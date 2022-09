Le minage n'est plus rentable





En réponse à l'immense demande sur le marché des cartes graphiques, qui provenait non seulement des joueurs, mais aussi des mineurs, NVIDIA avait décidé de brider ses cartes graphiques RTX 3000 l'année dernière pour les rendre moins intéressantes auprès des mineurs. Une mesure extrême liée à la pénurie chronique de cartes NVIDIA depuis leur lancement. Pénurie empirée par l’énorme demande, la pénurie mondiale de puces, et maintenant par la guerre en Ukraine qui s’accompagne de lourdes sanctions contre la Russie (sachant que la Russie et l’Ukraine délivrent à l’industrie des semiconducteurs l’écrasante majorité du gaz néon ultra-pur nécessaire aux lasers EUV, et du palladium utilisé dans de nombreux composants).Les modèles LHR résultants (abréviation de Lite hashrate) étaient beaucoup moins attrayants pour les mineurs en raison des performances de minage réduites.En réponse au nouveau limiteur, plusieurs sociétés de cryptographie ont commencé à travailler sur une solution de contournement. Dans le passé, il y a déjà eu des rapports sur les moyens de restaurer au moins une partie de la performance de minage. La société Nicehash a apparemment réussi pour la première fois à débloquer toutes les performances de minage en mai.La nouvelle était un coup dur pour les joueurs qui ont constaté une baisse des prix des cartes graphiques au cours des dernières semaines, alors que les prix des cryptomonnaies comme Bitcoin ont chuté et que les fournitures de cartes graphiques se sont améliorées, beaucoup vendant même au détail pour le PDSF (prix de détail suggéré par le constructeur, communément appelé prix courant ou prix affiché). Cependant, avec un ralentissement des marchés et du prix de la plupart des cryptomonnaies, ainsi que l'augmentation des factures de services publics, l'impact de la nouvelle est certainement moindre qu'il ne l'aurait été il y a six mois.Le mois dernier, Nvidia a annoncé des résultats préliminaires suggérant une demande plus faible que prévu pour ses cartes haut de gamme. « Les modifications apportées aux normes et processus de crypto-monnaie, y compris, mais sans s'y limiter, la norme Ethereum 2.0 en attente, peuvent également créer une augmentation des reventes de nos GPU sur le marché secondaire et réduire la demande pour nos nouveaux GPU », a déclaré la société.La fusion d'Ethereum a enfin eu lieu ! Après des années de planification, de développement et de retards, le passage d'Ethereum à un mécanisme de consensus de preuve de participation semble s'être déroulé sans accroc. La rentabilité du minage de GPU s'est complètement effondrée. Nous assistons peut être à la fin officielle du minage de GPU à grande échelle sur Ethereum.Avant ce changement, les mineurs ont pour la plupart cessé d'acheter de nouveaux GPU, tandis que d'autres ont proposé leurs cartes sur le marché de l'occasion. Ces deux éléments sont des facteurs importants à l'origine de la baisse des prix des cartes graphiques qui s'est produite cette année. En fait, le prix de nombreuses cartes a diminué de moitié depuis le début de 2022.En regardant WhatToMine et en utilisant la norme de 0,10 $ par kWh, les meilleurs résultats se trouvent au sein de la GeForce RTX 3090 et des Radeon RX 6800 et 6800 XT. Ceux-ci montrent techniquement des résultats légèrement positifs, à hauteur d'environ 0,06 $ par jour après les coûts d'électricité. Cependant, cela ne tient pas compte du coût de l'alimentation du PC ou de l'usure de votre carte graphique.Même avec un résultat net légèrement positif, il faudrait encore plus de 20 ans pour atteindre le seuil de rentabilité d'un RX 6800. Bien entendu, ceci est dit ironiquement, car s'il y a une chose que nous savons avec certitude, c'est que personne ne peut prédire à quoi ressemblera le marché de la crypto-monnaie même dans un an, sans parler de 20 ans dans le futur. C'est un marché volatil, et il y a certainement beaucoup de groupes et d'individus qui espèrent trouver un moyen de rendre le minage de GPU à nouveau rentable.En attendant, voici un bref aperçu de la rentabilité actuelle - ou de la non-rentabilité - des cartes graphiques de la génération actuelle.Sur les 21 cartes graphiques de la génération actuelle de la série AMD RX 6000 et de la série Nvidia RTX 30, seules cinq sont théoriquement rentables à l'heure actuelle, et elles sont toutes à peine dans le noir.Bien sûr, vous pourriez faire valoir que les évaluations de la crypto-monnaie pourraient remonter à l'avenir, et vous pourriez donc exploiter à perte jusqu'à ce que cela se produise. Mais si vous y croyez vraiment, pourquoi s'embêter à investir potentiellement des milliers de dollars dans du matériel informatique pour exploiter à un taux très bas, alors que vous pourriez simplement investir directement dans le ou les jetons que vous aimez ?Il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel de nombreux anciens GPU de minage ne finissent pas par être vendus sur des marchés d'occasion comme eBay dans les mois à venir. Tenez compte de