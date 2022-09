Google a accidentellement envoyé un quart de million de dollars à un blogueur et ingénieur en sécurité, qui dit avoir attendu près d'un mois pour avoir une réponse de l'entreprise. Sam Curry a tweeté mercredi que le géant de la technologie lui avait transféré "par hasard" 249 999 dollars, accompagné d'une capture d'écran.« Cela fait un peu plus de 3 semaines que Google m'a envoyé 249 999 dollars de manière aléatoire et je n'ai toujours pas de nouvelles du ticket d'assistance. Y a-t-il un moyen d'entrer en contact avec @Google ? », a tweeté Curry mardi avec une capture d'écran de la transaction. Il a ajouté : « Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas le récupérer… ».Ingénieur en sécurité du personnel chez Yuga Labs, Curry a déclaré qu'il fait parfois de la chasse aux bugs pour des entreprises, dont Google. Il s'agit de personnes payées pour aider des entreprises et d'autres organisations à trouver des vulnérabilités dans leurs logiciels. Mais il dit qu'il n'a pas pu établir de lien entre la chasse aux bugs pour Google et la somme versée sur son compte bancaire.Curry pouvait dépenser l'argent, mais il a déclaré qu'il le conservait simplement au cas où Google tenterait de le récupérer. Il a ajouté que si Google mettait trop de temps à le récupérer, il pourrait être contraint de transférer l'argent sur un compte distinct pour éviter de payer des impôts sur cette somme.Finalement, Curry a deviné que Google l'avait probablement payé accidentellement. Il s'avère qu'il avait raison. Dans une déclaration, un porte-parole de Google a dit : « Notre équipe a récemment effectué un paiement à la mauvaise partie à la suite d'une erreur humaine. Nous apprécions le fait que le partenaire concerné nous l'ait rapidement communiqué et nous nous efforçons de le corriger ». La société avait l'intention de récupérer l'argent, a précisé le porte-parole.Pour sa part, Curry a déclaré qu'il était curieux de savoir à quelle fréquence ce genre d'incident se produisait chez Google et quels systèmes l'entreprise avait mis en place pour détecter des erreurs similaires. Jeudi après-midi, il a déclaré avoir toujours l'argent sur son compte.

Un incident similaire a été signalé le mois dernier lorsque Crypto.com, une bourse de cryptomonnaies , a accidentellement transféré plus de 10 millions de dollars à une femme au lieu de 100 dollars. Il a toutefois fallu sept mois à l'entreprise pour repérer l'erreur, période pendant laquelle elle avait dépensé ou transféré des sommes importantes.Sources : NPR Qu'en pensez-vous ?Erreur humaine ou de conception d'interface utilisateur ? Pourquoi ?Auriez-vous remis l'argent ou l'auriez-vous utilisé ? À quoi (investissements, loisirs, etc.) ?