tweet d'une phrase, mais il est un fervent admirateur de WeChat.Il s'agit d'applications qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à toute une série de services allant des communications à l'appel d'un VTC. WeChat est parfois décrit comme étant à la fois Facebook, Twitter, Snapchat et PayPal. « Je pense que si nous pouvons atteindre cela, ou même nous en approcher chez Twitter, ce serait un immense succès », a indiqué Must.À sa sortie en 2011, WeChat n'était qu'une simple application mobile de messagerie textuelle et vocale. Cependant, il a rapidement évolué pour devenir une application permettant au Chinois de faire presque tout en ligne, soit une sorte de mini-Internet utilisé quotidiennement par plus d'un milliard de personnes. Musk a songé à voix haute à rendre Twitter plus utile, indiquant qu'il souhaitait qu'il ressemble davantage à WeChat et à TikTok, le service de partage de vidéos de ByteDance qui a pris son essor aux États-Unis. Le milliardaire a également établi un parallèle avec d'autres applications très répandues dans certaines régions d'Asie.De façon réaliste, la plupart des gens ne passent pas de temps sur Twitter. Même si l'on tient compte des utilisateurs de tous âges, Twitter n'est pas du tout aussi populaire que les autres réseaux sociaux. Certes, ses 238 millions d'utilisateurs mensuels sont éclipsés par les suspects évidents que sont Facebook, Instagram et WhatsApp, mais il est également beaucoup plus petit que Snapchat, qui compte 347 millions d'utilisateurs quotidiens, et WeChat, l'application chinoise qui se targue de compter 1,2 milliard d'utilisateurs actifs.Twitter reste fermement basé sur le texte à une époque où une grande partie du monde adopte les images et la vidéo. Le meilleur argument réaliste de l'importance de Twitter est peut-être celui de l'écrivain Ryan Broderick, qui le qualifie de « principal site web par lequel transite toute la culture » aux États-Unis.Broderick soutient que Twitter est simplement la couche supérieure des médias sociaux, principalement parce qu'il est assez facile d'y effectuer des recherches, surtout comparé à TikTok. C'est un guide vers le reste de l'Internet, pas un lieu de rencontre. Mais il est facile de comprendre pourquoi certains utilisateurs de Twitter - en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de la politique accordent tant de valeur à Twitter. Et une grande partie de cette valeur a été réconfortée pendant la campagne et la présidence de Donald Trump.Mais en regardant en arrière, on peut aussi comprendre pourquoi ces cas d'utilisation ne sont pas vraiment extensibles. Les manifestants peuvent toujours utiliser Twitter pour s'organiser, mais les régimes répressifs peuvent également exiger de Twitter qu'il retire des messages, ou bien ils peuvent le restreindre ou l'éteindre complètement, ou encore jeter les utilisateurs de Twitter en prison.Parier que quiconque - Elon Musk compris - peut redresser une entreprise de consommation numérique en perte de vitesse est une proposition très risquée, notamment parce que cela n'a jamais été fait auparavant. Une fois que les internautes ont décidé de passer à autre chose, ils ne reviennent jamais. Voir : Myspace, AOL, Yahoo. Voir aussi : Le projet de Mark Zuckerberg de créer une nouvelle entreprise de métavers pour remplacer son entreprise vieillissante Facebook.Source : ImageQuel est votre avis sur le sujet ?Elon Musk peut-il sauver Twitter de l'effondrement ? Ou va-t'il juste jeter par les fenêtres 44 milliards de dollars ?