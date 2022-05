L'acquisition de Twitter par Elon Musk n'a pas encore été finalisée, mais l'homme le plus fortuné du monde s'occupe en proposant des idées de changements potentiels à la plateforme. Sa dernière suggestion ? Faire payer les entreprises et les gouvernements pour tweeter.Comme c'est souvent le cas avec Elon Musk, il n'y a aucun engagement envers ce plan : il ne fait que tweeter. Mais cela correspond à ce que nous avons déjà entendu sur les idées de Musk pour la plateforme. Par exemple, Reuters a rapporté le mois dernier que, lors de la présentation aux banques de son acquisition, Musk a suggéré qu'il pourrait facturer aux entreprises de médias de citer ou d'intégrer des tweets. Dans chaque cas, la logique est simple*: Twitter est actuellement gratuit, les gens veulent le produit, alors pourquoi ne pas le facturer*?Eh bien, parce que ces idées semblent évidentes, mais comportent de nombreux problèmes potentiels. Dans le cas d'une facturation pour a) citer ou b) intégrer des tweets, a) serait contraire au premier amendement (ce qui ne va pas de pair avec sa promotion de la liberté d'expression) tandis que b) introduirait toutes sortes de maux de tête administratifs (difficile donc si Musk veut réduire les effectifs de Twitter).En comparaison, faire payer les gouvernements et les entreprises pour tweeter est plus simple, mais toujours délicat à mettre en œuvre. Par exemple, quelle doit être la taille d'une entreprise avant que vous la facturiez pour utiliser Twitter*? Vous ne voulez probablement pas quepaie le même tarif qu'une brasserie locale, par exemple. Mais sinon, comment faites-vous la différence ? Évaluez-vous les frais en fonction du nombre d'abonnés (qui peut ne pas refléter la taille d'une entreprise), ou des revenus (qui nécessiteraient une validation), ou autre chose*? Et combien facturez-vous, même sur un système à plusieurs niveaux*? Demandez trop et vous repousserez les gens, ce qui réduira l'effet de réseau qui donne aux médias sociaux une grande partie de sa valeur en premier lieu. Trop peu et cela ne fera aucune différence pour vos revenus. Et ainsi de suite. Ce ne sont pas des questions insolubles, mais elles ne sont pas aussi simples non plus.Quoi qu'il en soit, tout cela n'est que vague spéculation : nous ne savons tout simplement pas ce que Musk prévoit de faire avec Twitter à ce stade. Mais cela en soi est instructif, car évoquer ces choses en public est apparemment le modus operandi de l'homme le plus fortuné du monde qui pourrait alors évaluer l'intérêt porté à ces idées.Les milliardaires de la technologie tels que Bill Gates, Jeff Bezos et Larry Page élaborent souvent des plans à long terme et gèrent leurs affaires par le biais d'un appareil d'entreprise composé d'avocats, de professionnels de la communication et de différents conseillers. Mais Elon Musk ne fonctionne comme aucun d'eux.À un degré jamais vu chez aucun autre magnat, l'entrepreneur agit par caprice, par fantaisie et avec la certitude qu'il a raison à 100%, selon des entretiens avec plus de 30 employés actuels et anciens, investisseurs et autres personnes qui ont travaillé avec lui. Alors que Musk a parié avec succès sur les voitures électriques, les voyages dans l'espace et l'intelligence artificielle, il s'en sort souvent dans les plus grands moments, évite les experts et s'appuie presque uniquement sur ses propres conseils, ont-ils déclaré.Le New-York Times explique que :« Pour fonctionner de cette manière, Musk a construit un monde insulaire d'environ 10 confidents qui sont pour la plupart d'accord avec lui et exécutent ses enchères. Ils incluent son jeune frère, Kimbal Musk; Birchall*; Alex Spiro (son avocat personnel)*; et divers chefs d'état-major. Pour gérer ses nombreuses idées, Musk crée continuellement de nouvelles entreprises, dont la plupart sont structurées de manière à ce qu'il reste aux commandes. Ses lieutenants de confiance travaillent souvent dans son vaste empire d'entreprises.« Une fois que Musk a identifié le projet clef de chaque entreprise – ce qu'il appelle son "chemin critique" – il prend le relais pour s'assurer que sa vision est respectée, contrôlant les moindres aspects de la façon dont les technologies sont construites et déployées. Son génie a donné naissance au constructeur automobile le plus précieux au monde et à une société de fusées innovante, et il a gagné le respect - et la peur - de ses ingénieurs.« S'appuyer sur son petit équipage et suivre sa propre pensée a permis à Musk d'être en mesure de prendre les décisions qui influenceront une situation et de se conduire avec peu de retenue, le transformant en une figure de l'ère moderne semblable à Howard Hughes - bien que ses méthodes créent souvent du chahut ».Lors d'une conférence en 2018, Musk a expliqué qu'il s'était comporté de manière impulsive. C'est une leçon qu'il a apprise il y a plus de 25 ans après avoir fondé sa première start-up, Zip2, a-t-il déclaré. « Je n'ai pas vraiment de business plan », a-t-il déclaré. « J'avais un business plan à l'époque de Zip2. Mais ces choses sont toujours fausses, donc je ne me suis simplement pas soucié des business plans après cela ».Le fonctionnement de Musk a des implications sur ce qu'il pourrait faire avec Twitter. La société de San Francisco, dont le milliardaire devrait prendre possession dans les six prochains mois, a été en ébullition à propos de l'accord. Alors que le drame de la prise de contrôle se déroulait, son nouveau propriétaire a publiquement critiqué la plateforme et a pris pour cible les cadres supérieurs de Twitter qui supervisent les règles de parole sur la plateforme.La semaine dernière, Parag Agrawal, directeur général de Twitter, a déclaré aux plus de 7 000 employés de l'entreprise qu'une fois que Musk prendra le relais, « nous ne savons pas dans quelle direction cette entreprise ira ».Au fur et à mesure que Musk a créé plus d'entreprises, il a rassemblé des associés qu'il pouvait déployer dans de nombreuses entreprises.L'une était Mary Beth Brown, qui a été embauchée en 2002 pour être essentiellement l'assistante de direction de Musk. Elle est rapidement devenue une sorte de chef de cabinet, traitant les demandes des médias et certaines questions financières pour SpaceX et Tesla, tout en aidant à gérer la vie personnelle de Musk, selon les déclarations d'Ashlee Vance, l'auteur deCette même année, Musk a embauché Gwynne Shotwell en tant que septième employé de SpaceX. En tant que présidente et chef de l'exploitation du fabricant de fusées, Shotwell a supervisé la croissance de l'entreprise, devenant l'un des employés qui ont travaillé le plus longtemps avec Musk.Lors d'une conférence en 2018, Shotwell a expliqué comment elle gérait Musk : « Quand Elon dit quelque chose, vous devez faire une pause et ne pas dire immédiatement : "Eh bien, c'est impossible" ou "Il n'y a aucun moyen que nous fassions cela. Je ne sais pas comment c'est réalisable"», a-t-elle déclaré. « Alors vous le zippez et vous y réfléchissez. Et vous trouvez des moyens de le faire ».Source : Elon Musk Que pensez-vous de l'idée de facturer les gouvernements et les entreprises de « léger frais » pour l'utilisation de Twitter ?Comment cela pourrait-il être mis en place selon vous ?