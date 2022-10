Dommages climatiques causés par le bitcoin

Que sont donc exactement les dommages climatiques ?

Les chercheurs ont constaté que, pendant la période de leur étude, les émissions de carbone d'une seule unité de bitcoin sont passées de moins d'une tonne (tonne métrique) à 113 tonnes (124 tonnes métriques). Selon les analyses des chercheurs, chaque bitcoin extrait en 2021 a entraîné des dommages climatiques d'environ 11 315 dollars américains. Si l'on considère l'ensemble de ces chiffres, les dommages climatiques s'élèveraient à plus de 3,7 milliards de dollars pour cette seule année.Pour mettre ce chiffre en perspective avec d'autres activités non respectueuses de l'environnement, les chercheurs ont converti les dommages en un pourcentage de la valeur marchande des bitcoins, qui s'élève à 35 %. Cela signifie que pour chaque dollar US de bitcoin, 35 cents représentent les dommages causés au climat.En comparaison, les dommages climatiques du gaz naturel s'élèvent à 46 cents, tandis que ceux de l'essence produite à partir du pétrole brut sont de 41 cents. Les dommages climatiques du bitcoin sont pires que ceux de l'élevage bovin, qui sont évalués à 33 cents, et bien pires que ceux de l'extraction de l'or, qui sont estimés à quatre cents. Lorsqu'il s'agit de leur valeur économique et de leur impact sur l'environnement, les bitcoins sont parfois comparés (bien que de façon contestable) à l'or. Cette nouvelle étude révèle que les dommages climatiques causés par le bitcoin étaient en fait 8,75 fois plus importants que ceux causés par l'or. « Par rapport à l'exploitation minière de l'or, la part des dommages climatiques du bitcoin est presque un ordre de grandeur plus élevé », a déclaré Andrew Goodkind, coauteur de l'étude et professeur adjoint d'économie à l'Université du Nouveau-Mexique.Pour estimer le coût en dollars des dommages futurs causés à la planète par le changement climatique, les chercheurs ont utilisé une mesure clé utilisée dans l'élaboration des politiques. Les chercheurs ont examiné le "coût social du carbone", qui prend en compte des éléments tels que les pertes de productivité de l'agriculture et de la main-d'œuvre et les destructions causées par la hausse du niveau des mers. Les chercheurs utilisent des modèles climatiques et d'autres données pour calculer le montant des dommages (en dollars) qui pourraient être causés par chaque tonne supplémentaire de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère.Le réseau Bitcoin est tristement célèbre pour sa consommation annuelle d'électricité équivalente à celle d'une petite nation. La grande majorité de l'énergie est utilisée pour vérifier les transactions et "extraire" de nouvelles pièces. Les auteurs de l'étude ont estimé la consommation globale d'électricité du réseau et les émissions de dioxyde de carbone chauffant la planète qu'il génère en conséquence. Ils ont ensuite appliqué des estimations du coût social du carbone pour traduire ces émissions de CO2 en dommages financiers. Avec un coût social du carbone de 100 dollars par tonne, les chercheurs ont constaté que les dommages climatiques s'élevaient en moyenne à 3 088 dollars pour chaque pièce de monnaie extraite. Entre 2016 et 2021, les chercheurs estiment que le total des dommages climatiques causés par le bitcoin à l'échelle mondiale a atteint 12 milliards de dollars.La mise en garde est que le montant du coût social du carbone par tonne fait encore l'objet de nombreux débats. En prenant 100 dollars par tonne comme référence, les chercheurs ont adopté une approche intermédiaire. Le gouvernement américain, par exemple, fixe le coût social du carbone à 51 dollars par tonne lorsqu'il élabore des réglementations en matière de pollution - un chiffre que de nombreux experts considèrent comme trop bas. Une étude publiée dans la revue Nature au début du mois a évalué ce coût à 185 dollars par tonne.Quoi qu'il en soit, les chercheurs soulignent que les dommages climatiques causés par le bitcoin ont augmenté au fil du temps, que l'on utilise des estimations basses ou élevées du coût social du carbone. Leurs conclusions font suite à d'autres efforts visant à quantifier les dommages causés à la planète par l'extraction de bitcoins. Selon un rapport publié en septembre par le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, les crypto-monnaies énergivores sont responsables d'une pollution annuelle aussi importante pour la planète que l'ensemble du carburant diesel utilisé par les chemins de fer nationaux. Un autre rapport publié en septembre par les groupes environnementaux Earthjustice et Sierra Club aboutit à une conclusion similaire : l'extraction de crypto-monnaies dégage environ 27,4 millions de tonnes de CO2 en un an, soit trois fois plus que la pollution générée par la plus grande centrale au charbon des États-Unis en 2021.Alors que la pression s'intensifie pour assainir le secteur des crypto-monnaies, le bitcoin fait désormais figure d'exception en ce qui concerne son impact environnemental. Son plus proche rival, Ethereum, a récemment effectué une mise à jour logicielle majeure pour réduire considérablement sa consommation d'énergie lors d'un événement très attendu appelé The Merge. Goodkind y voit un exemple de solutions potentielles pour rendre les crypto-monnaies plus durables. Si le bitcoin effectuait une mise à jour similaire, « les dommages climatiques estimés dans ce travail deviendraient probablement négligeables », indique l'étude.Source : Nature.com Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?Détenez-vous des actifs ou avez-vous l'intention d'en disposer ?