l'espace de l'entrepôt, des coûts d'énergie, du personnel pour tout gérer et d'autres considérations d'infrastructure, et même une alimentation ultra bon marché ne rend pas le minage de GPU raisonnable. C'est le bon moment pour les fermes de minage soit d'empocher leurs revenus et de vendre leur inventaire restant, soit de réduire leurs pertes et de fermer boutique.Bien sûr, tous les mineurs ne ferment pas boutique. Le taux de hachage Ethereum n'a pas chuté autant que prévu dans les jours et les heures précédant la fusion, ce qui signifie que de nombreux mineurs ont tenu bon pour les derniers blocs et récompenses jusqu'à la dernière minute. D'autres mineurs sont passés à d'autres jetons, dans l'espoir d'utiliser toute cette puissance de hachage GPU pour obtenir des récompenses faciles. Cependant, ils découvrent rapidement que rien ne se rapproche des récompenses d'Ethereum.« Le minage de GPU est mort moins de 24 heures après la fusion », a déclaré Ben Gagnon du mineur de bitcoins Bitfarms dans un récent tweet. « Les seuls jetons qui génèrent des bénéfices n'ont pas de capitalisation boursière ni de liquidité. Le bénéfice n'est pas réel ».Vous pourriez penser que les mineurs d'Ethereum pourraient simplement passer à d'autres crypto-monnaies qui reposent toujours sur le minage par preuve de travail (y compris Bitcoin, qui est toujours la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière). Le fork Ethereum Classic, qui s'en tient au modèle original de preuve de travail du jeton, est apparu comme une alternative essayant de remplir exactement ce rôle.Mais un rapport récent a révélé qu'avant la fusion, Ethereum était responsable de 20 à 39% de la consommation d'électricité des crypto-actifs. C'est une part si importante de l'espace de crypto-minage que tous ces mineurs se déplaçant en masse vers d'autres jetons conduiraient rapidement à une surabondance de l'offre de calcul. Cela entraînerait à son tour une baisse rapide des rendements au point où seuls les mineurs disposant d'une électricité extrêmement bon marché pourraient réaliser des bénéfices.Nous voyons déjà ce cycle se dérouler sur Ethereum Classic. Alors que les mineurs ont commencé à affluer vers le fork après la fusion, l'augmentation de l'offre de puissance de calcul a déjà rendu presque impossible pour les mineurs de réaliser des bénéfices.Le directeur de l'exploitation de Luxor, Ethan Vera, a déclaré à The Block que seulement environ 100 TH / s de la capacité de minage d'Ethereum seraient en mesure de « trouver une maison » sur d'autres jetons de preuve de travail après la fusion. Cela laisse environ 90% du précédent réseau de minage Ethereum qui « n'aura fondamentalement aucune utilité pour les GPU dans le minage de crypto » après la fusion, a déclaré Vera.Avec d'autres options crypto qui ne semblent pas rentables, vous pourriez vous attendre à ce que la fusion oblige les mineurs d'Ethereum à liquider leurs GPU en masse. Mais certains de ces mineurs tentent de réaffecter leur matériel existant à des utilisations plus productives.Plus tôt ce mois-ci, Hut 8 Mining a annoncé que 180 GPU utilisés dans son centre de données de Colombie-Britannique « seront conçus pour pivoter à la demande afin de fournir des services d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique ou de rendu VFX aux clients ». Hive Blockchain a également annoncé qu'il lançait « un projet pilote de test pour le cloud computing dans un centre de données de niveau 3, où une partie des cartes GPU A40 de Nvidia sont appliquées au cloud computing ».Il y a aussi des signes que les mineurs intelligents qui ont vu la fusion approcher ont tenté de devancer le marché en liquidant leurs stocks de GPU il y a des mois. L'été a vu de nombreux mineurs chinois et sud-asiatiques vendre leur matériel, certains lors d'enchères en direct.« Quiconque s'est accroché aux GPU a fait une erreur. Ils auraient dû vendre le 1janvier », a déclaré Mark D'Aria, PDG du détaillant de GPU d'occasion Bitpro, à The Block en mai. « Les gens qui allaient vendre leur GPU les ont déjà vendus », a ajouté D'Aria plus tôt cette semaine.Cela dit, il y a aussi probablement beaucoup de mineurs qui ont adopté une approchejusqu'au jour de la fusion. Ces mineurs pourraient tenter de récupérer le moindre copeck pour les GPU qui sont désormais fonctionnellement inutiles à des fins de crypto-minage. « Ma boîte de réception va probablement exploser le jour de The Merge et tout à coup tout le monde voudra me vendre un million de GPU et je ne saurai pas comment les évaluer », a déclaré D'Aria plus tôt cette semaine.D'autres conservent leur matériel au-delà de la fin amère. « Si l'exploitation d'ETC n'est pas rentable, les plateformes seront mises en pause et en attente », a déclaré un petit mineur d'Ethereum à The Block. « Mais je ne vais pas les jeter, car ce ne sera certainement pas seulement moi qui sera confronté à ce problème ». Dans tous les cas, les clients potentiels voudront peut-être être un peu méfiants lors de l'achat d'une carte graphique d'occasion auprès d'un ancien mineur.Sources : Ben Gagnon whattomine , The BlockLa fin du minage de crypto ?