Ce n'est pas la première structure dans l'univers des crypto à se déclarer en faillite cette année

Les dépôts en vertu du chapitre 11 permettent à une entreprise de continuer à fonctionner pendant qu'elle élabore un plan de remboursement des créanciers. La société a déposé son bilan pour stabiliser ses activités pendant qu'elle se restructure sous la protection des tribunaux, a déclaré Kristyan Mjolsnes, responsable du marketing et de la durabilité de Compute North.Compute North a débuté en 2017 dans les opérations de crypto-minage, se diversifiant dans des services de colocation qui fournissaient une alimentation à faible coût pour les centres de données, selon le site Web de la société. En avril, la société a inauguré une installation de co-implantation de 300 mégawatts à Granbury, au Texas.Compute North a annoncé en février une levée de fonds de 385 millions de dollars, consistant en un tour de table de série C de 85 millions de dollars et un financement par emprunt de 300 millions de dollars. Mais il est tombé en faillite alors que les mineurs luttent pour survivre dans un contexte de la chute des prix du bitcoin, de la hausse des coûts de l'électricité et des difficultés record dans le minage du bitcoin. Le dépôt est susceptible d'avoir des implications négatives pour l'industrie. Compute North est l'un des plus grands fournisseurs de centres de données pour les mineurs et a conclu plusieurs accords avec d'autres grandes sociétés de minage.« Les prix des crypto-monnaies se sont effondrés – les prix du bitcoin ont récemment atteint des creux qui étaient de près de 75% inférieurs à leurs sommets historiques à la fin de 2021 – tandis que les tarifs facturés pour l’électricité nécessaire au minage de bitcoin ont essentiellement doublé au cours de l’année dernière », a expliqué le directeur financier Barry Coulby.Le PDG Dave Perrill a démissionné plus tôt ce mois-ci mais continuera de siéger au conseil d'administration. Drake Harvey, qui a été directeur de l'exploitation au cours de la dernière année, a pris le rôle de président de Compute North. Compute North possède quatre installations aux États-Unis – deux au Texas et une dans le Dakota du Sud et le Nebraska, selon son site Web.Certains des partenaires de la société incluent Marathon Digital, où Compute North a mis en ligne 40 mégawatts (MW) d'une installation éolienne de 280 MW dans son comté d'Upton, dans l'ouest du Texas. La société de services d'hébergement et de courtage d'exploitation de minage Bitcoin Compass Mining a également déclaré récemment qu'elle travaillerait avec Compute North sur un partenariat d'hébergement de 75 MW pour son centre de données de Granbury, au Texas. « La société a engagé une procédure volontaire en vertu du chapitre 11 pour lui donner la possibilité de stabiliser ses activités et de mettre en œuvre un processus de restructuration complet qui nous permettra de continuer à servir nos clients et partenaires et de réaliser les investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs stratégiques », a expliqué un porte-parole de la société. Drake Harvey, qui a été directeur de l'exploitation au cours de la dernière année, a pris le rôle de président de Compute North, a déclaré le porte-parole.Marathon a également tweeté que les dépôts de protection contre la faillite n'affecteront pas ses opérations actuelles de minage et qu'il est en communication avec Compute North.Pendant ce temps, le crypto-mineur Hive Blockchain (HIVE) a également conclu un accord avec Compute North le 7 mars, pour une capacité minière de 100 MW.Cependant, Hive a décidé de se retirer de l'accord avec Compute North, après avoir constaté un risque de coûts d'électricité plus élevés au Texas, a déclaré le président et chef de l'exploitation, Aydin Kilic. « En faisant notre diligence raisonnable sur l'écosystème de minage au Texas, nous avons vu le risque d'augmentation des coûts de l'électricité ainsi que les retards dans la mise sous tension de nouveaux projets en raison du nouveau processus d'approbation requis par ERCOT », a déclaré Kilic. « Alors que HIVE s'est rendu au Texas à de nombreuses reprises cette année pour explorer le développement commercial, y compris pour effectuer une diligence technique en visitant un site de centre de données de niveau 0 de Compute North, aucun accord définitif n'a été conclu et HIVE opère actuellement au Canada, en Suède et en Islande », a-t-il ajouté.Parmi les autres accords signés par Compute North, citons Atlas Mining, basé à Singapour, le chinois Crypto Miner The9, le mineur de bitcoins BitNile Holdings (NILE), Bit Digital (BTBT) et Sphere 3D (ANY).En juillet, Celsius, la cryptobanque qui avait interrompu tous les retraits un mois avant, a déposé son bilan au titre du chapitre 11, laissant les utilisateurs se demander s'ils reverront un jour l'argent qu'ils ont investi dans la cryptobanque. Malheureusement pour l'utilisateur moyen, il devra faire la queue avec les autres créanciers de l'entreprise, ce qui a été rendu explicite dans les conditions de service incroyablement louches de la plateforme.Quelles que soient les «récompenses» accumulées au cours du mois avant sa déclaration en faillite, c'est de l'argent imaginaire à ce stade, car les clients de Celsius auront probablement du mal à voir leur argent régulier revenir, sans parler des supposés « intérêts » gagnés. Celsius, pour sa part, essaie toujours de faire bonne figure à propos de tout cela, même en cas de faillite.