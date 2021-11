Preuve de travail

« Miner un seul bitcoin produit une énergie suffisante pour faire 44 fois le tour du monde en voiture électrique »

Le Kazakhstan a commencé à rationner l'électricité distribuée aux fermes de minage de cryptomonnaies

Face à une forte hausse de la consommation d'énergie, les autorités suédoises demandent à l'Union européenne d'interdire le minage de cryptomonnaies « énergivore ».Erik Thedéen, directeur de l'Autorité suédoise de surveillance financière, et Björn Risinger, directeur de l'Agence suédoise de protection de l'environnement, ont déclaré que la consommation énergétique croissante de la cryptomonnaie menace la capacité de la Suède à respecter ses obligations en vertu de l'Accord de Paris sur le climat.Entre avril et août de cette année, la consommation d'énergie du minage de Bitcoin dans le pays nordique a augmenté de « plusieurs centaines de pour cent », et consomme désormais l'équivalent en électricité de 200 000 foyers, ont déclaré Thedéen et Risinger.Rappelons que le minage est une activité essentielle pour de nombreuses cryptomonnaies, y compris le bitcoin. Elle consiste pour des utilisateurs à mettre à contribution les puissances de calcul de leurs machines afin de vérifier, d'enregistrer et de sécuriser les transactions dans la chaîne de blocs. En contrepartie, les mineurs sont rémunérés, pour chaque nouveau bloc validé, par des bitcoins nouvellement créés et par les frais des transactions traitées.Dans une lettre ouverte, les directeurs des principaux régulateurs financiers et environnementaux suédois ont appelé à une interdiction à l'échelle de l'UE du minage de cryptomonnaie passant par le protocole « preuve de travail », pour que la Suède « interrompe l'établissement » de nouvelles opérations de minage de cryptomonnaie et pour empêcher les entreprises qui commercent et investissent dans les actifs cryptographiques de décrire leurs activités commerciales comme durables sur le plan environnemental.Le problème clef à l'origine de l'intervention des régulateurs suédois est le système de « preuve de travail » utilisé pour miner de nombreuses cryptomonnaies.Dans le cadre du système de preuve de travail, les ordinateurs doivent résoudre des énigmes mathématiques afin de valider les transactions qui se produisent sur un réseau donné. Le processus est conçu pour devenir plus difficile à mesure que le nombre de blocs de transactions validées dans la chaîne augmente, ce qui signifie que plus de puissance de calcul - et donc d'énergie - est requise.L'algorithme preuve du travail exige des utilisateurs qu'ils « travaillent » pour obtenir des récompenses. Ce qui se traduit par des calculs cryptographiques qui doivent être effectués afin de confirmer une transaction sur le réseau. Essentiellement, les mineurs sont en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui va résoudre le problème en premier. La solution au problème est également connue sous le nom de « hash ». Chaque fois qu'un mineur parvient à valider une transaction avec succès, en résolvant les bons calculs, il reçoit une récompense sous la forme d'une monnaie cryptographique. La monnaie virtuelle qu'ils reçoivent dépend du réseau sur lequel ils résolvent ces transactions cryptographiques complexes. Par exemple, si un mineur valide une transaction effectuée sur le réseau Bitcoin, il recevra une récompense sous forme de bitcoin. Cela conduit à une course aux armements parmi les mineurs, qui rivalisent pour être le premier à valider un nouveau bloc et réclamer le prix d'un nouveau jeton cryptographique : plus votre matériel est puissant, plus vous avez de chances d'obtenir le jeton.Ces calculs cryptographiques nécessitent une grande puissance de calcul pour être résolus efficacement. Et il y a des centaines de milliers de mineurs qui sont tous en concurrence, seuls ou en groupe, pour résoudre un bloc de transaction. Une fois qu'un mineur particulier a résolu le bon problème et donc le bloc de transaction, tous les autres mineurs (nœuds) en sont également informés. Cela leur permet non seulement de passer au bloc suivant, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de double dépense dans le réseau.En utilisant une méthode de division du taux de hachage similaire à celle du CBECI (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), une borne inférieure et une borne supérieure du matériel minier sont fournies. Basé sur cette méthode, Timothy Swanson, qui est également professeur d'économie des ressources à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, montre que les chaînes de PoW consument en temps réel des ressources qui sont proportionnelles à la valeur de la cryptomonnaie sous-jacente.Ci-dessous, la consommation énergétique moyenne du Bitcoin par transaction comparée à celle de VISA au 21 octobre 2021 (en kilowattheure) :Fin septembre 2021, la Chine a intensifié la répression du commerce des cryptomonnaies, promettant d'éradiquer les activités « illégales » tant pour le bitcoin que pour les autres monnaies virtuelles et d'interdire dans tout le pays le minage de