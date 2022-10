La société DJI Technology, basée à Shenzhen, qui contrôlerait plus de la moitié du marché mondial des drones commerciaux, DJI est l'une des 13 entreprises inscrites sur la liste noire du Pentagone mercredi, rapporte Al Jazeera. L'action contre DJI a servi de signal aux investisseurs pour qu'ils se tiennent à l'écart de l'entreprise, a affirmé l'analyste Charles Rollet du groupe de recherche sur la surveillance IPVM en Pennsylvanie.« Notre mission est de rendre notre technologie de drone et de caméra accessible afin que les organisations du monde entier puissent mieux faire leur travail. Grâce aux outils extrêmement précieux et bénéfiques pour la protection de l'environnement et de la faune, la construction, l'arpentage, l'énergie, la sécurité publique et d'innombrables autres domaines. La série Mavic 3 Enterprise tient cette promesse avec une puissante solution tout-en-un qui peut accomplir le travail de manière plus facile, plus intelligente et plus sûre », a déclaré Christina Zhang, directrice principale de la stratégie d'entreprise chez DJI.« DJI avait déjà été ajouté par le Trésor américain à la liste des sociétés non-SDN du complexe militaro-industriel chinois en décembre 2021, ce qui interdisait les investissements américains dans cette entreprise. La liste du DoD confirme donc que le gouvernement américain considère fermement que DJI contribue à l'armée de la République populaire de Chine (RPC) », a déclaré Rollet.Cette annonce intervient après que le département du Trésor américain a interdit l'an dernier aux personnes basées aux États-Unis de négocier des actions de DJI et de sept autres sociétés chinoises en raison de leur implication présumée dans la surveillance de la minorité ethnique des Ouïghours dans la région du Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine.BGI Genomics Co, une société de tests génétiques, CRRC Corp, qui fabrique du matériel roulant, et Zhejiang Dahua Technology, un fabricant d'équipements de surveillance basé à Hangzhou, figurent également sur la liste mise à jour. La liste noire comprend plus de 60 entreprises chinoises, dont le géant technologique Huawei Technology et le fabricant de semi-conducteurs SMIC. L’ex président Donald Trump avait porté un coup au géant chinois des télécommunications Huawei en interdisant aux entreprises du monde entier de lui envoyer des produits fabriqués à l'aide de technologies, de machines ou de logiciels américains.L'administration du président américain Joe Biden devrait annoncer de nouvelles mesures visant à restreindre l'accès des entreprises chinoises aux technologies permettant le calcul à haute performance, selon plusieurs personnes au fait de la question. Il s'agit de la dernière d'une série de mesures visant à entraver les ambitions de Pékin en matière de fabrication d'armes de nouvelle génération et d'automatisation des systèmes de surveillance à grande échelle.« Le ministère est déterminé à mettre en évidence et à contrer la stratégie de fusion militaro-civile de la République populaire de Chine, qui soutient les objectifs de modernisation de l'Armée populaire de libération en veillant à ce que son accès aux technologies et à l'expertise avancées soit acquis et développé par des entreprises, des universités et des programmes de recherche de la RPC qui semblent être des entités civiles », a déclaré le Pentagone dans un communiqué. La liste du DoD confirme donc que le gouvernement américain considère fermement que DJI contribue à l'armée de la République populaire de Chine (RPC) », a déclaré Rollet.« Notez que DJI a reçu des investissements d'un fonds d'État de la RPC, China Chengtong, qui vante ouvertement la fusion militaire-civile comme un objectif essentiel. » Le porte-parole de DJI, Adam Lisberg, a déclaré que l'entreprise était la seule à décourager l'utilisation militaire de ses produits et s'opposait à son inscription sur la liste noire.« DJI n'entre dans aucune des catégories définies par la loi pour figurer sur cette liste. DJI n'est pas une entreprise militaire en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. DJI n'a jamais conçu ou fabriqué d'équipement de qualité militaire, et n'a jamais commercialisé ou vendu ses produits à des fins militaires dans aucun pays. Au contraire, nous avons toujours développé des produits au bénéfice de la société et pour sauver des vies. Nous sommes prêts à contester formellement notre inclusion sur la liste. »Le président américain Joe Biden a fait pression pour isoler les entreprises chinoises ayant des liens militaires présumés dans le cadre d'un vaste effort pour contrer Pékin dans des domaines allant de la défense à la technologie et au commerce. La Chine a qualifié les sanctions américaines contre les entreprises chinoises de « manipulation politique » et a prévenu que les avancées scientifiques et technologiques ne devaient pas être utilisées comme des outils pour restreindre le développement d'autres pays.La Chine qualifie les sanctions américaines de « manipulation politique ». Partagez-vous cet avis ?