« Ces cas du chapitre 11 offrent à la société la meilleure opportunité de stabiliser l'entreprise, de réaliser une transaction de restructuration complète qui maximise la valeur pour toutes les parties prenantes et d'émerger du chapitre 11 positionné pour réussir dans l'industrie de la crypto-monnaie », a déclaré Celsius dans un e-mail aux utilisateurs.« Nous nous excusons que la communication avec nos équipes et notre communauté ait été très limitée au cours des dernières semaines, et nous sommes impatients de pouvoir offrir une plus grande transparence avec tout le monde grâce à notre réorganisation, qui encourage le dialogue avec toutes les parties prenantes », a poursuivi Celsius.Le jeton Celsius a perdu 79% de sa valeur au cours des six mois précédents sa déclaration en faillite, bien que des utilisateurs désespérés aient passé le mois de juin à essayer de faire une « pression des shorts » (short squeeze en anglais une séquence de marché ou un événement inattendu qui contraint des traders ayant vendu à découvert à racheter leurs positions dans l’urgence, alimentant ainsi une forte hausse des cours) en achetant autant de crypto Celsius que possible dans l'espoir de gonfler le prix. Cet effort n'a pas porté ses fruits puisqu'il a surtout servi à donner essentiellement plus d'argent aux personnes qui ont créé le problème en premier lieu.Celsius a acheté une grande quantité de son propre jeton depuis juillet 2019 - environ 350 millions de dollars, selon le Financial Times - mais les fondateurs de la société vendaient énormément ces dernières années. Le co-fondateur et PDG de Celsius, Alex Mashinsky, aurait réalisé des ventes particulièrement importantes, bien qu'il ait juré publiquement que les dirigeants de Celsius n'avaient pas vendu de jeton.Sur la base des données publiques de la blockchain, il est estimé que Mashinsky a vendu pour environ 44 millions de dollars de crypto Celsius au fil des ans, selon le Financial Times.Celsius a publié une vidéo sur YouTube expliquant ce qu'il fait en demandant la protection contre la faillite et a même donné une perspective plutôt rose en notant toutes les autres entreprises qui ont déposé le bilan et qui s'en sortent très bien. Et, oui, des entreprises comme General Motors et Marvel ont déposé leur bilan et ont rebondi, mais ces entreprises produisent en fait quelque chose. En tant que plateforme de crypto-trading, Celsius n'a pas créé de produit. Il a pris de l'argent aux clients et a conservé leur argent de monopole numérique pour eux. Ensuite, le marché de la crypto a chuté et cet argent de monopole numérique valait beaucoup moins. Dans certains cas, les jetons sont devenus totalement sans valeur.Celsius répertorie 5,5 milliards de dollars de dettes dans son dossier de mise en faillite, dont 4,7 milliards de dollars sont dus aux utilisateurs de Celsius. Le problème est que Celsius ne répertorie que 4,3 milliards de dollars d'actifs, dont beaucoup sont illiquides, et cela en supposant même que ceux-ci ont été calculés correctement. Une grande partie des avoirs de Celsius se trouve dans son propre jeton cryptographique, également connu sous le nom de Celsius, qui a piqué du nez au cours de la dernière année. Et environ 1 milliard de dollars d'actifs sont immobilisés dans le centre de minage de bitcoins de la société.« Une partie de la crypto de Celsius est liée à des activités de déploiement de crypto à long terme et illiquides; certains des actifs crypto de Celsius ont été prêtés à des tiers ; et certains des actifs crypto de Celsius ont été promis à l'appui d'emprunts ou vendus pour générer des liquidités utilisées pour acquérir de l'équipement de minage de Bitcoin et l'activité de stockage GK8 », indique le dossier.« En raison de la variété des stratégies de déploiement d'actifs dans lesquelles la société s'est engagée, y compris les conditions et la durée pendant lesquelles ces stratégies "verrouillent" les actifs, et en raison de la baisse de la valeur des actifs numériques, Celsius n'a pas été en mesure à la fois de répondre aux retraits des utilisateurs et de fournir garantie supplémentaire pour soutenir ses obligations », poursuit le dossier.La blockchain Ethereum a réussi la transition très attendue de type proof-of-work (PoW) à proof-of-stake (PoS). La blockchain Ethereum a réussi la transition très attendue de type proof-of-work (PoW) à proof-of-stake (PoS). La conséquence la plus immédiate d'une fusion : la mise au chômage des mineurs d'Ethereum dans le monde, le minage n'étant plus rentable. Au cours des sept dernières années, des milliers de personnes ont acheté des cartes graphiques haut de gamme pour contribuer à la maintenance de la blockchain Ethereum - et pour gagner de l'éther nouvellement créé dans le processus. Le nouveau système de mise à jour de la blockchain Ethereum ne nécessite pas le même type de matériel lourd ni l'énorme facture d'électricité qui l'accompagne. Le prix des cartes graphiques d'occasion pourrait donc continuer à baisser à mesure que les mineurs d'Ethereum quittent le secteur.