cryptomonnaies. Dix agences gouvernementales chinoises, dont la banque centrale ainsi que les régulateurs des banques, de la Bourse et des changes, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'elles travailleraient en étroite collaboration pour maintenir une répression « à haute pression » contre les activités spéculatives des cryptomonnaies.La Banque populaire de Chine a déclaré que les cryptomonnaies ne doivent pas circuler sur les marchés en tant que monnaies traditionnelles et que les Bourses étrangères ne sont pas autorisées à fournir des services aux investisseurs du continent via Internet : « Les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales », a déclaré la Banque centrale dans un communiqué en ligne, en ajoutant qu'elles « mettaient sérieusement en difficulté la sécurité des actifs des gens ». La Banque centrale a précisé que les contrevenants feront « l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi ».La décision chinoise interdit donc notamment le commerce de monnaies virtuelles, la vente de jetons, les transactions impliquant des dérivés de devises virtuelles et les « collectes de fonds illégales ».Pour faire suite à cette décision, de nombreux mineurs ont simplement déplacé leurs opérations.C'est dans ce contexte que les pays nordiques ont connu une augmentation du minage de cryptomonnaies, les producteurs étant attirés par la baisse des prix de l'énergie et une abondance relative d'électricité renouvelable fuyant la répression de la Chine contre l'industrie.La croissance du minage de cryptomonnaies entraîne un coût d'opportunité, ont déclaré Thedéen et Risinger, car l'énergie renouvelable de la Suède est détournée des usages industriels, des transports et domestiques, et vers le Bitcoin et d'autres jetons.« Il est actuellement possible de conduire une voiture électrique de taille moyenne sur 1,8 million de kilomètres en utilisant la même énergie qu'il faut pour miner un seul Bitcoin », ont-ils déclaré.« C'est l'équivalent de quarante-quatre tours du monde. 900 bitcoins sont minés chaque jour. Ce n'est pas une utilisation raisonnable de notre énergie renouvelable ».Le Kazakhstan, qui a également été impacté par la décision chinoise, est devenu le deuxième plus grand mineur de cryptomonnaie au monde. La part du pays dans l'exploitation minière mondiale est passée de 1,4 % en septembre 2019 à plus de 18 %, selon les données collectées par l'Université de Cambridge.La Blockchain and Data Center Industry Association, un groupe de pression, estime que plus de 250 000 appareils de minage sont hébergés au Kazakhstan aujourd'hui.Ces ordinateurs exigent de grandes quantités d'énergie.« Nous avons vu que la consommation d'électricité de notre [pays] a littéralement augmenté de 7 % en un an. C'est une très forte augmentation », a déclaré le 30 septembre le ministre de l'Énergie, Magzum Mirzagaliyev, notant que la consommation augmente généralement d'environ 2 % par an.Mirzagaliyev a associé l'augmentation spectaculaire de la demande au minage de cryptomonnaie.Selon le ministère de l'Énergie, les fermes de minage consomment environ 1 GW d'électricité. Cela correspond à la capacité installée de l'une des plus grandes centrales électriques du Kazakhstan (Ekibastuz GRES-2). Sans compter que tout le pays en hiver (qui représente la période où le niveau de consommation est le plus élevé) nécessite environ 15 GW d'électricité avec une capacité totale disponible dans le système électrique de 20 GW.Aussi, le ministre a proposé au gouvernement de limiter l'approvisionnement en électricité à 1 MW par ferme de minage et à 100 MW pour l'ensemble du secteur.Cette suggestion a suscité les critiques des mineurs. La Blockchain and Data Center Industry Association a fait valoir que le gouvernement devrait sévir contre les mineurs illégaux au lieu de restreindre l'approvisionnement en énergie à des entreprises qui paient des impôts.« Les mesures visant à limiter la consommation d'énergie des mineurs sous la forme sous laquelle elles sont actuellement proposées ne résoudront pas le problème existant. Ces restrictions n'affecteront légalement que les mineurs. Malgré le fait qu'environ 300 MW par an sont dépensés illégalement par les mineurs gris, ce qui est trois fois plus que l'allocation des 100 MW d'énergie proposée dans le projet du ministre de l'Énergie », a déclaré le président de l'association des mineurs Alan Dordzhiev.Pour résoudre le problème du déficit en énergie et du minage illégal, l'association propose d'introduire une interdiction de connexion des fermes de minage dans les villes et à proximité des grandes agglomérations, mais aussi l'interdiction de faire du minage au sein des organisations productrices d'énergie ou dans des entreprises engagées dans d'autres activités spécialisées.Le 15 octobre, le gestionnaire de réseau national, KEGOC, a annoncé un rationnement de l'électricité après la fermeture de trois grandes centrales électriques au charbon. KEGOC n'a pas directement blâmé les mineurs, mais il a utilisé un langage similaire à celui du ministre de l'Énergie et a déclaré qu'il coupait les clients qui « surconsomment ».Source : lettre ouverte